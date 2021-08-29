Страны «Большой семерки», Турция и Катар обсудят будущее аэропорта Кабула

Представители стран «Большой семерки» (G7), а также Турция и Катар планируют обсудить будущее аэропорта Кабула после того, как США завершат вывод своих войск из Афганистана. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, в ходе предстоящей встречи, которая намечена на понедельник, 30 августа, будет обсуждаться вопрос о будущем Афганистана. В частности, ожидается, что речь пойдет о дальнейшем функционировании аэропорта Кабула после того, как американские военные завершат эвакуацию.

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что радикальное движение «Талибан» предложило турецким властям заняться гражданским управлением аэропорта Кабула.