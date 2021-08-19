«В любом количестве». Россия готова предоставить самолеты для эвакуации людей из Кабула

Россия выразила готовность предоставить авиацию для вывоза афганцев из Кабула в третьи страны. Об этом 19 августа сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Кроме того, посольство России обратилось к собственным гражданам, находящимся в Афганистане, с просьбой до 22 августа сообщить о желании покинуть страну. По сведениям Захаровой, сейчас в Афганистане находятся около 100 граждан России.

МИД России заявил о готовности предоставить самолеты, чтобы вывезти из Афганистана за границу любое количество местных граждан. Как сообщила в четверг, 19 августа, официальный представитель ведомства Мария Захарова, соответствующее предложение выдвинуто «в целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации».

«Готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению», — сказала она.

Захарова добавила, что сейчас в Афганистане находятся около 100 граждан России — в основном это афганцы, которые проходили обучение в нашей стране. По ее словам, захватившие власть в республике талибы (организация запрещена в России) гарантировали, что не будут препятствовать отъезду россиян из Афганистана.

В свою очередь, в посольстве РФ в Афганистане распространили обращение к соотечественникам, желающим покинуть страну.

«В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своем желании выехать в РФ», — говорится в опубликованном в Facebook сообщении, в котором также указаны необходимые для связи электронная почта и номера телефонов.

По последним данным, в районе международного аэропорта Кабула могли погибнуть до 12 человек. Они стали жертвами стрельбы и давки. В попытке покинуть страну в день захвата боевиками столицы Афганистана беженцы пытались, в частности, зацепиться за стойки шасси вылетающих самолетов, в результате чего несколько афганцев погибли.

Аэропорт Кабула остается единственным воздушным коридором для желающих улететь из страны. Боевики призвали тех, у кого нет виз и других документов для вылета, покинуть территорию аэропорта. Утром в четверг поступала информация о стрельбе вблизи аэропорта, также были слышны взрывы.

Вчера через «Газету.Ru» за помощью к властям России обратилась афганка Шарифа, преподававшая в Кабуле русский язык. Она убеждена — если американцы спасают тех, кто сотрудничал с ними, то и афганцы, работавшие в структурах, связанных с российским посольством, могут рассчитывать на поддержку со стороны Москвы. «Газета.Ru» опубликовала обращение Шарифы и получила комментарий официального представителя МИД РФ.

«Прочитала про девушку», — ответила Мария Захарова.

Обстановка в Афганистане остается напряженной с 15 августа, когда представители радикального движения «Талибан» вошли в Кабул. Правительственные войска сдали город без боя. Президент республики Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны. Позднее первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя новым главой государства, призвав местных жителей присоединиться к сопротивлению талибам.