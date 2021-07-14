МИД РФ назвал «пропагандистским залпом» материал CNN о «преступлениях» россиян в ЦАР

Страны Запада активизировали усилия по очернению помощи, которую оказывает российская сторона странам Африки, в частности ЦАР. Об этом сообщается в распространенном комментарии министерства иностранных дел России.

«Обращает на себя внимание и возросшая активность западных медиа и госструктур по очернению российской помощи африканским странам, в первую очередь ЦАР. Цель этих усилий, среди прочего — обосновать попытки вмешательства США и их союзников во внутренние дела для смены неугодных им «режимов», — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что группа российских инструкторов была командирована в ЦАР в ответ на просьбу центральноафриканского руководства и с ведома санкционного комитета СБ ООН 2127 по ЦАР, при этом никто из них участия в боевых действиях не принимает.

МИД также обратил внимание на распространенную телекомпанией CNN информацию о якобы совершенных российскими специалистами преступлениях против мирного населения ЦАР.

«Очередной пропагандистский залп дала телекомпания CNN <...> Вновь в ход пошли сенсационные «факты» о российских «наемниках из ЧВК «Вагнер», совершивших «грабежи, убийства детей» и прочие мыслимые и немыслимые деяния в отношении жителей страны», — говорится в комментарии.

Доказательств причастности российских граждан к преступлениям представлено не было.

«Этот демарш — очередная попытка определенных кругов в Вашингтоне расширить системный вызов нашей стране, формируя все новые и новые региональные фронты противостояния России, теперь уже на африканском континенте», — добавили в МИД России.

Ранее Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала на своих ресурсах экспертный доклад о ситуации в Центрально-Африканской республике, который до этого утек в западные СМИ.