На Украине рассказали о «мрачном уроке» от США

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко в колонке для «Главреда» написал, что стремительное бегство армии США из Кабула является «мрачным уроком» для Киева.

«В мрачной истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины, хотя вряд ли в чем-то убедит наших инфантилов», — заявил Романенко.

Он пояснил, что исламская республика имеет статус основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО.

Обозреватель напомнил, что американская сторона потратила $85 млрд на обучение афганских силовиков. Он указал, что правительство Афганистана получало сотни бронетранспортеров, легкие вертолеты и дроны, пока украинцы радовались каждой паре снайперских винтовок и «сходили с ума» из-за противотанковых ракетных комплексов Javelin. При этом все оружие, которое Вашингтон в огромном количестве поставлял в Афганистан, досталось талибам (организация запрещена в России)*, констатировал эксперт.

Он также указал, что Украина добивается статуса основного союзника США вне Североатлантического альянса с 2014 года.

«Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример», — заключил Романенко.

Ранее в движении «Талибан» заявили, что талибы установили контроль над всей территорией Афганистана и захватили Кабул.