«Печальная глава»: Трамп пережил второй импичмент

Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа по его второму делу об импичменте, утвердив, что экс-глава Белого дома не виновен в подстрекательстве к беспорядкам 6 января, вылившимся в штурм Капитолия.

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В результате окончательного голосования 57 сенаторов назвали Трампа виновным, а 43 политика почитали, что бывший американский лидер непричастен к произошедшему. Все 50 демократов проголосовали за осуждение, к ним присоединились семь республиканцев. Для признания Трампа виновным нужно было 67 голосов, передает CNN.

В заявлении, сделанном вечером в субботу, 14 февраля, после голосования в Сенате, президент США Джо Байден сказал, что «суть обвинения не оспаривается».

«Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступает против обвинительного приговора, например, [лидер сенатского меньшинства Митч] Макконнелл, считают, что Трамп виновен в «позорном нарушении служебных обязанностей», а также практически и морально ответственен за провокацию «развязанного насилия в Капитолии», — сказал американский лидер.

Он назвал произошедшее «печальной главой» американской истории.

«Эта печальная глава в нашей истории напомнила нам, что демократия хрупка, и что ее всегда нужно защищать. Мы должны быть всегда бдительными. Насилию и экстремизму нет места в Америке», — сказал Байден.

После голосования Трамп выступил с заявлением, в котором поблагодарил свою команду и заявил, что завершился «еще один этап величайшей охоты на ведьм» в истории США, снова назвав себя жертвой этой охоты.

«Ни один президент никогда не пережил ничего подобного», — подчеркнул политик, заверив, что движение «Сделаем Америку снова великой» «только раскручивается».

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала сенаторов, проголосовавших за оправдание Трампа, «группой трусливых республиканцев».

Митч Макконнелл заявил, что Трамп «кормил дикой ложью» своих сторонников, поскольку он – «самый могущественный человек на земле — был зол из-за поражения на выборах».

«Сегодняшнее решение Сената не оправдывает ничего из того, что произошло в тот ужасный день. Голосование просто показывает, что сенаторы сделали то, что не смог сделать бывший президент: мы поставили наш конституционный долг на первое место», — сказал он.

Оправдание Трампа в Сенате США было ожидаемым, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

«Истерика, устроенная демократами, фальшивые слезы и подредактированные фразы Трампа — с целью доказать его вину в штурме Капитолия — не помогли: соотношение сил в Сенате не таково, чтобы импичмент мог пройти.

Трамп остается на политической сцене. Цирк с импичментом был устроен для его ослабления как лидера Республиканской партии. Но по мере накопления претензий к администрации Байдена эта история забудется. И у Трампа может появиться шанс на реванш», — уверен сенатор.

Причиной запуска процедуры импичмента стал штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января. Демонстранты собрались в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в поддержку действующего на тот момент президента и попытались воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.

Предполагается, что именно Трамп подстрекал своих сторонников к мятежу, призывая их сражаться и повторяя тезис о том, что Байден выиграл выборы нечестно. В то же время сам Трамп во время штурма призывал протестующих вести себя мирно. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об импичменте Трампа 13 января.

Демократы утверждали, что Трамп намеренно подстрекал толпу своих сторонников штурмовать Капитолий и обвиняли его в том, что он «закладывал фундамент» для такого шага, заявляя, что выборы были «мошенническими».

В ответ адвокаты Трампа утверждали, что его выступление на митинге, предшествовавшем бунту, было «обычной политической риторикой», защищенной Конституцией, и утверждали, что демократы руководствовались своей «политической ненавистью» к бывшему президенту и объявили ему импичмент в качестве акта возмездия.

Ситуация, в которой оказался Трамп, беспрецедентна — он первый президент США, подвергшийся процедуре отстранения от власти дважды. Первая попытка импичмента была предпринята в 2019 году, но не имела успеха.