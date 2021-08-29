СМИ: США произвели удар в Кабуле

Взрыв, случившийся ранее в Кабуле, стал результатом ракетного удара Соединенных Штатов, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

«США произвели военный удар в Кабуле», — говорится в сообщении.

Чиновник на условиях анонимности рассказал агентству, что, по предварительным данным, удар был нанесен по предполагаемым боевикам организации ИГ (организация запрещена в России).

Как сообщалось ранее, в результате взрыва, раздавшегося в Кабуле в районе Хаджи-Бугра, погибли два человека, трое были ранены. Предварительно, инцидент произошел недалеко от здания кабульского аэропорта. Над данным районом в небо поднялись большие клубы дыма.

Позднее стало известно, что жертвами взрыва стали женщина и ребенок. Инцидент произошел в районе, примыкающем к взлетно-посадочной полосе местного аэропорта.

26 августа несколько взрывов прогремели рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация ИГ (организация запрещена в России). Погибли почти 200 человек.

Жертвами атаки также стали 12 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США.