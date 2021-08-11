«Он боится улицы»: почему Зеленский взялся за радикальных националистов

После ареста членов украинской ультраправой партии «Нацкорпус» радикалы объявили об акции протеста около Офиса президента Владимира Зеленского. Действия СБУ в Харькове начались спустя месяц после ухода в отставку главы МВД Арсена Авакова, которому много раз приписывали тесные связи с «Нацкропусом» и даже покровительство над ними. «Газета.Ru» разбиралась, для чего украинские власти начали преследовать радикалов.

Радикалы обьявили Зеленскому вендетту

Украинская ультраправая партия «Национальный корпус» объявила о проведении 14 августа акции перед Офисом президента в знак протеста против ареста семи своих членов в Харькове, которых обвиняют в рэкете. Лозунг мероприятия — «остановить репрессии против патриотов и остановить сдачу украинских интересов».

По мнению представителей радикалов, президент Украины Владимир Зеленский проводит репрессии для сохранения власти. На пресс-конференции в партии задержание своих активистов назвали зачисткой политического поля перед осенней «капитуляцией» Зеленского, имея в виду готовящиеся выборы на неподконтрольной территории Донбасса и федерализацию страны.

«Использовались кадры с оружием, которое на самом деле зарегистрировано, и деньгами, которые не касаются уголовного дела и были собраны на лечение активиста», — убеждают в партии.

В чем обвиняют представителей «Нацкорпуса»?

Под стражей по решению суда на два месяца без возможности внесения залога оказался неформальный лидер организации Сергей Величко и еще шесть человек — Иван Никифоров, Сергей Козлюк, Олег Скрипка, Кирилл Крикунов, Дмитрий Колесников и Артем Субочев.

Следствие считает, что харьковская банда под руководством членов ультраправой партии занималась вымогательством и давлением на бизнесменов более трех лет. В одном из восьми опубликованных СБУ роликов можно услышать, как члены ОПГ угрожали бизнесменам из сферы ритуальных услуг, обсуждали планы по их запугиванию и рассказывали о сожженных микроавтобусах-катафалках.

Известно, что ОПГ хорошо была обеспечена, в том числе гранатами и стрелковым оружием. При обыске у них нашли и поддельные документы. По данным пресс-службы СБУ, в банду входили примерно 50 активных членов, а в месяц их доход был более миллиона гривен (2,75 миллиона рублей).

След ведет в МВД

Массовые задержания представителей радикальных националистов начались после ухода в отставку в середине июля министра внутренних дел Арсена Авакова, которому ряд украинских СМИ приписывает близкие связи с «Нацкорпусом».

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в разговоре с «Газетой.Ru» допустил, что происходящие с «Нацкорпусом» события являются результатом именно «внутренних разборок» между Зеленским и Аваковым. Политик уверен, что экс-министр МВД действительно мог покрывать ультраправых в Харькове, так как он считает этот город своей вотчиной.

«Офис президента смог убрать Авакова. Он ушел после визита заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, с которым они подписали «понятийку» об условиях его ухода. Американцев же очень об этом просил Зеленский. Теперь ему нужно сломать часть несогласных и тогда остальные начнут работать с Банковой. При этом режим в целом не меняется на Украине. Подобное происходило и при Порошенко», — уверен Олейник.

Он также напомнил, что Аваков сильно помогал Зеленскому прийти к власти, а теперь может попытаться провернуть подобное уже с другим политиком.

«Аваков реально присматривается к спикеру Рады Дмитрию Разумкову. Сегодня уже стоит вопрос о том, чтобы лишить последнего этого поста. Ведь по многим вопросам на заседания СНБО эти двое голосовали консолидировано против. И, конечно, все у Зеленского понимают опасность улицы, которая финансируется Аваковым. Хотя я пока не думаю, что акция 14 августа будет многочисленной», — говорит бывший парламентарий.

По словам Олейника, сейчас Зеленский и Аваков — самые настоящие враги. «Получается, что Авакова ушли, он ненавидит власть и будет участвовать в свержении Зеленского. Ему для этого необязательно даже находиться на Украине. Он будет использовать все возможные методы. И даже вполне может начать искать поддержку в России», — резюмирует эксперт.

Другие версии

Глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в разговоре с «Газетой.Ru» допускает, что некоторые люди из «Нацкорпуса» могут быть причастны к разного рода неправовым действиям, однако эту причастность необходимо будет еще доказать.

Фесенко также допускает возможную роль Авакова в том, что дело в Харькове не расследовали раньше. Так, у бывшего министра были личные связи с руководителями «Нацкорпуса», в частности с его главой Андреем Билецким (с которым они создавали батальон «Азов» в 2014 года). При этом аналитик не склонен преувеличивать влияние бывшего министра внутренних дел на радикальных националистов.

«Всегда надо помнить, что «Нацкорпус» считает «ментов» своими классовыми врагами. И он никогда не был ручной структурой Авакова», — говорит украинский политолог.

Владимир Фененко выразил мнение, что в аресте харьковских националистов «нет большой политики».

«Есть желание нового руководства МВД навести порядок и на улице, и в целом в обеспечении прав. Не секрет, что некоторые представители националистов участвовали в разных рейдерских операциях. Самое смешное, что заказчиками этих услуг «Нацкорпусу» могли быть люди из партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» и люди, связанные с ними. Это неофициальная информация, но это реалии бизнеса. Или, например, люди из окружения бывшего президента Петра Порошенко могли заказывать рейдерские операции контор так называемых пророссийских «титушек». Вот парадокс, политика уходит в сторону, когда на кону бизнес интересы», — уверен Фесенко.