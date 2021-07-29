article
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в доме Барнаула 11:08
Рябков: Россия готова обсуждать с США свои новейшие системы вооружений 11:07
В офисе Зеленского объяснили отмену выступления Green Grey 10:57
Австралия сместила Россию в медальном зачете Олимпиады-2020 10:51
Пашинян предложил разместить пограничников РФ на границе с Азербайджаном 10:42
Спотовая цена газа в Европе приблизилась к $500 за тысячу кубометров 10:39
Алтайские ученые разрабатывают лекарство из борщевика 10:38
Китайская пловчиха за час завоевала две золотые медали Олимпиады 10:38
Оргкомитет Олимпиады начал расследование по делу теннисиста Медведева и журналиста 10:23
Генконсульство РФ: россиян не придется эвакуировать из-за пожара в Анталии 10:23
Политика

Месть республиканцев: в Сенате не оставляют попыток остановить «Северный поток — 2»

Республиканцы поставили ультиматум Байдену из-за «Северного потока — 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Демьянчук/ТАСС
Сенаторы-республиканцы пригрозили блокировкой назначений в Минфин в том случае, если Белый дом не введет новые санкции в отношении «Северного потока – 2». Газопровод наносит «прямой ущерб интересам национальной безопасности США и дестабилизирует «хрупкую безопасность» Украины», утверждают Пэт Туми и 11 его однопартийцев. При этом стоимость газа в Европе достигает максимумов. А будущее российского трубопровода все еще полно неопределенностей, считают аналитики.

Сенаторы-республиканцы из банковского комитета верхней палаты Конгресса США добиваются введения санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». В противном случае законодатели угрожают заблокировать решение кадровых вопросов американской администрации. В частности, речь идет об утверждении двух кандидатур в Минфин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на письмо сенатора Пэта Туми и 11 его однопартийцев в адрес главы ведомства Джанет Йеллен.

«Газопровод «Северный поток – 2» наносит прямой ущерб интересам национальной безопасности США.

Если его строительство будет завершено, это усилит вредоносное влияние России на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России», — отмечается в тексте письма.

Республиканцы также предупредили, что выступят против кандидатур Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которым в Минфине предстоит отвечать именно за выполнение санкций. Их согласование на соответствующие должности будет заблокировано, если администрация президента США Джо Байдена «не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект», говорится в документе.

Места в нынешнем созыве Сената США поделены поровну между республиканцами и демократами. При этом его председателем является вице-президент Камала Харрис, обладающая правом решающего голоса. Однако для согласования ряда кандидатур в исполнительные органы власти и некоторых инициатив простого большинства недостаточно.

О проекте

«Северный поток – 2» предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд км в год, а длина - 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда.

Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по этому проекту. В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае «использования энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе» и «агрессии в отношении Украины», заявили в Госдепартаменте. Российская сторона неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

На данный момент «Северный поток — 2» достроен на 99%. Помимо США против него активно выступают Украина и Польша, называющие проект политическим.

Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать реализации проекта, но строительство должно завершиться уже к концу лета.

Геополитическая игра

Конфликт с Германией по поводу «Северного потока — 2» стал бременем для нормализации отношений между Европой и США, пишет газета The Paper. С самого начала администрация Байдена не переставала выражать неприязнь и противодействовать проекту. В этом вопросе также можно отметить редкий межпартийный консенсус на глубоко разобщенной политической арене США, напоминает издание.

«Компромисс, достигнутый администрацией Байдена, скорее всего, поставит ее под колоссальное давление во внутренней политике. Республиканская партия, конечно же, не откажется от этой темы, касающейся России, Украины, Германии, энергетики и геополитики, и превратит ее в неудачу и капитуляцию Байдена и его команды», — отмечает профессор Шанхайского университета иностранных языков Ху Чуньчунь.

Эксперт добавил, что в Германии уже совсем скоро — в сентябре — состоятся выборы в Бундестаг. Если партия «Зеленых», которая твердо настроена против «Северного потока — 2», сможет войти в состав федерального правительства, будущее трубопровода все еще будет полно неопределенностей. «Геополитическая игра между США, Европой и Россией вступает в новую фазу», — заключил он.

Стоимость газа

Нежелание «Газпрома» увеличивать поставки газа через Украину спровоцировало рост цен в Европе до небывалых максимумов, пишет в четверг, 29 июля, газета «Коммерсантъ». Спотовые котировки и фьючерсы приблизились к отметке в $500 за 1 тыс. кубометров.

При этом, по мнению аналитиков, из-за хрупкого баланса спроса и предложения в Европе, вызванного также низкими запасами в хранилищах и конкуренцией с Азией за СПГ, до конца года цены не будут демонстрировать признаков существенного снижения.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Пашинян предложил разместить пограничников РФ на границе с Азербайджаном
«Даю бесплатный доступ всем силовикам»: интервью с создателем «Глаза Бога»
Владелец «Глаза Бога» Евгений Антипов рассказал о своей недвижимости и нежелании уезжать из России
Сражение за полуфинал Олимпиады: Хачанов ведет у Умбера. LIVE
Олимпиада в Токио. Теннис. Мужчины. 1/4 финала. Хачанов (Россия) — Умбер (Франция). ОНЛАЙН
Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд
Имущество должников предлагают блокировать до окончания проверки
Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов Аляски
Алтайские ученые разрабатывают лекарство из борщевика
Новости и материалы
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в доме Барнаула
Рябков: Россия готова обсуждать с США свои новейшие системы вооружений
В офисе Зеленского объяснили отмену выступления Green Grey
Австралия сместила Россию в медальном зачете Олимпиады-2020
Спотовая цена газа в Европе приблизилась к $500 за тысячу кубометров
Китайская пловчиха за час завоевала две золотые медали Олимпиады
Оргкомитет Олимпиады начал расследование по делу теннисиста Медведева и журналиста
Генконсульство РФ: россиян не придется эвакуировать из-за пожара в Анталии
В Минобороны России рассказали о работе миротворцев в Карабахе
Онколог назвал продукт, на 47% увеличивающий риск смерти при раке кишечника
Владелец «Глаза Бога» раскрыл свои доходы
Винер — о подготовке гимнасток к Олимпиаде: они отдыхают в раздевалках на раскладушках
Клип «Never Gonna Give You Up» Рика Эстли набрал миллиард просмотров на YouTube
Движение на МКАД восстановили после разлива битума
Сменился лидер медального зачета Олимпиады
Один человек погиб в результате лесных пожаров в Анталии
Россиянам рассказали о новом виде мошенничества
В Турции заявили о планах продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией
Все новости
Прикрыть лазейки: ФНС просит новых полномочий
Налоговикам могут разрешить блокировать имущество должников до проверки
За второй победой в Токио: Россия борется с Китаем. LIVE
Олимпиада в Токио. Волейбол. Женщины. Россия — Китай. ОНЛАЙН
Случаев интернет-травли детей с прошлого года стало на 100% больше
Омбудсмен назвала кибербуллинг одной из главных детских проблем
СП недосчиталась инноваций в дорожном строительстве на 3,6 млрд
Юристы рассказали, какие статьи УК грозят дорожным чиновникам после отчета Счетной палаты
Советский консерватор, ярый путчист: каким был последний член ГКЧП Олег Бакланов
Умер экс-глава космической отрасли СССР и последний участник августовского путча Бакланов
Серебряков, Зверев, Безруков: кто из звезд решился на усыновление
С чем столкнулись знаменитости, воспитывая приемных детей
«Современные средства вербовки»: как Минобороны ищет контрактников на «Авито»
Бойцов на 201-ю базу в Таджикистане набирают через доску объявлений
«Долг США — поддержать белорусов»: что Тихановская обсуждала с Байденом
В Белом доме прошла первая встреча Байдена и Тихановской
«Пытаются стереть из истории»: Green Grey не споют в Киеве из-за песни на русском
Лидер украинской группы Green Grey назвал «перебором» отмену выступления на Дне независимости
10 тысяч в месяц: у водителей резко выросли расходы на бензин
Россияне пожаловались на рост расходов на топливо
Попова назвала число вакцинированных россиян
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с вакцинацией в стране
«Ты прекрасна»: Эшли Грэм поддержали в сети за бодипозитивный ролик
Плюс-сайз модель продолжает продвигать бодипозитив, но в России он не приживается
Курорт в дыму: как горит Анталья
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях