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Политика

В бегах и под арестом. Что произошло с бывшими представителями власти Афганистана

Представитель талибов** опроверг сообщения о домашнем аресте Карзая и Абдуллы

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Бывший президент Афганистана Хамид Карзай, 2021 год

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай, 2021 год

Rahmat Gul/AP
Экс-президент Афганистана Хамид Карзай помещен под домашний арест и лишен охраны, передают американские СМИ. Кроме того, в таком же статусе якобы находится глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. Однако Афганская Исламская партия эти данные опровергает. «Газета.Ru» — о том, в каком положении сейчас находятся бывшие представители власти Афганистана.

Боевики «Талибана (организация запрещена в России)» могли лишить охраны председателя афганского Высшего совета по национальному примирению Абдуллу Абдуллу и бывшего президента страны Хамида Карзая. Об этом сообщает телеканал CNN.

Талибы конфисковали автомобили Карзая и разоружили его телохранителей, то же самое произошло с Абдуллой. Сейчас оба политика, по сути, находятся под домашним арестом, говорится в сообщении.

Однако глава Афганской Исламской партии Гульбеддин Хекматиар опроверг информацию CNN.

«Эта информация неверная. Никто не ограничен. Мы переживаем некоторые сложности с передвижением, но это нормальная ситуация в связи с теми изменениями, которые произошли в стране так стремительно», — сказал он ТАСС.

В свою очередь официальный представитель политбюро Талибана Мохаммед Наим заявил, что Карзай и Абдулла находятся в Кабуле добровольно, их безопасность обеспечена руководством талибов. Сообщения CNN он назвал «пустословием».

Гульбеддин Хекматиар вместе с Карзаем и Абдуллой создали Координационный совет после взятия Кабула талибами. Политики несколько раз встречались с представителями «Талибана», чтобы договориться о формировании новых органов власти. По данным канала Ariana News, все трое должны войти в состав совета для управления Афганистаном, который хочет создать верхушка талибов.

15 августа Хамид Карзай заявил, что не будет покидать Кабул. «Я остаюсь в Кабуле, со своей семьей и детьми, прошу Талибан обеспечить безопасность людей», — сказал он в видеообращении. Вместе с ним на записи запечатлены три его малолетние дочери.

Хамид Карзай был президентом Афганистана в 2004-2014 годах, по национальности он пуштун. Абдуллa Aбдулла в 2001-2006 годах был главой МИД Афганистана, в 2014-2020 годах — премьер-министром. По национальности – таджик.

Отметим, что в многонациональном Афганистане большинство талибов — пуштуны, живущие в основном на западе и юго-востоке страны. На севере живут узбеки, таджики и другие крупные нацменьшинства. Тем не менее, представители всех афганских народностей в той или иной мере представлены в самых разных политических объединениях.

Бежавшие и сопротивляющиеся

Когда без боя пал Кабул и экс-президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, складывалось впечатление, что теперь талибы будут безраздельно править страной. Поначалу никто из оппозиционных Талибану политиков не давал повода говорить о сопротивлении победителям.

Однако вскоре в Панджшерском ущелье отказался признавать победу талибов сын известного афганского полевого командира Ахмада Шаха Масуда — Ахмад Масуд-младший. Его отец был одним из лидеров «Северного альянса» – объединения противников талибов, успешно сражавшихся с ними до начала интервенции стран НАТО.

Впрочем, о полноценном фронте сопротивления Талибану пока говорить не приходится, хотя Масуд и провел переговоры с бывшими руководителями альянса. Среди них, кроме Абдуллы Абдуллы и Хамида Карзая – Абдул-Рашид Дустум, лидер узбекского меньшинства в Афганистане. Пару недель назад на фоне наступления талибов маршал Дустум бежал в Узбекистан.

Общался Масуд-младший и с Аттой Мохаммадом Нуром – лидером афганских таджиков, одним из богатейших жителей Афганистана. Сейчас он также находится в Узбекистане.

Одним из потенциальных противников талибов также является бывший полевой командир моджахедов Абдула Расул Сайяф. Участник Северного альянса, он известен как человек, который помог перебраться в Афганистан Усаме бин-Ладену и привел в страну «Аль-Каиду» (организация запрещена в России).

Бои между силами Масуда-младшего и талибами пока не начались. В интервью РБК полевой командир заявил, что обе стороны пытаются начать переговоры, но готовы к силовому варианту.

«Мы готовы дать миру шанс. Мы надеемся, что другие страны — наши соседи, региональные державы — вмешаются и окажут давление на «Талибан», чтобы они пошли на переговоры. Потому что я искренне считаю, что мирные переговоры — это единственное решение», — сказал Ахмад Масуд.

Еще один «политический тяжеловес» Афганистана первый вице-президент страны Амрулла Салех также отказался признавать власть «Талибана». После отъезда Гани он заявил, что теперь является временным главой государства.

«В соответствии с Конституцией Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента вице-президент становится временным президентом. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным президентом. Я обращаюсь ко всем лидерам, чтобы заручиться их поддержкой и консенсусом, — написал политик в Twitter неделю назад.

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