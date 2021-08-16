«Важно выяснить, кто ему звонил и зачем»

Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова стала темой номер один в украинских СМИ. Политика нашли с огнестрельным ранением на веранде его дома 15 августа. Полиция рассматривает три версии — убийство, суицид и неосторожное обращение с оружием. Эксперты в разговоре с «Газетой.Ru» скептически оценили перспективы расследования.

Главное управление Нацполиции Украины 16 августа провело непродолжительный брифинг, посвященный гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, который был найден мертвым на веранде своего дома накануне.

Пока известно, что 49-летний политик скончался от огнестрельного ранения в грудь. Рядом с телом мэра был найден охотничий карабин калибра 7,62 мм. В Сети появились несколько видеозаписей, одна из них — с камеры наблюдения у дома Павлова. На ней слышан звук выстрела. По информации «Страна.ua», полиция также изучает видео из дома мэра. Источники издания утверждают, что на одном из них он ходит с винтовкой по своему дому, то приставляя, то убирая оружие от груди. Также есть информация, что перед смертью градоначальник вел переписку с неизвестным, но пока его телефон не удалось разблокировать.

Следствие рассматривает три версии — убийство, суицид и неосторожное обращение с оружием.

При этом версию о том, что Павлову перед смертью поступали какие-либо угрозы, правоохранители не подтверждают. Также в полиции пока не выяснили, как именно записи с мэром попали в сеть, но они внимательно изучают все имеющиеся материалы. Для помощи к правоохранителям Кривого Рога прибыла группа специалистов из Киева, и теперь делом занимается совместная группа следователей.

Что говорят на Украине

На Украине по-разному реагируют на гибель Палова. Его сопартийцы из «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) не верят самоубийство. Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что рассказы о самоубийстве мэра — заведомая ложь.

«Как сопредседатель партии, в которой состоял Павлов, я требую от правоохранительных органов создания группы, которая в ближайшие дни ответит нам, кто убил Константина Павлова! Убийство мэра должно быть раскрыто», — написал политик в Facebook.

Схожую оценку дал и украинский политик Виталий Журавский: он считает гибель Павлова политическим убийством. По его словам, мэр Кривого Рога был верующим человеком и не мог наложить на себя руки.

«Кто призывал с трибуны Верховной рады расстреливать оппозиционеров — народный депутат Украины [от фракции «Слуга народа»] Никита Потураев. Кто кошмарит оппозицию, закрывает неугодные телевизионные каналы и преследует оппозиционных политиков? Зе-команда. Убежден: никто из вменяемых людей не поверит, что верующий православный Константин Павлов самостоятельно покончил с собой. Это — политическое убийство!»

— написал Журавский в Facebook.

Прокомментировал гибель мэра и президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным и близким Павлова, пообещав взять это расследование под свой контроль.

«У нас будет конкретная и проверенная информация после экспертизы и первых шагов следствия. Я буду держать это дело на личном контроле и настаивать на регулярных сообщениях правоохранителей в криворожскую общину», — написал Зеленский в Facebook и пообещал собрать силовиков на совещание 16 августа.

«Личное поражение Зеленского»

Как заявил «Газете.Ru» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, гибель Павлова — трагедия для страны, которая живет в условиях режима абсолютного беспредела и беззакония. По его словам, Зеленский, вероятно, захочет использовать эту ситуацию как политическую акцию.

«Зеленский собирает силовиков на совещание, чтобы использовать это трагическое событие, которое произошло на его родине, как политическую акцию. Мы уже видели этот почерк у Порошенко, когда убили журналиста Павла Шеремета он собрал силовиков и сказал, что поиск преступников — дело чести. А в итоге ни расследования, ни чести, ничего. Вероятно, что-то такое будет делать и Зеленский. Но тут силовиков собирать не надо, есть компетенция и все должны работать по закону, в пределах своих полномочий», — отметил экс-депутат.

С точки зрения Олейника, политический мотив в гибели мэра Кривого Рога не исключен, поскольку Павлов являлся главой оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в городе.

«Его победа на выборах мэра стала крупным и даже личным поражением для Зеленского. Тут есть ряд версий, в частности, в этой трагедии могут быть заинтересованы третьи силы — Аваков или Порошенко, — готовые поиграть в эту игру и придать политический окрас данной ситуации.

Не исключено, что сейчас также появятся идиоты, такие как министр юстиции Денис Малюська, которые будут искать «руку Кремля» в гибели Павлова. Что-то вот будут искать, также как искали после убийства Дениса Вороненкова. Тогда первая версия была, что это якобы ФСБ, а потом оказалось, что это были банальные разборки», — указал экс-депутат.

При этом Олейник отметил, что очень хорошо знает бывшего мэра Кривого Рога Юрия Вилкула, который на выборах поддержал кандидатуру Павлова, а затем вошел в команду нового градоначальника.

«Вилкул утверждает, что Павлов был очень жизнерадостным человеком.

В его деле очень важно выяснить, кто ему звонил и зачем. Однако, к сожалению, после люстрации 2014 года уровень следствия и розыска на Украине снизился до нуля. Разогнали всех тех, кто умел что-то делать», — подчеркнул экс-депутат.

Политический мотив?

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты дают разные оценки относительно гибели Павлова. Так, директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отмечает, что пока достоверной информации об обстоятельствах смерти мэра Кривого Рога нет, но на самом деле неважно, убийство это или самоубийство.

«Очевидно, что тут имели место какие-то политико-экономические причины. Потому что столь успешный человек в рассвете сил и без особых личных проблем может пойти на такое только под огромным давлением. Кривой Рог — родина действующего президента и один из индустриальных центров Украины.

Этот город является зоной серьезного противостояния между «Слугой народа» и ОПЗЖ, а также других политических групп страны. При этом погибший мэр, помимо ОПЗЖ, был тесно связан с группами (олигарха Рината) Ахметова, и явно находился под серьезным давлением политического и экономического характера», — пояснил эксперт.

По словам Бортника, в деле Павлова крайне важно объективное расследование, на которое пока достаточно мало надежды. Помимо расследования, считает эксперт, ключевую роль здесь играет также назначение новых выборов мэра Кривого Рога.

«Слуга народа» проиграла электоральное сражение за этот город, но сейчас власть перешла в руки президентской партии. Необходимо быстрее объявить досрочные выборы мэра. Если этого не произойдет, то сложится впечатление, что власть использует эту смерть, чтобы де-факто установить контроль над Кривым Рогом», — добавил Бортник.

При этом особых перспектив в самом расследовании эксперт не видит. По мнению Бортника, дело Павлова рискует «стать каким-то висяком, доказать политическую составляющую тут будет очень тяжело, да и международное внимание расследование вряд ли получит».

В то же время украинский политолог Константин Бондаренко считает, что попытка связать гибель мэра с его членством в оппозиционной партии — лишь инсинуации. Эксперт уверен, что на самом деле градоначальник имел очень опосредованное отношение к ОПЗЖ.

«Да, он вступил в эту партию, но это было технологическим шагом, учитывая их рейтинги в данном регионе. Соответственно, он не был ярым оппозиционером и умел находить общий язык со всеми политическими силами и, в первую очередь, был хозяйственником. По своей политической принадлежности Павлов скорее входил в местный клан Вилкулов. Никакого политического или местного мотива тут быть не могло, потому что у мэра были абсолютно компромиссные отношения со всеми задействованными силами», — отметил Бондаренко.

С точки зрения эксперта, Павлов больше внимания уделял не политической игре, а именно хозяйству, поскольку среди его заместителей были представители от разных политических сил, а секретарем горсовета выступал человек от фракции «Слуга народа» Александр Котляр — именно он стал исполняющим обязанности мэра после смерти Павлова.

«Павлову приходилось уравновешивать разные силы, если бы он начал проводить какую-либо политическую линию, то развалилось бы хозяйство. Кто займет место Павлова теперь — вопрос сложный. Исполнять его обязанности по закону какое-то время будет бывший секретарь горсовета. Затем должны быть объявлены выборы: скорее всего, они пройдут весной будущего года», — резюмировал эксперт.