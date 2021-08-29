Опасные переписки. Как Джонсон пренебрег правилами кибербезопасности

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в небезопасном использовании личного телефона. Его уличили в игнорировании правил информационной безопасности, которые Джонсон сам же распространял два года назад: в частности, СМИ узнали, что политик отправлял сообщения, касающиеся правительственных вопросов, через мессенджер.

После победы Консервативной партии Великобритании на парламентских выборах в 2019 году Борис Джонсон раздал всем министрам секретные рекомендации, предупредив о рисках взлома их личных телефонов, аккаунтов электронной почты и других средств связи, если они будут пренебрегать советами по национальной безопасности. Рекомендации содержались в документе под названием «Безопасность государственного бизнеса» с пометкой «Конфиденциальный для официальных лиц».

«Ваша личная IT-инфраструктура не будет такой же защищенной, как ведомственная», — говорилось в тексте, с которым были ознакомлены все депутаты тори.

Тем не менее, как выяснилось сейчас, Джонсон на протяжении длительного времени игнорировал собственные указания. Как сообщает газета The Times со ссылкой на юридическую документацию, Джонсон со своего телефона отправлял сообщения, предположительно, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, обсуждая с тем возможную продажу футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» шейхам на фоне серьезного недовольства в Великобритании по этому поводу, а также бизнесмену Джеймсу Дайсону, который беседовал с премьер-министром о налоговых льготах для своей компании.

Кроме Джонсона личные телефоны для рабочих контактов и ведения официальных дел в мессенджере WhatsApp также использовали другие высокопоставленные чиновники из правительства, говорится в статье.

При этом 14 августа, по информации The Guardian, правительственная служба безопасности Великобритании вновь озаботилась безопасностью личных телефонов министров и государственных служащих и выпустила новые рекомендации, как избежать хакерских атак, в частности через WhatsApp. Соответствующее письмо министр кабинета правительства Саймон Кейс направил членам Лейбористской партии — именно они незадолго до этого выразили опасения, что конфиденциальная правительственная информация может оказаться в руках взломщиков, поскольку министры, как объясняла Анджела Рейнер, используют WhatsApp для личных переписок, несмотря на существующие рекомендации.

Координатор лейбористов поднимала этот вопрос в связи с тем, что один из министров системы здравоохранения был уличен в проведении через WhatsApp обсуждения контрактов на поставку личных средств защиты в борьбе с COVID-19. Тогда в отношении чиновника хотели провести расследование, но он удалил все данные до того, как у него смогли изъять для проверки телефон.

У Лейбористкой партии были вопросы и к Джонсону — они возникли на фоне новостей о том, что номер премьер-министра полтора десятка лет находился в свободном доступе. Контакт Джонсона появился в сети после того, как был указан в одном из пресс-релизов в 2006 году. В то время политик занимал должность министра по вопросам высшего образования в теневом кабинете британского парламента, и с тех пор пресс-релиз так и не удалили. Впоследствии лидер лейбористов сэр Кир Стармер назвал это «серьезной ситуацией, которая несет в себе угрозу безопасности».

Канцлер казначейства Риши Сунак в итоге констатировала, что все протоколы были соблюдены, и дальнейшего разбирательства в отношении премьер-министра не последовало.