Города с нуля: как будут развивать Сибирь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важной инициативу Сергея Шойгу об основании в Сибири нескольких крупных экономических центров. Министр обороны ранее высказал предложение о создании новых городов за Уралом «с населением 300-500 тыс., лучше — до миллиона человек».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива о создании новых городов, высказанная министром обороны Сергеем Шойгу, представляется очень важной, потому что развитие страны требует появления новых центров.

Отвечая на вопрос, что является первостепенным, развитие уже существующих сибирских городов или создание новых, Песков отметил, что здесь нет разделения.

«И то, и другое важно. Развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни – это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов. И в этом плане инициатива Шойгу представляется очень важной», — сказал он.

Также Песков отметил, что эта идея нравится президенту.

«Президент Путин прямо сказал, что такая инициатива Шойгу ему импонирует, он прямо заявил о своей поддержке. Вместе с тем это задумка амбициозная, крупная, поэтому ее нужно тщательно, скрупулезно обговаривать и готовить. Вот этот процесс, он и начнется», — сказал Песков.

Напомним, что в начале августа Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН высказал мнение, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тыс., лучше — до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — заявил он.

В качестве примера Шойгу привел планы, существовавшие в советское время незадолго до распада СССР.

«К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», — добавил Шойгу.

Владимир Путин спустя несколько дней отметил, что считает необходимым подготовить предложения по развитию сибирских регионов. Он напомнил, что ранее говорил об этом же и на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), давал соответствующие поручения, правительство РФ и структуры академических институтов над этим работают.

«Я думаю, что мы должны подготовить все эти предложения, оформить их соответствующим образом и, безусловно, двигаться в этом направлении. Будущее России должно прирастать Сибирью. С появлением возможностей развития в Арктике ситуация по Сибири не изменилась, Сибирь на второй план не уходит, тем более, что с инфраструктурной и климатической точки зрения она гораздо более приспособлена для того, чтобы в ближайшее время осуществить шаги по ее развитию в интересах всей страны», — добавил Путин.

Позднее «Ura.Ru» со ссылкой на высокопоставленный источник сообщало, что первый город в рамках инициативы Шойгу, с большой вероятностью возведут на границе Республики Хакасия и Красноярского края.

«Проектом два года занимались в правительстве РФ и в регионах. Еще в 2019 году на ПМЭФ Владимир Путин поручил правительству РФ и РАН проработать вопрос использования Минусинской долины», — рассказал источник.

То же издание рассказало, что с большой вероятностью первый город будет основан на идее создания Электрограда. В 1970-е годы там пытались создать крупнейший в стране промышленный кластер, объявлялась всесоюзная стройка. Но проект не успели довести до конца.

В Минусинской котловине, с точки зрения инфраструктуры, наиболее подготовленной является территория на границе Красноярского края и Хакасии.

«От Абакана к Трансибу идет железная дорога. Есть трасса Красноярск — Абакан — Минусинск — Кызыл. Поэтому там в советское время и начинали строить Электроград — 12 заводов должны были встать вдоль этой трассы. Но в перестройку все бросили, и там остались лишь разрушенные цеха и сваи так и не построенных производственных корпусов. Сейчас появилась идея реанимировать проект», — рассказал собеседник агентства.

Идея Шойгу вписывается в планы экс-главы СССР Иосифа Сталина по развитию Сибири, отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Тогда было три дороги: еще царский Транссиб, частично построенные БАМ и Трансполярная железная дорога. Сталин хотел, чтобы три дороги шли с Запада на Восток параллельно, и с ними бы пересекались железные дороги с южных до северных территорий страны. Логика простая: мы построим железную дорогу, вдоль нее разовьется экономика. В центре этих транспортных крестов — новые города», — сообщил эксперт. Под эти цели сейчас введется модернизация Транссиба и началась реконструкция БАМа.

В современной России с нуля были построены столица Ингушетии Магас и Иннополис в Татарстане. В мире существует несколько проектов по созданию города с нуля. Например, умный город Сонгдо в Южной Корее, который начали строить в 2002 году, стал привлекательным местом для комфортной жизни и для ведения бизнеса. Столицу Мьянмы город Нейпьидо возвели в 2008 году, и сегодня там живут более миллиона человек.