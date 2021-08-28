«Согласовано с Путиным и Байденом»: на Украине заявили о требованиях Меркель

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель предъявила ультиматум Владимиру Зеленскому, встретившись с украинским главой. Об этом экс-нардеп сказал в эфире телеканала «Наш».
«Если Зеленский примет, о чем договорился мир по Украине, это будет имплементировано во время встречи президентов Украины и США. Если у него будут какие-то альтернативные варианты — встреча не состоится», — заявил политик.
По словам бывшего парламентария, встреча Зеленского с Байденом в ходе визита президента Украины в Штаты может состояться лишь в том случае, если Киев выполнит условия, согласованные между собой Москвой, Берлином и Вашингтоном.
Мураев добавил, что есть «консолидированное решение по Украине», сопряженное с невыполнением Киевом обязательств по урегулированию конфликта в Донбассе. В частности, он напомнил о невыполнении Украиной решений, принятых на саммите «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.
28 августа возле здания Офиса президента Украины собрался также митинг украинских националистов из партии «Свобода», всего более 300 человек. Они требуют отказа от Минских соглашений и предоставления Донбассу особого статуса, отказа от проведения выборов на «оккупированных территориях» и отмены формулы Штайнмайера. Кроме того, радикалы требуют от США защитить Украину в соответствии с обязательствами, взятыми на себя в рамках Будапештского меморандума.
Накануне бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев надеялся в ходе визита Меркель получить подтверждение защиты украинских интересов на фоне строительства российского газопровода «Северный поток — 2».
Однако, отметил он, Меркель говорила лишь о деньгах и экономике, а этим «украинцев не купишь». Экс-глава МИДа заявил, что канцлер не называла проект СП-2 политическим, а Зеленский не объяснил Меркель, какое значение газопровод имеет для обеспечения украинской нацбезопасности.
«Мы от нее, кстати, не услышали ни о перспективах получения членства в НАТО, не получили и месседжи о перспективе интеграции в Европейский союз», — добавил Пристайко.
Встреча Меркель и Зеленского состоялась 22 августа в Мариинском дворце в Киеве. Канцлер ФРГ заявила, что Берлин всерьез воспринимает опасения Украины из-за газопровода. Она также подчеркнула, что транзит газа через украинскую ГТС должен быть продолжен и после 2024 года, когда истечет действующий контракт.
Американский президент Джо Байден встретится в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленским 30 августа, заявила ранее пресс-секретарь администрации США Джен Псаки. По ее словам, Байден «с нетерпением ждет» приема.
«Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.
Сам Зеленский ожидает, что у него пройдет с Байденом содержательный разговор.
«Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США — мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ», — написал он на своей странице в Twitter.
20 августа Ангела Меркель прилетала в Москву, где провела переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. лидеры двух стран обсудили политическую ситуацию на Украине, в том числе вопросы транзита газа через эту страну.
«Мы также говорили о ситуации на Украине. Нормандский формат — единственный политический формат, который у нас имеется в наличии для обсуждения спорных тем. В данный момент есть некий застой. К сожалению, гибнут вдоль линии разграничения украинские военнослужащие, и я выступала за то, чтобы возобновить, придать больше жизни этому формату», — заявила Меркель.
Российский лидер согласился с мнением канцлера.
«Я согласен с госпожой федеральным канцлером по поводу минских соглашений и нормандского формата. Никакого другого инструмента для достижения мира у нас нет, и я считаю, что к этому нужно относиться очень бережно и с уважением, несмотря на то, что нам пока окончательных целей урегулирования достичь не удалось», — сказал Путин.
Также Путин проинформировал Меркель о том, что Украина законодательно готовит свой фактический выход из минских соглашений.
«Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера о том, что внесен очередной проект закона правительством Украины, и если этот закон будет принят, это будет означать — прочтите, пожалуйста, это не секретный документ, он висит на сайте наверняка — это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса. Там не только что-то противоречит минским соглашениям, там все противоречит минским соглашениям. Это будет означать фактический выход Украины из этих соглашений», — отметил президент России.
В свою очередь Меркель заявила, что выступает за продление договора с Украиной о транзите российского газа после 2024 года. Путин заявил, что России готова к этому.
«Россия исполнит все свои обязательства по контракту на транзит газа. Также Россия готова осуществлять транзит через Украину после 2025 года, однако объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС», — сказал российский лидер.
Говоря о ситуации со строительством газопровода «Северный поток — 2», Меркель отметила, что это не только российско-германский проект, он важен для всей Европы.