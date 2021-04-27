Квартирный вопрос по-английски: Джонсона обвинили в «тайном» ремонте

Ремонт в служебной квартире британского премьера Бориса Джонсона изучит секретарь кабинета министров страны Саймон Кейс. Недавно в СМИ распространились сведения, будто Джонсон потратил на строительные работы в жилье около £200 тыс., тогда как официально на подобные расходы из бюджета выделялось £30 тыс.

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Причем вопросом, откуда у Джонсона взялись «недостающие средства», британская пресса задалась еще в прошлом году. Например, «Би-би-си» со ссылкой на источники сообщал, что ремонт премьер собирался покрыть за счет создания благотворительного фонда — зачастую так поступают президенты США при перестановках в Белом доме.

Однако в середине апреля текущего года экс-советник Джонсона Доминик Каммингс назвал свою версию. По его словам, премьер собирался тайно оплатить ремонт за счет пожертвований Консервативной партии, которую он возглавляет.

«Я сказал ему, что считаю его планы тайно оплатить ремонт за счет [политических] доноров неэтичными, глупыми, потенциально незаконными и почти наверняка нарушающими правила раскрытия информации о политических пожертвованиях», — объявил Каммингс.

Собственно, заявление экс-советника Джонсона вызвало резкий интерес к квартире премьера со стороны СМИ и его оппонентов в парламенте, в особенности в Лейбористской партии, которая потребовала запуска спецкомиссии для выяснения всех действий премьера и возможных нарушений с его стороны кодекса министров.

Лидер лейбористов Кир Стармер призвал к всестороннему расследованию финансирования ремонта в квартире Джонсона, обвинив премьера в попытке скрыть правду и указав на отсутствие публикации годового отчета кабмина.

«Вместо того, чтобы уклоняться от правды и скрывать это, премьер-министр должен откровенно заявить о себе и опубликовать давно откладывавшийся Список интересов министров, или «зловоние» вокруг того, кто, возможно, одолжил ему до £200 тыс. на ремонт — и каких услуг они, возможно, искали взамен — будет только расти», — объявил глава Лейбористской партии.

Сам отчет, согласно министерского кодексу, должен публиковаться правительством Великобритании дважды в год, но последний раз этот документ был размещен в июле прошлого года — на данный момент причины задержки неизвестны. При этом расходы Джонсона на ремонт уже изучает спецкомиссия, кооперируясь с консерваторами, но какого-либо решения пока нет.

Лояльность и «груды трупов»

Впрочем, скандал вокруг трат премьера на служебную квартиру — лишь часть проблем премьера. Заявление Каммингса по этому вопросу появилось из-за более давней истории, связанной с утечками информации из канцелярии Джонсона касательно мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

Так, в СМИ попали фрагменты из переписки главы кабмина с миллиардером сэром Джеймсом Дайсоном, известным в том числе активной поддержкой Brexit.

Согласно этим материалам, в марте прошлого года стороны обсуждали поставку аппаратов ИВЛ от компании бизнесмена, и Джонсон согласился предоставить ему некоторые налоговые послабления в обмен на оборудование.

В оппозиции эту информацию назвали прямым свидетельством кумовства в отношении бизнесменов, связанных с Консервативной партией, как и Дайсон. Джонсон же не увидел в сообщениях ничего серьезного, заявив, что власти в условиях пандемии действовали в интересах Великобритании.

«Позвольте мне сказать вам, что если вы думаете, что есть что-то отдаленно изворотливое, или странное, или подлое в попытках установить больше аппаратов ИВЛ во время национальной пандемии и сделать все, что в ваших силах, чтобы сделать это, то я думаю, что вы сошли с ума», — подчеркнул премьер.

При этом и Каммингс оказался связан с этой историей — именно его СМИ называли автором утечки этой информации. Экс-советник премьера, правда, опроверг эти сведения в своем блоге. В ответ на подозрения он указал на других помощников Джонсона, как раз напомнил о ремонте его квартиры, а также сделал неоднозначное заявление — пообещал ответить на все вопросы 26 мая, выступая перед комиссией парламента, изучающей действия властей в ходе пандемии.

Более того, Каммингс указал, что не только ответит на вопросы британских парламентариев, но и вполне готов опубликовать все электронные письма, полученные им во время работы в качестве старшего советника Джонсона.

Однако и этот комплекс проблем не единственные трудности для премьера. Под конец апреля в СМИ появилось еще одна утечка: премьера уличили в достаточно спорных высказываниях в ходе обсуждения мер по борьбе с пандемией.

Так, Daily Mail и «Би-би-си» со ссылкой на источники сообщили, что в октябре прошлого года Джонсон выступал резко против нового локдауна, и якобы на одной из встреч заявил, что «пусть лучше растет груда из тысяч тел».

Представители премьера спешно опровергли эту информацию. По сообщению пресс-службы, Джонсон ничего подобного не говорил, а кто мог произнести такие слова вместо него неизвестно.

«У Джонсона много врагов»

Волна скандалов накрыла премьера не в лучший момент, поскольку в мае Великобританию ожидают местные выборы. Показатели Джонсона и Консервативной партии уже просели на фоне критики главы кабмина. Согласно опросу Ipsos MORI, премьеру доверяют 35% британцев, а 59% считают его ненадежным. Показатели консерваторов же снизились на 5%, по сравнению с исследованием от начала апреля, где они набрали 44% поддержки среди респондентов.

А опрос Opinium показал, что около 37% избирателей называют премьера в основном или полностью коррумпированным, по сравнению с 31%, которые считают, что он чист и честен. Еще больше — 38% — говорят, что Консервативная партия в целом коррумпирована, и только 31% считают, что она честна.

Скандалы, в центре которых оказался Джонсон, конечно, снизят рейтинги и самого премьера, а также могут негативно сказаться на позициях Консервативной партии, считает руководитель Центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева.

«Вероятно, показатели тори уменьшатся не слишком сильно, потому что депутаты местных органов власти проблемы решают местные. Но скандалы могут сказаться на позициях консерваторах при парламентских выборах в Шотландии, которые состоятся 6 мая. Это повлияет на вопрос о новом референдуме о независимости Шотландии», — сказала эксперт «Газете.Ru».

Другой вопрос — могут ли эти скандалы вынудить консерваторов сменить своего лидера, продолжила Ананьева, как было в 2016 году, когда Тереза Мэй сменила Дэвида Кэмерона после того, как он проиграл референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе.

«На данный момент такой вариант в отношении действующего премьера исключать нельзя. Консерваторы могут пойти на это, если Джонсон станет очень непопулярным. Вряд ли скандал с ремонтом квартиры станет причиной для его отставки, но может стать поводом. В итоге к смене лидера, скорее всего, могут привести именно несколько факторов. Но пока стоит воздержаться от таких обобщений», — отметила эксперт.

В свою очередь, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин также согласен с тем, что ситуация вокруг Джонсона не окажет серьезного влияния на шансы консерваторов на местных выборах.

«Как правило, они не связаны с какими-то федеральными сюжетами, особенно по партийной линии. Тут акцент по большей части идет на местные проблемы. Главное, что сейчас определяет настроение избирателей — это ситуация с пандемией, в том числе эффективность борьбы с COVID-19 и выход из локдауна. Вакцинация в Великобритания пошла достаточно неплохо, если сравнивать со странами Евросоюза. Вероятно, каких-то глобальных проблем на выборах у консерваторов быть не должно», — говорит политолог.

Что касается скандалов вокруг Джонсона, то у него всегда было много врагов, даже внутри Консервативной партии, уверен Топорнин, премьер изначально был противоречивой и бескомпромиссной фигурой, возможно, поэтому он и выдвинулся в лидеры, все же Джонсон — достаточно яркий политик для современной Великобритании.

«Противники премьера вряд ли смогут довести эти обвинения до логического завершения, то есть предоставить неопровержимые доказательства и подключить прокуратуру к этому вопросу. Обычно все такие процессы разваливаются на этапе медийного обсуждения. Джонсон уже не раз проходил через это, у него есть своя команда квалифицированных юристов, которая займется этими вопросами. То есть скандалы вокруг премьера, скорее всего, не смогут привести к каким-либо серьезным политическим осложнениям для него», — резюмировал эксперт.