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Политика

«Янукович сказал правду, но далеко не всю»

В Москве и Киеве оценили слова Януковича о главной ошибке Украины

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Украинские оппозиционеры согласились с Виктором Януковичем, сказавшем, что путь конфронтации с Москвой стал главной ошибкой Киева последнего 30-летия. В Совфеде и Госдуме отметили, что Украина под воздействием Запада сама решила разорвать отношения с Россией. Однако некоторые эксперты отметили, что Янукович не меньше нынешних украинских властей виноват в событиях 2014 года и их последствиях.

Экс-президент Украины Виктор Янукович 17 августа обратился к соотечественникам с посланием, в котором назвал главную ошибку страны за 30 лет независимости. По его мнению, Киев вместо развития добрых отношений с Москвой пошел по пути конфронтации.

«По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней. На первый взгляд безобидное: «Хто не скаче — той москаль», призванное помочь согреться митингующим на Майдане, на самом деле оказалось сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней», — говорится в обращении бывшего главы государства.

Янукович подчеркнул, что подобная политика привела к расколу украинского общества, экономическому кризису, социальной нестабильности, возрождению национализма и преследованию оппозиции.

В России и на Украине на заявления политика отреагировали по-разному. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (против одного из ее лидеров Виктора Медведчука на Украине возбуждены уголовные дела) Юрий Бойко согласился с Януковичем. «Я поддерживаю это заявление. Это (отказ Украины от добрососедства с Россией) — действительно большая ошибка. У нас в стране действительно превалирует антироссийский тренд за счет Европы и США. Это плохая история, мы с этим не согласны», — сказал Бойко.

Политолог и публицист Анатолий Вассерман в целом согласен, что Янукович сделал правильные выводы из 30-летнего периода независимости Украины.

«Эти выводы, на мой взгляд, правильные, но совершенно недостаточные, поскольку сама по себе идея Украины как чего-то отдельного от остальной России порочна», — отметил Вассерман.

Публицист сообщил, что до начала конфронтации с Москвой пять из шести граждан Украины считали себя русскими по языку, культуре и повседневному общению. Действия Киева по дифференциации украинцев от русских Вассерман считает пагубными и враждебными для граждан. В то же время эксперт подчеркнул: отказ от добрососедских отношений с Россией не является ошибкой президентов Владимира Зеленского или Петра Порошенко, поскольку начался в момент принятия декларации независимости Украины.

«Так что Янукович сказал правду, но далеко не всю <...> Граждане Украины умеют работать не хуже остальных русских и могут собственноручно вытащить себя из той ямы, в которую их загнало стремление их руководства отделиться от остальной России. Им нужно только вменяемое руководство», — добавил Вассерман.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя выводы Януковича, заявил: «С этим утверждением нельзя не согласиться».

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди согласилась со словами бывшего президента Украины, что разрушенные отношения между Киевом и Москвой являются результатом геополитической игры западных спецслужб. «Последующие поколения украинцев смогут оценить причиненный Украине ущерб, который уже сегодня исчисляется триллионами долларов», — добавила сенатор.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что главной ошибкой Украины за последние 30 лет является «слепая националистическая одновекторная политика».

«Оппозиция раздроблена, инакомыслие жестоко подавляется. И это еще не конечная точка в череде украинских политических ошибок», — поделился депутат.

Украинский активист и медиатехнолог Константин Долгов, напротив, раскритиковал слова Януковича. По словам Долгова, экс-президент в обращении сначала признался в том, что власти закрывали глаза на набирающих влияние националистов, а потом заявил, что делал все, «чтобы предотвратить катастрофу».

Медиатехнолог также скептически отнесся к словам бывшего главы государства о том, что госпереворот 2014 года не был результатом мягкости властей. «А чем же он был? Кто не дал приказ разогнать всю эту майдановскую кодлу? Кто вывел внутренние войска из правительственного квартала? Кто позорно сбежал вместо того, чтобы бороться с переворотчиками и гарантированно победить при мощной поддержке регионов Юго-востока?» — риторически спрашивает Долгов.

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