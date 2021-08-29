Байден заснул на переговорах? Объясняем, почему это не так

Президента США Джо Байдена заметили сидящим с опущенной головой и прикрытыми глазами во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Журналисты и пользователи соцсетей начали шутить, что он спит. Если посмотреть видео в высоком разрешении, можно заметить — нет, на этот раз Байден не засыпал.

Премьер-министр Нафтали Беннет посетил с официальным визитом США, где встретился с президентом США. Как сообщает сайт Белого дома, политики затронули целый ряд международных проблем.

В частности, они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, поговорили о шагах по сдерживанию «опасного поведения» Ирана, а также отметили, что исторические партнерские отношения Израиля с Египтом и Иорданией по-прежнему имеют решающее значение для региональной стабильности.

В какой-то момент Байден опустил голову и не поднимал ее в течение некоторого времени.

В соцсетях и СМИ тиражируется видео низкого качества, на котором кажется, что президент США действительно заснул.



Эта ситуация продолжалась около минуты, пишет британский таблоид Express. Материал в издании называется «Сонный Джо? Байден засыпает на встрече с премьером Израиля».

При этом на видео телесети C-SPAN с высоким разрешением можно заметить, что Байден не спит.

Он опускает голову на 35 секунд, но продолжает моргать и двигать пальцами. Когда его собеседник заканчивает реплику, Байден сразу начинает отвечать.

Это далеко не первый случай, когда оппоненты действующего президента и пользователи соцсетей заявляют, что он спит на публичных мероприятиях — Дональд Трамп во время предвыборной гонки даже называл своего оппонента «Сонный Джо».

С оценкой Трампа и соцсетей не согласен президент России Владимир Путин. После встречи с Байденом в середине июня в Женеве он высоко оценил способности своего американского коллеги.

«Я хочу сказать, что образ Байдена, который рисует и российская, и даже американская пресса, не имеет ничего общего с действительностью.<…> Он все-таки выглядит бодрым, разговаривали с ним с глазу на глаз два часа, может быть, чуть больше. Он полностью в материале, время от времени заглядывал в свои записи, мы все так делаем. <…> Байден — профессионал, и нужно внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас. Это было совершенно для меня очевидно», — заявил Путин после российско-американского саммита.

Путин также выразил мнение, что причиной ошибок, которые совершает время от времени Байден, не является его возраст.

«То, что он там путает иногда, у него пресс-секретарь молодая, образованная, она сама все время путает что-то. Это ведь не от того, что у нее образование не позволяет и память плохая, просто знаете, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, они не очень-то фиксируют на этом свое внимание. Повторю еще раз, он собран, понимает, чего он хочет добиться, и делает это очень искусно, это сразу чувствуется. Но при этом обстановка была достаточно доброжелательная, и, как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам», — заключил Путин.

В свою очередь Трамп не упустил возможности уколоть Байдена перед встречей с Путиным.

«Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему [Путину] мои наилучшие пожелания», — писал Трамп.