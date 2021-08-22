«Предохранитель от войны»: глава «Нафтогаза» рассказал о транзите газа из России

На Украине считают, что сохранение транзита газа из России в Европу через территорию страны является сдерживающим факторов от начала полномасштабной войны. А ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может спровоцировать вторжение на территорию Украины.

Председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко считает, что Россия создает искусственный дефицит газа, чтобы Европа побыстрее дала разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

«Есть реальная проблема с тем, что «Газпром» сейчас поставляет в Европу гораздо меньше газа, что приводит к рекордному росту цен. В 2020 году российская компания забронировала для транзита 65 млрд куб. м газа через Украину, а в 2021 году — лишь 40 млрд куб. м. Они фактически таким образом шантажируют Европу и говорят: «Смотрите, мы создаем искусственный дефицит газа, если вы не дадите нам запустить «Северный поток — 2», то в соответствии сделаем так, что вам зимой не будет хватать газа», — отметил Витренко на брифинге.

Также он назвал главную угрозу ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

«Главная угроза, которая возникает из-за «Северного потока 2» — это угроза прекращения транзита газа через Украину, что будет означать значительно выше риск полномасштабной войны, военного вторжения РФ. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита через Украину и сохранение физических активов транзита, как один из предохранителей от этого», — заявил топ-менеджер.

Свою позицию он обосновал тем, что при транзите российского газа через Украину Европа от него зависит, поэтому в случае его прерывания из-за военного конфликта европейские политики будут вынуждены действовать, чтобы остановить или не допустить этого.

Также Витренко добавил, что «Нафтогаз» готов обсуждать с «Газпромом» вопрос продления контракта на транзит газа, но рассчитывает на бронирование мощностей европейскими компаниями.

«Мы настаиваем со своей стороны, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу. Потому что просто продление контракта с «Газпромом» не является достаточной гарантией. Но при этом мы говорим, и об этом говорила немецкая сторона, что действительно мы готовы вести разговор о продлении текущего контракта в дополнение к контрактам с европейскими компаниями», — сказал Витренко.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 20 августа заявил, что

Россия готова поставлять газ через Украину и после 2024 года, но объем поставок и сроки контрактов будут зависеть от потребностей стран ЕС.

В свою очередь Витренко отметил, что речь идет не о прекращении текущего контракта на транзит газа из России в Европу, а лишь о том, что после 2024 года «Газпром» может бронировать мощности для транзита газа через Украину.

«Европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно, но «Газпром», если он хочет какие-то дополнительные объемы поставлять в Европу, он может это делать через украинскую Газотранспортную систему (ГТС)», — уточнил он.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Ангелой Меркель, состоявшейся в воскресенье, 22 августа, заявил, что «Северный поток – 2» является политическим, а не экономическим проектом.

«Я считаю, что не замечать, что это оружие, мне кажется, неправильно. Говорить о «Северном потоке — 2», как об экономическом проекте, Украина точно не будет. И поэтому я считаю, что это настолько опасно, что даже сейчас, когда газопровод не достроен, мы видим, кто контролирует газовые цены в Европе. Мы видим, как они меняются, как они прыгают вверх. Поэтому, еще раз: это вопрос политический и вопрос безопасности», — сообщил Зеленский.

В ответ на это Меркель заметила, что «Северный поток — 2» может оказаться под санкциями в том случае, если Москва решит использовать его «в качестве оружия». Она отметила, что Берлин понимает опасения Киева и очень серьезно к ним относится.

Также своими опасениями по поводу скорого введения в эксплуатацию газопровода поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы рассчитываем на применение ЕС мер противодействия вводу в эксплуатацию этого проекта. А также рассчитываем на сохранение статуса Украины как поставщика и транзитера природного газа в ЕС и подтверждение использования украинской ГТС с необходимыми объемами», — заявил глава правительства.

В середине августа цена на газ в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 586 долларов за тысячу кубометров. Это произошло после решения «Газпрома» забронировать только 4% дополнительных твердых транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. Ранее российская компания регулярно бронировала дополнительную твердую транзитную мощность через Украину и никогда не заказывала дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ.

Между Россией и Украиной в конце 2019 года был подписан ряд соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.