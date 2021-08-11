Карты Триполи и позывные: что журналисты нашли на планшете наемника

Журналистам телекомпании привезли из Ливии планшет и документы, якобы оставленные российским наемником. Среди них были карты боевых действий в Триполи с пометками на русском языке, позывными бойцов, минными полями. На западе считают, что ЧВК «Вагнера» действует в Ливии на стороне Хафтара по приказу Москвы. Президент Путин отвергал связь правительства с наемниками и заявлял, что российских военных в Ливии нет.

Появились новые свидетельства присутствия российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» в Ливии, сообщает русская служба «Би-Би-Си».

Телеканал сообщил, что в феврале на журналистов вышел осведомитель из Ливии, который передал планшет Samsung — якобы его забыл один из наемников ЧВК во время боевых действий в стране. На устройстве были обнаружены дынные, которые, как утверждает «Би-Би-Си», доказывают присутствие российских наемников в Ливии.

В частности, на планшете были инструкции по изготовлению самодельных бомб, установке мин, съемки местности, сделанные дронами. Главным свидетельством причастности ЧВК «Вагнера» к ливийской войне телеканал называет военные карты зон боевых действий. На них якобы было множество пометок на русском языке, большинство из которых сосредоточены вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара. Ранее западные СМИ неоднократно писали, что именно в этом районе российские наемники воевали с правительственными ливийскими войсками в феврале-мае 2020 года.

Сведений, позволяющих установить личность владельца планшета, найти не удалось. Однако некоторые пометки на картах, как пишет «Би-Би-Си», являются позывными бойцов. Журналисты сопоставили их с базами данных украинского сайта «Миротворец», где публиковались данные российских военных, и обнаружили несколько совпадений. На карте были также отмечены минные поля в Триполи. Среди пометок есть село Эспиа, расположенное в 45 км к югу от ливийской столицы. Как пишет «Би-Би-Си», в ноябре 2019 года там была убита семья мирных жителей, преступление на западе связывают с наемниками из ЧВК «Вагнера».

Кроме планшета в распоряжении журналистов оказался десятистраничный документ — заявка на получение военной техники, оружия и оборудования. На нем стояла подпись «Д.У.» и цифра 9. В «Би-Би-Си» считают, что это виза Дмитрия Уткина: бывшего командира из спецназа ГРУ, которого называют основателем ЧВК. В заявке наемники запрашивают шесть бронемашин, четыре танка, 12 грузовиков, 44 внедорожных бронированных автомобиля, 270 автоматов Калашникова, радиостанции, антенны, оптику, радары, шлемы, медикаменты.

По словам эксперта по безопасности Криса Кобба-Смита, некоторые из перечисленных вооружений являются современными образцами и стоят исключительно на вооружении российской армии. Коббс-Смит считает, что ЧВК «Вагнера» обладает не только значительным финансированием, но и полномочиями запрашивать самые современные образцы оружия и снаряжения. «Такие компании как Blackwater (крупнейшая в мире ЧВК, основанная отставным американским морским котиком Эриком Принсом. Позже была переименована в Academi, затем в Xe Services LLC) также могут иметь определенную поддержку правительства США, но я не думаю, что в их полномочиях запрашивать танки, артиллерийские установки и дроны-беспилотники», — подчеркнул эксперт.

Информация о ЧВК «Вагнера» впервые появилась в 2015 году: СМИ, в том числе украинские, сообщали, что группа бойцов с таким названием воюют в Донбассе на стороне непризнанных ДНР и ЛНР. Основателем и руководителем ЧВК называется Дмитрий Уткин — название компании связывают с его позывным «Вагнер». После этого появлялась информация, что бойцы компании участвовали в вооруженных конфликтах и охране объектов в Сирии, Судане, Ливии, Центральноафриканской республике, Мозамбике. По некоторым данным, на службе в компании находятся от 1 до 5 тыс. бойцов. На западе уверены, что ЧВК фактически является замаскированным подразделением Минобороны России.

В Кремле неоднократно опровергали связи с частными военными компаниями в целом и ЧВК «Вагнера» в частности (наемничество запрещено российским законодательством). Президент Владимир Путин в январе 2020 года утверждал, что если в Ливии и воюют российские граждане, то они не представляют интересы государства и не получают от России денег.