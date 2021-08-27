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Политика

В Германии использовали Калининград в предвыборной агитации

В ФРГ появились старые немецкие плакаты христианских демократов с Кенигсбергом

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Nordkurier/Global Look Press
Немецкие СМИ сообщили о появлении в одной из федеральных земель ФРГ множества плакатов, на которых изображена карта Германии с Восточной Пруссией (сейчас частично — Калининградская область РФ) в составе государства. Агитация якобы принадлежит партии христианских демократов. В Кремле ситуацию оценили негативно, заявил Дмитрий Песков.

Неизвестные в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания разместили множество агитационных предвыборных плакатов с картой Германии 1949 года в довоенных границах, с современной российской Калининградской областью в составе немецкого государства. Об этом сообщила газета Nordkurier.

Кроме Восточной Пруссии, в «предвыборную» Германию на плакатах включены некоторые польские земли. Плакаты агитируют за Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС).

В местной полиции заявили, что такие плакаты появились по всей федеральной земле, расследование инцидента уже начато. В свою очередь представитель христианских демократов Ханнес Деттманн сказал, что ХДС не имеет отношения к их появлению. Эта агитация, по его словам, «вводит в заблуждение и должна быть снята».

Выборы в бундестаг Германии назначены на 26 сентября, по их итогам должно быть сформировано новое немецкое правительство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент.

«Мы знаем, мы видели сообщения в СМИ. Реакция у нас негативная. Это не имеет отношения к официальной позиции Берлина. Разумеется, официально Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации», — сказал он.

Российская Калининградская область занимает часть более крупного региона — Восточной Пруссии, который после Второй мировой войны был разделен между Польшей и СССР. Перешел к РСФСР по итогам Потсдамской конференции и город Кенигсберг.

Инцидент с плакатами уже раскритиковали в Совете Федерации. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил РИА «Новости», что размещение в Германии таких плакатов — провокация, и необходимо привлечь к ответственности виновных.

«С этим фактом должны разбираться, прежде всего, в Германии. Они должны провести серьезное расследование, найти тех, кто разместил такие плакаты, и наказать», — считает член СФ. Он добавил, что Российская Федерация должна «реагировать, чтобы было проведено тщательное расследование и были приняты меры, чтобы подобное не повторилось».

Желанный регион

В январе 2017 года депутат сейма Литвы Линас Бальсис предложил забрать у России Калининградскую область. Бывший пресс-секретарь литовского экс-президента Дали Грибаускайте заявил, что «время Калининграда закончилось».

По его словам, Калининградская область не была отдана России навсегда. «Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», — сказал парламентарий.

Бальсис также выразил мнение, что заняться возвращением территории должны либо Литва, либо ЕС, либо Вильнюс и Брюссель совместно, а установки Потсдама или Хельсинкские соглашения не являются окончательными.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ от КПРФ Леонид Калашников заявил тогда «Газете.Ru», что «никаких документальных оснований» для передачи нет: «Все это делается лишь для привлечения публики определенными радикалами. Скоро, наверное, и до Сибири дойдут», — сказал депутат.

Комментируя заявление литовского политика, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил литовскому депутату Линасу Бальсису вернуть России Виленский край, прежде чем говорить о «возвращении» Калининградской области, передавали РИА «Новости».

«Слабо вернуть России Вильнюсский край? Пусть вернут сначала то, что получили от советской власти», — отметил Джабаров (орфография сохранена).

Виленский край входил в состав Польши, но в результате раздела Польши между гитлеровской Германией и СССР был передан Советскому Союзу согласно пакту Молотова-Риббентропа. Многие западные историки считают пакт следствием агрессии и оспаривают его законность. Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что пакт был подписан для «обеспечения безопасности Советского Союза» после провала попыток создать «антифашистский блок в Европе».

После окончания Второй мировой войны Калининградская область была передана СССР согласно Потсдамскому договору.

«Конференция согласилась в принципе с предложением советского правительства о передаче Советскому Союзу города Кенигсберга и прилегающего к нему района, как описано выше. Однако точная граница подлежит исследованию экспертов», — говорилось в документе.

«Таким образом, Потсдамская конференция признала необходимым исключить Восточную Пруссию из состава Германии и передать ее территорию Польше и СССР. «Исследований экспертов» за этим не последовало в силу изменений в международных отношениях, но это не меняет сути дела. Никаких сроков (50 лет и т.д., как утверждают некоторые историки), на которые якобы Кенигсберг и прилегающий к нему район передавался СССР, союзные державы не устанавливали. Решение было окончательным и бессрочным», — говорится в справочном документе, опубликованном на сайте Историко-документального департамента МИД России.

В сентябре 2016 года на вопрос журналиста Bloomberg, не может ли Россия отдать Калининград, президент Путин ответил, что «если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому-то хочется вскрыть этот «ящик Пандоры» и начать с ним работать — пожалуйста, флаг в руки, начинайте».

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