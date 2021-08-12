Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
TikTok отключит ночные пуш-уведомления для подростков 16:28
Датский ученый допустил лабораторное происхождение коронавируса 16:26
Аксенов назвал слова Зеленского о «Крымской платформе» бредом... 16:26
Посольство США отказалось комментировать ситуацию с визой для Ласицкене 16:25
Трамп рассказал, каким был бы вывод войск из Афганистана при его президентстве 16:23
Олимпийской чемпионке заменят золотую медаль после того, как награду укусил мэр 16:13
Талибам* не предлагали войти в состав переходного правительства Афганистана 16:13
В Ленинградской области произошел разлив нефтепродуктов 16:12
Стало известно, кто просверлил дыру в «Союзе» в 2018 году 16:11
Хакеры взломали Discord-канал игры S.T.A.L.K.E.R. 2 и опубликовали там странное фото 16:07
Политика

Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем

Глава МИД России рассказал, зачем Запад «подыгрывает» властям Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Терещенко/ТАСС
Западные страны прекрасно осознают, что Крым является частью России и лишь пытаются «подыгрывать» нынешним властям Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с участниками арт-кластера «Таврида». Он также прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма, отметив, что полуостров как часть России входит в состав Союзного государства.

Встреча «Крымская платформа», которую планирует провести Украина, является «шабашем». Об этом в четверг, 12 августа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Через неделю состоится очередной шабаш — «Крымская платформа». На которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», — заявил он на встрече с участниками арт-кластера «Таврида», трансляция которой велась во «ВКонтакте».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев делает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Он сообщил, что для этого запущена так называемая «Крымская платформа», в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова. Саммит запланирован на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.

В свою очередь, вице-премьер регионального правительства — постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предупредил, что власти Украины работают «над комплексом антикрымских и антироссийских провокаций, чтобы повысить градус напряженности в Черном море». По его словам, участников «Крымской платформы» могут ждать «болезненные последствия». Страны, которые будут вместе с Украиной обсуждать «крымские планы», попадут в список недружественных государств, добавил он.

О «пещерных» инстинктах

Западные страны прекрасно осознают, что Крым является частью России и лишь пытаются «подыгрывать» нынешним властям Украины, указал Лавров на той же встрече, отвечая на вопрос о том, когда страны Запада признают статус Крыма.

«Все они прекрасно осознают, что Крым российский. И исключительно для того, чтобы выводить нас из равновесия, пытаются подыгрывать откровенно расистским, неонацистским действиям и планам нынешнего киевского режима», — заявил он.

«Если наши западные партнеры вынуждены прятать свое полное осознание реальности за стремлением подыгрывать вот этим пещерным инстинктам нынешней украинской власти, то мне их просто жаль. Они себя загоняют в угол, откуда потом будет очень трудно выползать, а выползать все равно придется», — подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что осуществившие госпереворот на Украине в феврале 2014 года громогласно заявили, что «русские никогда не будут думать и говорить по-украински, и поэтому русских надо изгнать из Крыма». «Это казалось таким пещерным менталитетом в то время, но нет, пару недель назад президент Украины Владимир Зеленский повторил ровно то же требование», — отметил глава МИД РФ.

О Союзном государстве

Комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма, Лавров заявил, что полуостров как часть России входит в состав Союзного государства с Белоруссией.

«У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и РФ в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству, Республика Крым — это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник заявил, что признает Крым тогда, когда «последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию». Позднее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что рассчитывает, что «нынешние и будущие реалии позволят Минску прийти к оптимальному формату взаимодействия с Крымом».

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«ЧС каждый день». Крым снова страдает от сильных дождей
В Крыму из-за ливней перекрыли трассу «Таврида»
Уже извинились: за что Иран обиделся на послов России и Великобритании
Главу российского диппредставительства вызвали в МИД Ирана из-за фото с британским послом
Ошибка пилота. Что известно о крушении Ми-8 на Камчатке
Восемь человек с утонувшего на Камчатке Ми-8 могли остаться внутри вертолета
Стало известно, кто просверлил дыру в «Союзе» в 2018 году
ФНС опровергла сообщения о сотруднике, закрывавшем долги граждан из своих средств
В России оптовая цена бензина поднялась до рекордного значения
ФСБ задержала директора НИП гиперзвуковых систем по делу о госизмене
Новости и материалы
TikTok отключит ночные пуш-уведомления для подростков
Датский ученый допустил лабораторное происхождение коронавируса
Аксенов назвал слова Зеленского о «Крымской платформе» бредом сумасшедшего
Посольство США отказалось комментировать ситуацию с визой для Ласицкене
Трамп рассказал, каким был бы вывод войск из Афганистана при его президентстве
Олимпийской чемпионке заменят золотую медаль после того, как награду укусил мэр
Талибам* не предлагали войти в состав переходного правительства Афганистана
В Ленинградской области произошел разлив нефтепродуктов
Хакеры взломали Discord-канал игры S.T.A.L.K.E.R. 2 и опубликовали там странное фото
Задержанный по делу о госизмене директор НИП гиперзвуковых систем уволен из СПбПУ
Третий участник побега из изолятора в Истре сдался полиции из страха
Создан новый контрацептив на основе антител
Американец прилетел за 1000 км ради свидания с девушкой после комментария в TikTok
Министр спорта Украины: надо поддержать Магучих, чтобы не увидеть ее в другой стране
Британец попал в окружение 50 акул во время заплыва
Кейпопера посадят на три года за сутенерство
Лавров попросил прислать ему шутку, за которую Мирзализаде получил 10 суток
Губернатор Калужской области объяснил, зачем ему цифровой двойник
Все новости
Горячее блюдо: раскрыта природа мести
Ученые выяснили, на что готовы люди ради наказания обидчика
«Куомо был моим Богом»
Как губернатор Нью-Йорка из любимчика женщин превратился в предателя
Роналду может составить компанию Месси в «ПСЖ»
AS: президент «ПСЖ» хочет подписать Роналду вместо Мбаппе летом 2022 года
«Чтобы такое не повторилось». Шойгу считает, что России нельзя снова переживать 90-е
Шойгу объяснил, почему согласился возглавить список «Единой России» на выборах
«Забыли закрыть кормушки»: что помогло арестантам в Истре совершить побег
СК: cотрудники изолятора, откуда сбежали заключенные, выключили видеокамеры и ушли спать
Самый опасный астероид оказался еще опаснее
Ученые пересчитали вероятность удара астероида Бенну по Земле
Украинский депутат заявили об опасности игнорировании посланий России
Оппозиция в Раде назвала призвала Киев понять «предупреждения» Путина
«Все вакцинируемся»: Проценко заявил о готовности к новой волне коронавируса
Проценко назвал причину снижения числа заболевших COVID-19
IBM против Apple: кто произвел революцию в домашних компьютерах
40 лет назад IBM представила первый массовый персональный компьютер
Километры непроходимой тайги. Шойгу дал старт реконструкции БАМа
Шойгу заложил камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки БАМа
Учитесь класть плитку: сколько стоит сделать ремонт в однушке
Эксперты рассказали, какие мастера-ремонтники получают до 225 тысяч в месяц
Защита от мошенников. Пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления
НПФ обяжут восстанавливать суммы, удержанные с пенсионных счетов с нарушением закона
Тяжело дышать: Якутск затянуло смогом от лесных пожаров
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях