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Политика

Теракты в Кабуле и другие события недели: что пишут телеграм-каналы

Что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе

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Шансов улететь из Афганистана у желающих все меньше

Шансов улететь из Афганистана у желающих все меньше

Shekib Rahmani/AP
Взрывы в столице Афганистана, юбилей независимости Украины и штраф, наложенный на Booking.com Федеральной антимонопольной службой, — это и многое другое интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

В середине прошлой недели в столице Афганистана произошли взрывы, унесшие жизни свыше 100 человек, в том числе 13 американских солдат,

ИА «Стекломой» эти теракты поразили каким-то кафкианским абсурдом сложившейся ситуации.

«Просто вдуматься: во время эвакуации американцев из страны в результате поражения от талибов (движение «Талибан» запрещено в России), которым ранее потворствовали американцы, произошли кровавые теракты боевиков (запрещенного в России) ИГИЛ, которым ранее потворствовали американцы… Получилась идеальная иллюстрация итогов десятилетий хозяйствования США на Ближнем Востоке. Змей Уроборос стал пожирать собственный хвост», — констатировал канал.

«Все те миссионерские проекты по насаждению «демократии», «прав человека» и прочих квазилиберальных ценностей при помощи массированных бомбардировок и кровавых цветных революций... — было ли это успешным вложением? Для некоторых уважаемых людей из Пентагона и Вашингтона – безусловно да, для прочих жителей США и всего остального мира… ну, не очень», — полагает канал.

«Конечно, для США это — проигранная битва, но никак не война: империи так просто не уходят, даже после таких, многократно усиленных информационной истерией, неудач. Однако геополитическая конфигурация Ближнего Востока так или иначе подвергнется серьезному форматированию. В работу все активнее будут включаться державы, имеющие традиционное многовековое влияние в регионе: Россия, Турция, Иран и Китай. Хочется надеяться, что результат этой работы будет выгодно отличаться (прежде всего для самих жителей стран региона) от печального наследия Pax Americana», — надеется канал.

Также на минувшей неделе Украина отпраздновала очередную годовщину независимости. Эта страна, уверен «Адекват», продолжает дискриминировать своих граждан только потому, что в Киеве кто-то упорно считает их своими.

«Поэтому в разрешении Владимира Путина поступать на госслужбу людям, имеющим помимо российского, еще и иностранное гражданство, при невозможности от этого последнего отказаться, есть очень простой смысл, — отмечает канал. — И называется этот смысл «Украина».

И напоминает: «Украинцы не выпускают из своего гражданства ни крымчан, ни уехавших - просто игнорируя их заявления о выходе из гражданства». Как известно, жители Крыма высказались за возвращение в состав России весной 2014 года.

А теперь перейдем к нашей уже постоянной рубрике: борьбе с волюнтаризмом IT-гигантов.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) в четверг оштрафовала сервис по бронированию отелей Booking.com на 1,3 миллиарда рублей (это около $17,5 млн). Причиной стало нарушение антимонопольного законодательства – в ФАС считают, что Booking «злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке».

«Российские владельцы гостиниц и отелей давно жаловались на Booking: сервис, пользуясь своим положением на рынке, навязывал им невыгодные договоры и требовал от них соблюдать паритет цен, — констатировал «Мейстер». — Владельцам гостиниц же хотелось напрямую работать с заказчиком и самим устанавливать цены на свои услуги, как этого делают, например, их европейские коллеги (например, во Франции, Италии или Швеции). Добровольно идти на уступки ФАС сервис не захотел и получил оборотный штраф за злоупотребления».

«Стоит отметить, что данное решение не только является показателем проделанной работы ведомства, но и еще одним шагом по принуждению зарубежных IT-гигантов соблюдать законы России. Тем не менее, решение еще не вступило в силу и Booking намерен обжаловать штраф», — поясняет канал.

А вот мэр Москвы Сергей Собянин в конце недели пообещал внести в Мосгордуму законопроект об установлении ответственности за нарушение тишины автовладельцами — за езду без глушителей или с громкой музыкой, заметил экономист Никита Кричевский.

Столичный градоначальник уточнил, что штраф будет привязан к мощности транспорта, а его минимальный размер составит 5 тыс. руб. против 500 руб., установленных федеральным законодательством. «Что тут скажешь, — рассуждает профессор в своей «Антискрепе». — Мы только «за», ибо «покатушки» достали»

«Доктор прописал» полагает, что вполне вероятно, в России может появиться новый праздник — День отца. Эту идею будут обсуждать, сказал на прошлой неделе Владимир Путин.

Ранее с такой инициативой выступил заслуженный артист России Денис Майданов. Ее одобрила и детский омбудсмен Анна Кузнецова, напоминает канал.

На встрече с представителями общественности президент сказал, что поддерживает обсуждение идеи: «Я всячески буду поддерживать все, что вы делаете, в том числе и то, что касается Дня отца, о котором вы сейчас сказали, обязательно с коллегами это обсудим».

«Здесь надо еще заметить, что День отца уже отмечают в 28 российских регионах. Так что вполне логично обсудить идею такого праздника», — полагает канал.

Ну, и, наконец, к новостям культуры.

В конце недели герой культовой обложки нирвановского альбома Nevermind подал иск к группе (а если быть точными, то к её ныне живущим участникам — Дэйву Гролу и Кристу Новоселичу) за «распространение детской порнографии»

«Уже взрослый мужчина, американец Спенсер Элден, считает, что его фото в младенческом возрасте было сексуальной эксплуатацией детей. Всего плавающий взрослый младенец хочет отсудить $300 тысяч. В общем, всё как на фото — за тридцать лет у карапуза мало что изменилось в приоритетах», — иронизирует РИАN.

На этом все!
До следующей недели.

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