Россиян не допустят к приватизации украинских заводов

Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко заявил, что власти не дадут российским инвесторам принять участие в приватизации заводов и предприятий. Об этом сообщает Daily Beast.

В публикации отмечается, что этот шаг должен поддержать экономику Украины и «освободить ее от российского влияния» в 30-ю годовщину независимости страны.

Сенниченко отметил, что в первом аукционе на приватизацию, который состоится 31 августа, хотят поучаствовать 14 иностранных покупателей.

Он подчеркнул, что если бы к ним захотели присоединиться предприниматели из России, то их лишили бы права на участие в аукционе.

По словам Сенниченко Украине нужен Байден, чтобы ускорить и завершить все реформы в ближайшие пять лет.

«Мы нужны Америке, потому что у нас много природных ресурсов, в том числе редких минералов, включая титан, магний, литий. Наша главная цель - открыть нашу экономику - сейчас у нас около 3600 неэффективно управляемых государственных компаний», — рассказал Сенниченко.

Ранее на Украине предложили лишать гражданства бывших владельцев кондитерских фабрик в России. Соответствующий законопроект был внесен в Верховную раду.