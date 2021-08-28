«Согласовано с Путиным и Байденом»: на Украине заявили о требованиях Меркель

Экс-нардеп Евгений Мураев сообщил об ультиматуме, выдвинутом канцлером ФРГ Ангелой Меркель украинскому президенту Владимиру Зеленскому. По его словам, немецкий лидер согласовала эту позицию с Джо Байденом и Владимиром Путиным. Политик заявил, что будущий визит Зеленского в США зависит от того, будет ли Киевом принято «консолидированное решение» по Украине. Тем временем, под окнами Офиса президента собрался митинг националистов, требующих отменить Минские соглашения.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель предъявила ультиматум Владимиру Зеленскому, встретившись с украинским главой. Об этом экс-нардеп сказал в эфире телеканала «Наш».

«Если Зеленский примет, о чем договорился мир по Украине, это будет имплементировано во время встречи президентов Украины и США. Если у него будут какие-то альтернативные варианты — встреча не состоится», — заявил политик.

По словам бывшего парламентария, встреча Зеленского с Байденом в ходе визита президента Украины в Штаты может состояться лишь в том случае, если Киев выполнит условия, согласованные между собой Москвой, Берлином и Вашингтоном.

Мураев добавил, что есть «консолидированное решение по Украине», сопряженное с невыполнением Киевом обязательств по урегулированию конфликта в Донбассе. В частности, он напомнил о невыполнении Украиной решений, принятых на саммите «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.

28 августа возле здания Офиса президента Украины собрался также митинг украинских националистов из партии «Свобода», всего более 300 человек. Они требуют отказа от Минских соглашений и предоставления Донбассу особого статуса, отказа от проведения выборов на «оккупированных территориях» и отмены формулы Штайнмайера. Кроме того, радикалы требуют от США защитить Украину в соответствии с обязательствами, взятыми на себя в рамках Будапештского меморандума.

Накануне бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев надеялся в ходе визита Меркель получить подтверждение защиты украинских интересов на фоне строительства российского газопровода «Северный поток — 2».

Однако, отметил он, Меркель говорила лишь о деньгах и экономике, а этим «украинцев не купишь». Экс-глава МИДа заявил, что канцлер не называла проект СП-2 политическим, а Зеленский не объяснил Меркель, какое значение газопровод имеет для обеспечения украинской нацбезопасности.

«Мы от нее, кстати, не услышали ни о перспективах получения членства в НАТО, не получили и месседжи о перспективе интеграции в Европейский союз», — добавил Пристайко.

Встреча Меркель и Зеленского состоялась 22 августа в Мариинском дворце в Киеве. Канцлер ФРГ заявила, что Берлин всерьез воспринимает опасения Украины из-за газопровода. Она также подчеркнула, что транзит газа через украинскую ГТС должен быть продолжен и после 2024 года, когда истечет действующий контракт.

Американский президент Джо Байден встретится в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленским 30 августа, заявила ранее пресс-секретарь администрации США Джен Псаки. По ее словам, Байден «с нетерпением ждет» приема.

«Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Сам Зеленский ожидает, что у него пройдет с Байденом содержательный разговор.

«Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США — мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ», — написал он на своей странице в Twitter.

20 августа Ангела Меркель прилетала в Москву, где провела переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. лидеры двух стран обсудили политическую ситуацию на Украине, в том числе вопросы транзита газа через эту страну.

«Мы также говорили о ситуации на Украине. Нормандский формат — единственный политический формат, который у нас имеется в наличии для обсуждения спорных тем. В данный момент есть некий застой. К сожалению, гибнут вдоль линии разграничения украинские военнослужащие, и я выступала за то, чтобы возобновить, придать больше жизни этому формату», — заявила Меркель.

Российский лидер согласился с мнением канцлера.

«Я согласен с госпожой федеральным канцлером по поводу минских соглашений и нормандского формата. Никакого другого инструмента для достижения мира у нас нет, и я считаю, что к этому нужно относиться очень бережно и с уважением, несмотря на то, что нам пока окончательных целей урегулирования достичь не удалось», — сказал Путин.

Также Путин проинформировал Меркель о том, что Украина законодательно готовит свой фактический выход из минских соглашений.

«Сегодня я проинформировал госпожу федерального канцлера о том, что внесен очередной проект закона правительством Украины, и если этот закон будет принят, это будет означать — прочтите, пожалуйста, это не секретный документ, он висит на сайте наверняка — это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса. Там не только что-то противоречит минским соглашениям, там все противоречит минским соглашениям. Это будет означать фактический выход Украины из этих соглашений», — отметил президент России.

В свою очередь Меркель заявила, что выступает за продление договора с Украиной о транзите российского газа после 2024 года. Путин заявил, что России готова к этому.

«Россия исполнит все свои обязательства по контракту на транзит газа. Также Россия готова осуществлять транзит через Украину после 2025 года, однако объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС», — сказал российский лидер.

Говоря о ситуации со строительством газопровода «Северный поток — 2», Меркель отметила, что это не только российско-германский проект, он важен для всей Европы.