«Блокады Приднестровья не будет»: о чем Козак договорился с Санду

Майя Санду после встречи с Дмитрием Козаком заверила, что блокады Приднестровья не планируется. Также президент Молдавии попросила Россию помочь с утилизацией боеприпасов в Приднестровье. Особое место в ходе визита заместителя руководителя администрации президента РФ в Кишинев заняло обсуждение вопросов взаимной торговли.

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак совершил официальный визит в Молдавию, где встретился с президентом страны Майей Санду.

Российский представитель, помимо президента, пообщался с главой МИД Николаем Попеску, главой МВД Анной Ревенко и вице-премьерами правительства Молдавии, отвечающими за реинтеграцию и региональное развитие.

«Майя Григорьевна заверила, что блокады Приднестровья не будет, власти делают все, чтобы этого не допустить, поскольку там тоже проживают граждане Молдавии», — заявил Козак, чьи слова приводит РИА «Новости». Также он отметил, что сейчас между Кишиневом и Тирасполем ведутся переговоры о недопущении ущемления прав приднестровцев.

Отдельно российский представитель отметил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии.

«Стороны должны договориться внутри страны. Россия готова оказать содействие, чтобы они договорились, мы не готовы выдвигать собственные условия урегулирования»,

– заявил Козак.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины.

Также Козак сообщил, что Молдавия попросила Россию помочь с утилизацией боеприпасов в Приднестровье и по этому вопросу страны договорились о взаимодействии. Он отметил, что российская сторона сама заинтересована в ликвидации боеприпасов, у которых истек срок эксплуатации.

Речь идет о складе боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, одном из самых крупных в Европе. Он был создан в 1940-х годах и там был сосредоточен стратегический арсенал Западного военного округа. Затем туда свозили боеприпасы и оружие при выводе советских войск из стран социалистического блока. Сейчас на складе хранятся примерно 20 тысяч тонн снарядов, авиабомб, мин, две трети из которых просрочены. Санду выступает за утилизацию этих боеприпасов. В 2019 году министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что Москва готова предоставить для этого необходимое оборудование.

Также во время визита Дмитрия Козака были подняты вопросы взаимного экспорта.

«Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, беспошлинной торговле, по снятию ограничений для российских экспортеров и ответных шагах о поставке молдавской сельхозпродукции на российский рынок», — рассказал Козак во время брифинга по итогам встречи. Он отметил, что вопрос возобновления беспошлинной поставки молдавских товаров на российский рынок нужно дополнительно обсуждать на межведомственном уровне.

В 2014 году Россия ввела пошлины в отношении молдавских товаров. Это произошло после решения Молдавии ратифицировать соглашение об ассоциации с ЕС.

В октябре 2018 года действующий президент Молдавии Игорь Додон на встрече с Владимиром Путиным говорил, что на Россию приходится 80–90% экспорта страны. После этого Россия ввела беспошлинный режим для молдавского вина, фруктов и консервов.

Его действие истекло уже при Санду, вступившей в должность в декабре 2020 года. В апреле текущего года она направила российским властям письмо с просьбой продлить этот режим.

Президент Молдавии также позитивно оценила итоги встречи с замруководителя администрации президента РФ. «У нас обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан. Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов. Оценили готовность российской стороны к их активизации, что будет способствовать укреплению диалога между нашими странами», — написала президент республики на своей странице в Facebook.