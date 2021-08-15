«Проспал государственный переворот»

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Беловежская пуща случайно стала местом распада СССР, а виноваты в развале страны первый президент СССР Михаил Горбачев и экс-президент РСФСР Борис Ельцин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Беловежская пуща случайно стала местом распада Советского Союза. В развале страны, по его мнению, виноваты первый президент СССР Михаил Горбачев и экс-президент РСФСР Борис Ельцин. Об этом белорусский лидер заявил в фильме «ГКЧП. 30 лет спустя», который был показан в воскресенье, 15 августа, на телеканале «Россия-1».

По словам Лукашенко, личные отношения и борьбу за власть нельзя переносить на всю страну. «Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл», — констатировал он.

Президент Белоруссии также отметил, что Беловежская пуща продемонстрировала «безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной». Отвечая на вопрос, кто ответственен за распад СССР, Лукашенко сказал: «Ну, конечно, Ельцин и Горбачев».

Выход фильма приурочен к 30-й годовщине ГКЧП. События августа 1991 года вошло в историю современной России как августовский путч. Представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), основной целью которого было не допустить ликвидации Советского Союза. По приказу комитета в Москву и столицы союзных государств были введены войска и бронетехника. Президент РСФСР Борис Ельцин объявил действия ГКЧП попыткой государственного переворота. Однако она провалилась из-за массовых гражданских протестов.

Начиная с 24 августа одна за другой советские республики объявили о своей независимости. «Парад суверенитетов» затянулся до октября 1991 года, когда выход из СССР совершил Туркменистан. «Лидеры России, Украины и Белоруссии сделали выбор в пользу горизонтальных переговоров, проходивших без ведома центра. По их итогам в декабре 1991 года стороны признали независимость друг друга. Надеждам на сохранение Советского Союза не суждено было сбыться», — отмечается в материале ТАСС.

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще Белоруссией, Россией и Украиной было подписано соглашение, где констатировалось прекращение существования СССР.

За пять месяцев до событий августа 1991-го — 17 марта — в стране состоялся единственный за всю историю государства всесоюзный референдум, на котором подавляющее число жителей проголосовали за сохранение СССР. Отвечая на вопрос о том, кто виноват в распаде Советского Союза, в 2019 году 27% респондентов ВЦИОМ указали на Горбачева, 13% — на Ельцина.

О распаде СССР сегодня сожалеют 66% россиян. Растет поддержка мнения, согласно которому развала страны «можно было избежать» — так полагают 60% опрошенных. Ностальгические настроения по советским временам в большей степени характерны респондентам старшего возраста, в то время как среди самой молодой возрастной категории (18-24 лет) преобладает число тех, кто не сожалеет о распаде. Треть населения против возвращения советских времен.

Разрушение СССР, наряду с «жизнью в бедности» и «грубостью нравов», вызывают у россиян наибольший стыд, отмечают социологи. В то же время большинство респондентов не поддерживают идею о восстановлении Союза в прежнем виде.

Среди населения сохраняется нейтрально-отрицательное отношение к Борису Ельцину. Разрыв между отрицательными и положительными оценками начал расти с 2015 года. По данным социологических служб, более половины россиян (56%) по-прежнему считают, что эпоха Ельцина принесла стране больше плохого, чем хорошего. Только каждый пятый уверен, что Ельцин принес больше позитивного, если рассматривать его эпоху в исторической перспективе.

На этом фоне происходит постепенная переоценка событий распада СССР. Доля опрошенных, негативно относящихся к принятию Декларации независимости России, выросла до 34%. Роспуск Советского Союза остается важнейшим событием 1991 года для 51% россиян, в то время как память о других важных событиях эпохи («августовском путче», выборах президента, национализации имущества КПСС, апрельской реформе цен и т.д.) стирается.

Говоря о Горбачеве, 15% респондентов Фонда «Общественное мнение» называют его выдающимся политическим деятелем. Его роль оценивают как положительную 18% россиян, как отрицательную — 61%.

«Заслуги Михаила Горбачева люди чаще всего видят в том, что он «сменил жизнь, снял «железный занавес», «перестройку затеял», что «привело к демократии». «Он многое дал для нашей страны», «хотел вывести страну из застоя», при нем «хорошо жили». Отрицательной его роль называют, потому что «он развалил нашу родину — СССР», «развалил промышленность, сельское хозяйство», «им командовала Америка». 16% опрошенных полагают, что Михаил Горбачёв одобряет нынешний курс России, 30% уверены, что не одобряет», — отмечается в сообщении ФОМ.

Вспоминая о событиях августа 1991-го, сам Михаил Горбачев признался, что «проспал государственный переворот». «Я был настолько уверен, что абсолютно все вопросы можно решить демократическим путем, что заигрался. И проспал государственный переворот», — сказал он, выступая в Московском международном университете в феврале 2015 года.

«Советский Союз пал жертвой политических баталий внутри самой страны. Мы видели, что страна не может приспособиться к требованиям науки и технологии, что она не успела на корабль структурных реформ, в этом состояла основная причина. Вторая причина заключалась в том, что люди не были свободны, они были несчастливы», — отметил он в интервью журналу Newsweek.

По его оценкам, за конец перестройки и развал Советского Союза «ответственны те, кто организовал путч в августе 1991-го, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР». «Я за Советский Союз сражался, как говорится, до последнего патрона. Инициаторы роспуска сделали все, чтобы Верховные советы республик поддержали Беловежские соглашения. Поразительно, что за это проголосовали поголовно и почти без рассуждений. А в общем людей запутали, они не понимали, что это за Содружество Независимых Государств, у истоков которого стояли Ельцин и двое его сподвижников. Все выглядело безобидно, вроде как чуть больше свободы союзным республикам. Только потом люди увидели: большой страны не стало», — заключил Горбачев в интервью Der Spiegel.