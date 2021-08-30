Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россия занимает третье место в медальном зачете после шестого дня Паралимпиады 16:28
Шнуров снялся в дебютном клипе своей группы «Зоя» 16:22
Детям в Китае ограничили время для видеоигр до трех часов в неделю 16:19
Кот в Нидерландах 52 дня питался бумагой в запертом доме 16:19
Правительство выделит на выплаты пенсионерам более 454 млрд рублей 16:19
Пожар начался в бизнес-центре «Президент плаза» в Москве 16:17
Цена за 1 тысячу кубометров газа в Европе достигла отметки $590 16:17
Россиянка получила три года условно за регулярные избиения дочери 16:15
«Спартак» ведет переговоры с бывшим тренером «Ромы» 16:09
The New York Times: Байден может остановить строительство «Северного потока — 2» 16:07
Политика

Города с нуля: как будут развивать Сибирь

В Кремле прокомментировали идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Метцель/ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важной инициативу Сергея Шойгу об основании в Сибири нескольких крупных экономических центров. Министр обороны ранее высказал предложение о создании новых городов за Уралом «с населением 300-500 тыс., лучше — до миллиона человек».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива о создании новых городов, высказанная министром обороны Сергеем Шойгу, представляется очень важной, потому что развитие страны требует появления новых центров.

Отвечая на вопрос, что является первостепенным, развитие уже существующих сибирских городов или создание новых, Песков отметил, что здесь нет разделения.

«И то, и другое важно. Развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни – это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов. И в этом плане инициатива Шойгу представляется очень важной», — сказал он.

Также Песков отметил, что эта идея нравится президенту.

«Президент Путин прямо сказал, что такая инициатива Шойгу ему импонирует, он прямо заявил о своей поддержке. Вместе с тем это задумка амбициозная, крупная, поэтому ее нужно тщательно, скрупулезно обговаривать и готовить. Вот этот процесс, он и начнется», — сказал Песков.

Напомним, что в начале августа Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН высказал мнение, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тыс., лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — заявил он.

В качестве примера Шойгу привел планы, существовавшие в советское время незадолго до распада СССР.

«К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», — добавил Шойгу.

Владимир Путин спустя несколько дней отметил, что считает необходимым подготовить предложения по развитию сибирских регионов. Он напомнил, что ранее говорил об этом же и на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), давал соответствующие поручения, правительство РФ и структуры академических институтов над этим работают.

«Я думаю, что мы должны подготовить все эти предложения, оформить их соответствующим образом и, безусловно, двигаться в этом направлении. Будущее России должно прирастать Сибирью. С появлением возможностей развития в Арктике ситуация по Сибири не изменилась, Сибирь на второй план не уходит, тем более, что с инфраструктурной и климатической точки зрения она гораздо более приспособлена для того, чтобы в ближайшее время осуществить шаги по ее развитию в интересах всей страны», — добавил Путин.

Позднее «Ura.Ru» со ссылкой на высокопоставленный источник сообщало, что первый город в рамках инициативы Шойгу, с большой вероятностью возведут на границе Республики Хакасия и Красноярского края.

«Проектом два года занимались в правительстве РФ и в регионах. Еще в 2019 году на ПМЭФ Владимир Путин поручил правительству РФ и РАН проработать вопрос использования Минусинской долины», — рассказал источник.

То же издание рассказало, что с большой вероятностью первый город будет основан на идее создания Электрограда. В 1970-е годы там пытались создать крупнейший в стране промышленный кластер, объявлялась всесоюзная стройка. Но проект не успели довести до конца.

В Минусинской котловине, с точки зрения инфраструктуры, наиболее подготовленной является территория на границе Красноярского края и Хакасии.

«От Абакана к Трансибу идет железная дорога. Есть трасса Красноярск — Абакан — Минусинск — Кызыл. Поэтому там в советское время и начинали строить Электроград — 12 заводов должны были встать вдоль этой трассы. Но в перестройку все бросили, и там остались лишь разрушенные цеха и сваи так и не построенных производственных корпусов. Сейчас появилась идея реанимировать проект», — рассказал собеседник агентства.

Идея Шойгу вписывается в планы экс-главы СССР Иосифа Сталина по развитию Сибири, отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Тогда было три дороги: еще царский Транссиб, частично построенные БАМ и Трансполярная железная дорога. Сталин хотел, чтобы три дороги шли с Запада на Восток параллельно, и с ними бы пересекались железные дороги с южных до северных территорий страны. Логика простая: мы построим железную дорогу, вдоль нее разовьется экономика. В центре этих транспортных крестов — новые города», — сообщил эксперт. Под эти цели сейчас введется модернизация Транссиба и началась реконструкция БАМа.

В современной России с нуля были построены столица Ингушетии Магас и Иннополис в Татарстане. В мире существует несколько проектов по созданию города с нуля. Например, умный город Сонгдо в Южной Корее, который начали строить в 2002 году, стал привлекательным местом для комфортной жизни и для ведения бизнеса. Столицу Мьянмы город Нейпьидо возвели в 2008 году, и сегодня там живут более миллиона человек.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
ИГ* взяло на себя ответственность за ракетную атаку на аэропорт Кабула
Армия заждалась дронов. Какие беспилотники купит Минобороны РФ
Что мешает российском бизнесу выполнять заказы военных на беспилотники
«Должен считать за счастье»: комик Мирзализаде признан пожизненно нежелательным в России
Юрист рассказал, что комика Мирзализаде могут больше никогда не пустить в Россию
Путин усомнился в версии убийства митрополита Филиппа опричником Скуратовым
Лавров в Волгограде не смог ответить ребенку, когда «взрослые отменят войну»
Кравцов: с нового учебного года в школах будут проводить церемонию поднятия флага
Комика Мирзализаде депортируют из России, если он самостоятельно не покинет страну
Новости и материалы
Россия занимает третье место в медальном зачете после шестого дня Паралимпиады
Шнуров снялся в дебютном клипе своей группы «Зоя»
Детям в Китае ограничили время для видеоигр до трех часов в неделю
Кот в Нидерландах 52 дня питался бумагой в запертом доме
Правительство выделит на выплаты пенсионерам более 454 млрд рублей
Пожар начался в бизнес-центре «Президент плаза» в Москве
Цена за 1 тысячу кубометров газа в Европе достигла отметки $590
Россиянка получила три года условно за регулярные избиения дочери
«Спартак» ведет переговоры с бывшим тренером «Ромы»
The New York Times: Байден может остановить строительство «Северного потока — 2»
В Севастополе подростки прикурили от Вечного огня
Российская синхронистка рассказала, как ей предлагают деньги за оказание интимных услуг
Мошенники научились красть деньги через школьные выплаты россиян
Врачи рассказали о пользе грецких орехов для сосудов
Власти Москвы рассказали о ситуации с тестированием детей на COVID перед 1 сентября
Минобороны попросило суд снести обрушившуюся в Омске в 2015 году казарму
Журналисты закрытых на Украине СМИ протестуют у посольства США
Тимановская рассказала, почему выбрала для переезда Варшаву
Все новости
Дачной амнистии добавят пять лет
ЕР внесла в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии
АУЕ* в «Матросской Тишине». Что известно про заключенных-экстремистов
Против экстремистской группы АУЕ* в «Матросской Тишине» завели уголовное дело
«Проблема мигрантов обсуждается в правительстве»
Кремль не считает участие мигрантов в массовых конфликтах большой проблемой
Глава Apple готовится покинуть компанию. Ему осталось закончить лишь один проект
Bloomberg: Тим Кук оставит Apple после выхода нового типа устройства
В России ждут нашествие комаров и лихорадку Западного Нила
В России осенью могут появиться комары-переносчики лихорадки Западного Нила
Меньше натрия: как заменители соли защищают от инсульта
Ученые нашли способ снизить вред соли
В годовщину «Катрины»: на юг США обрушился мощный ураган
«Сгорел за месяц». В Екатеринбурге умер Герой России
Ветеран чеченской войны Роман Шадрин скончался на 55-м году жизни
Фриганство в России: одним – способ выжить, другим – бизнес
Кто такие фриганы и почему их становится все больше
BMW решился на углубленную сборку автомобилей в России
BMW отказался от своего завода в России в пользу совместного с «Автотором»
Супруги Бакальчук впервые вошли в рейтинг Forbes и возглавили его
Основатели Wildberries заняли первое место в списке богатейших семей России
Ураган «Ида» развернул Миссисипи
Более миллиона домов остались без электричества на юге США из-за урагана «Ида»
«Фырчащий Билли»: как появился первый пылесос
120 лет назад был выдан патент на первый в мире пылесос
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях