Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мостовой — о возвращении Тедеско в «Спартак»: в Европе не... 12:14
Мать голыми руками отбилась от горного льва, напавшего на ее пятилетнего сына 12:10
Bloomberg: план по космическим запускам может быть сорван из-за новых случаев... 12:08
Рогозин признал, что средств спасти Землю от столкновения с метеоритом пока нет 12:02
«Ак Барс» отказался от танцующих девушек на матчах 11:56
В Москве водитель укусил полицейского при проверке документов 11:47
«Ашан» снизил число супермаркетов в России 11:46
На территории сгоревшего склада боеприпасов в Казахстане произошел новый взрыв 11:44
Макгрегор рассказал, как ему обойти Месси в списке Forbes 11:40
Талибы* анонсировали создание инклюзивного правительства в ближайшие дни 11:38
Политика

Опасные переписки. Как Джонсон пренебрег правилами кибербезопасности

Премьер Великобритании нарушил правила безопасности, используя личный телефон

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Борис Джонсон

Борис Джонсон

Lucas Jackson/Reuters
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в небезопасном использовании личного телефона. Его уличили в игнорировании правил информационной безопасности, которые Джонсон сам же распространял два года назад: в частности, СМИ узнали, что политик отправлял сообщения, касающиеся правительственных вопросов, через мессенджер.

После победы Консервативной партии Великобритании на парламентских выборах в 2019 году Борис Джонсон раздал всем министрам секретные рекомендации, предупредив о рисках взлома их личных телефонов, аккаунтов электронной почты и других средств связи, если они будут пренебрегать советами по национальной безопасности. Рекомендации содержались в документе под названием «Безопасность государственного бизнеса» с пометкой «Конфиденциальный для официальных лиц».

«Ваша личная IT-инфраструктура не будет такой же защищенной, как ведомственная», — говорилось в тексте, с которым были ознакомлены все депутаты тори.

Тем не менее, как выяснилось сейчас, Джонсон на протяжении длительного времени игнорировал собственные указания. Как сообщает газета The Times со ссылкой на юридическую документацию, Джонсон со своего телефона отправлял сообщения, предположительно, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, обсуждая с тем возможную продажу футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» шейхам на фоне серьезного недовольства в Великобритании по этому поводу, а также бизнесмену Джеймсу Дайсону, который беседовал с премьер-министром о налоговых льготах для своей компании.

Кроме Джонсона личные телефоны для рабочих контактов и ведения официальных дел в мессенджере WhatsApp также использовали другие высокопоставленные чиновники из правительства, говорится в статье.

При этом 14 августа, по информации The Guardian, правительственная служба безопасности Великобритании вновь озаботилась безопасностью личных телефонов министров и государственных служащих и выпустила новые рекомендации, как избежать хакерских атак, в частности через WhatsApp. Соответствующее письмо министр кабинета правительства Саймон Кейс направил членам Лейбористской партии — именно они незадолго до этого выразили опасения, что конфиденциальная правительственная информация может оказаться в руках взломщиков, поскольку министры, как объясняла Анджела Рейнер, используют WhatsApp для личных переписок, несмотря на существующие рекомендации.

Координатор лейбористов поднимала этот вопрос в связи с тем, что один из министров системы здравоохранения был уличен в проведении через WhatsApp обсуждения контрактов на поставку личных средств защиты в борьбе с COVID-19. Тогда в отношении чиновника хотели провести расследование, но он удалил все данные до того, как у него смогли изъять для проверки телефон.

У Лейбористкой партии были вопросы и к Джонсону — они возникли на фоне новостей о том, что номер премьер-министра полтора десятка лет находился в свободном доступе. Контакт Джонсона появился в сети после того, как был указан в одном из пресс-релизов в 2006 году. В то время политик занимал должность министра по вопросам высшего образования в теневом кабинете британского парламента, и с тех пор пресс-релиз так и не удалили. Впоследствии лидер лейбористов сэр Кир Стармер назвал это «серьезной ситуацией, которая несет в себе угрозу безопасности».

Канцлер казначейства Риши Сунак в итоге констатировала, что все протоколы были соблюдены, и дальнейшего разбирательства в отношении премьер-министра не последовало.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Война будущего начнется в космосе». Большое интервью Дмитрия Рогозина
Дмитрий Рогозин рассказал «Газете.Ru» о милитаризации космоса
Ушла на день рождения. Подробности исчезновения школьницы в Башкирии
Бастрыкин взял на личный контроль расследование убийства 15-летней девочки в Питяково
«Эффект, как от краснухи». Чем опасен коронавирус для новорожденных
Эксперт Роспотребнадзора рассказала о последствиях COVID-19 для беременных
ФСБ рассекретила имена палачей, устроивших массовые казни во время войны
Джо Байден уснул на совместной пресс-конференции с премьером Израиля
СМИ: талибы* убили известного афганского певца Фавада Андараби
Россияне рассказали, что их раздражает в путешествиях по регионам
Новости и материалы
Мостовой — о возвращении Тедеско в «Спартак»: в Европе не нужен, а здесь все карты в руки
Мать голыми руками отбилась от горного льва, напавшего на ее пятилетнего сына
Bloomberg: план по космическим запускам может быть сорван из-за новых случаев COVID-19
Рогозин признал, что средств спасти Землю от столкновения с метеоритом пока нет
«Ак Барс» отказался от танцующих девушек на матчах
В Москве водитель укусил полицейского при проверке документов
«Ашан» снизил число супермаркетов в России
На территории сгоревшего склада боеприпасов в Казахстане произошел новый взрыв
Макгрегор рассказал, как ему обойти Месси в списке Forbes
Талибы* анонсировали создание инклюзивного правительства в ближайшие дни
Кучу недоставленных посылок нашли на мусорке в Екатеринбурге
Сахар войдет в перечень сельхозпродукции для государственных интервенций
Защитника «Краснодара» в сборной России заменит футболист «Зенита»
Рогозин рассказал, в каких космических сферах лидирует Россия
Центробанк Афганистана установил лимит на снятие средств со счетов в $200 в неделю
Стало известно, кого Международная федерация плавания чаще тестировала на допинг перед ОИ
Последний самолет с британскими военными прибыл из Афганистана в Великобританию
Соцсеть «ВКонтакте» восстановила работу после сбоя
Все новости
«Это не лечится»: каким людям не стоит водить автомобиль
Страховщики определили типы засыпающих за рулем водителей
Рубль держит позиции: насколько курсу хватит устойчивости
Стоит ли ожидать резких взлетов и падений российской валюты на следующей неделе
«Нет паспорта, Кунашир, приплыл»
Япония отказала приплывшему россиянину в политическом убежище
Емкость не главное: как выбрать хороший внешний аккумулятор
В Роскачестве дали рекомендации по выбору пауэрбанка
Что известно о кандидатах на пост главы Карачаево-Черкесии
Путин представил трех претендентов на должность руководителя КЧР
Как сеть суши-баров сдалась под напором националистов
«Ёбидоёби» извинились за рекламу с темнокожим мужчиной
Умер актер Роман Громадский
День знаний будет теплым
Синоптики рассказали, какой будет погода 1 сентября
США приступили к выводу военных из кабульского аэропорта
В Пентагоне заявили о начале эвакуации последних солдат из аэропорта Кабула
«Не боюсь, что обо мне подумают»
Мусульманка рассказала, как должна одеваться женщина
«Двойка» или «незачет»: музыка, ИЗО и физкультура оказались «особенными»
Родителям напомнили о возможности менять систему оценок в школах
«У США все авианосцы атомные, а у нас один паровой»
Эксперты: России нужны авианосцы, но она сегодня не может их строить
Солнечная активность угрожает Земле магнитными бурями
Центр прогноза космической погоды сообщил о серии солнечных вспышек
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях