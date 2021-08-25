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Политика

«Борьба продолжается»: в Киеве удовлетворены решением суда по «Северному потоку – 2»

В операторе ГТС Украины пошутили о готовности управлять «Северным потоком — 2»

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Axel Schmidt/Nord Stream 2/Reuters
Руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что удовлетворен решением немецкого суда по «Северному потоку – 2». Ранее компания Nord Stream 2 AG получила отказ в просьбе освободить «Северный поток — 2» от действия Газовой директивы ЕС, согласно которой компания не может владеть трубопроводом, по которому поставляет энергоноситель.

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал долгожданным решение суда по оператору газопровода «Северный поток – 2».

«Газопровод «Северный поток — 2» не освобожден от правил Европейского Союза, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков газа, поступающего в них, для обеспечения честной конкуренции, принял решение в среду немецкий суд. Это именно то, на чем настаивает украинская сторона в переговорах по ПП2 («Северный поток — 2» — «Газета.Ru»). Борьба продолжается!» — написал Макогон на своей странице в Facebook.

В комментариях к посту Макогон написал, что «Оператор ГТС Украины» предложит свои услуги в качестве оператора «Северного потока — 2», оговорившись, что это шутка.

Ранее 25 августа компания Nord Stream 2 AG проиграла в Высшем земельном суде Дюссельдорфа немецким властям и получила отказ в просьбе освободить газопровод «Северный поток — 2» от действия Газовой директивы ЕС. Речь идет о нормах, которые предусматривают разделение деятельности по добыче и последующей транспортировке газа. Таким образом, компания не может владеть трубопроводом, по которому поставляет газ.
«О дальнейших шагах мы сообщим своевременно», — прокомментировали в компании Nord Stream 2 AG данное решение.

Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим третьему энергопакету ЕС.

Как отмечается, на строительстве и запуске «Северного потока — 2» это решение не скажется, однако компанию-оператор могут оштрафовать, если она будет нарушать предписанные законодательством требования.

В соответствии с этим требованием «Газпром» может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 млрд куб. м в год. В Nord Stream 2 AG называли газовую директиву дискриминационной. Спор по этому вопросу начался в 2019 году: компания просила суд ЕС вывести газопровод из-под действия газовой директивы, частично отменив некоторые поправки к Третьему энергопакету. Суд отклонил это требование: в BNetzA заявляли, что на освобождение от ограничений могут претендовать только газопроводы, построенные до 23 мая 2019 года. Оператор «Северного потока — 2» утверждал, что «с точки зрения экономической функциональности к этой дате газопровод был завершен».

Третий энергопакет — часть принятого в 2009 году европейского законодательства, целью которого является либерализация энергетического рынка Европы. Фактически является антимонопольным законом, который запрещает производителю или поставщику энергоресурсов (в случае с «Северным потоком — 2» — газа) единолично владеть транзитными сетями. В случае, если эта норма не выполняется, поставщику топлива запрещается использовать свою газотранспортную систему больше чем на 50% мощности, а оставшуюся половину предоставлять третьим поставщикам.

В июне 2020-го оператор подал апелляцию в европейский суд, но проиграл ее. В мае 2021 компания обратилась уже в суд Дюссельдорфа с требованием отменить решение немецкого регулятора. Сейчас инстанция вынесла очередное решение в пользу BNetzA. От того, будет ли применяться газовая директива к «Северному потоку — 2», зависят сроки окупаемости проекта.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил о скором завершении строительства «Северного потока — 2». По заявлению российского лидера, осталось достроить 15 километров морской части газопровода.

Как пояснил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко агентству Прайм, решение суда Дюссельдорфа сыграет на руку Украине. «Это увеличит спрос на прокачку через Украину и увеличивает вероятность того, что необходимость в украинской газотранспортной системе сохранится и после 2024 года, когда истечет текущий транзитный контракт», — заключил эксперт.

В декабре 2019 года закончилось действие десятилетнего газового контракта между Россией и Украиной. Страны заключили новый, рассчитанный на пять лет — до конца 2024 года. Общий объем прокачки по этому контракту должен составить за пять лет 225 млрд кубометров газа. 65 млрд куб. м — это план 2020 года, по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Согласно официальной статистике, приведенной на сайте «Оператора газотранспортной системы Украины», в 2014 году транзит составлял 62,2 миллиарда кубических метров, в 2017-м 93,5 млрд куб. м, в 2020-м — 55,8 млрд куб. м.

Председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявлял, что сохранение транзита газа из России в Европу через территорию страны является сдерживающим факторов от начала полномасштабной войны. А ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может спровоцировать вторжение на территорию Украины. В России же считают «Северный поток — 2» экономическим, а не политическим проектом, об этом неоднократно говорили президент Владимир Путин.

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