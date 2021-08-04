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Политика

«Наказание для Украины»: как «Северный поток — 2» повлияет на Европу

NI назвал «многочисленные» преимущества России от запуска СП-2

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Завершение строительства «Северного потока — 2», гарантированное результатом американо-германских переговоров, создаст многочисленные преимущества для России и позволит «наказать» Украину, пишет журнал National Interest. Издание не исключает, что Евросоюз в конечном итоге начнет отказывать в помощи партнерам — и Украина в таком случае не сможет рассчитывать на защиту.

«Наказание» для Восточной Европы

Запуск «Северного потока — 2» несет серьезную угрозу для ряда европейских стран, включая Украину. Такое предположение высказывается в статье в американском журнале National Interest. В частности, автор заметки, в которой рассказывается о политическом влиянии трубопровода на континенте, Джон Рюль отмечает, что сделка Берлина и Вашингтона по «одобрению» СП-2 говорит о сильной зависимости Европы от российского газа, и не исключает, что

наиболее влиятельные государства Евросоюза в дальнейшем не будут активно защищать энергетические, национальные и экономические интересы своих партнеров — Польши и Украины в частности.

«Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину (и, в более широком смысле, Восточную Европу), отказавшись от транзита газа через нее, при этом не угрожая своим прибыльным западноевропейским клиентам, готовность этой организации [ЕС] выступить в качестве посредника ослабнет», — пишет обозреватель.

В то же время Рюль допускает, что обязательства Германии применить серьезные санкции к России, если «Северный поток — 2» будет использоваться как инструмент геополитического оружия, вряд ли «успокаивают или вызывают благодарность» у украинского правительства.

Автор объясняет, что еще в 2005 году, когда было объявлено о «Северном потоке», как США в лице президентов Джорджа Буша и Барака Обамы, так и Евросоюз с НАТО критиковали и ограничивали строительство трубопроводов, обещая снизить свою зависимость от российского газа, однако с тех пор газ из России стал еще более важен для них.

«Северный поток — 2» будет способствовать дальнейшему продвижению вперед, без каких-либо гарантий со стороны Берлина или Вашингтона о противодействии долгосрочной стратегии Кремля по увеличению влияния в Европе», — уверен Рюль.

Напомним, СП-2 проходит по дну Балтийского моря напрямую из России в Германию. Это позволит увеличить присутствие российского газа на немецком рынке по меньшей мере в два раза и обойти Украину, из-за чего страна и подключенные к украинским трубопроводам государства Восточной Европы лишатся платы за транзит. Москва же рассчитывает на получение более высоких доходов, так как «фильтровать» газ через восточноевропейские государства не придется, считает NI.

«Для России преимущества завершенного «Северного потока — 2» многочисленны», — констатирует журналист.

Сделка Германии и США

Новая администрация Штатов во главе с Байденом так и не применила санкции против оператора «Северного потока — 2», обосновывая это тем, что проект готов на 99%. В то же время эксперты сходятся во мнении, что истинная причина одобрения Вашингтона заключалась в сохранении доверительных отношений с Берлином, для которого проект чрезвычайно важен.

21 июля Госдепартамент США и МИД Германии фактически дали зеленый свет завершению «Северного потока — 2», объявив о договоренности.

Одновременно с этим Вашингтон и Берлин гарантировали поддержку и безопасность для Украины — по сути, пообещав, что эксплуатация СП-2 никак не повлияет на ее газовую систему. Будет создан специальный фонд, из которого Украина в качестве помощи получит $1 млрд. Германия также пообещала добиться от России продления контракта транзит газа через территорию Украины еще на десять лет после 2024 года (такие переговоры уже ведутся, подтверждали ранее в Кремле) и ввести санкции, если Кремль будет использовать свои энергоресурсы для давления на другие страны.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский еще после того, как США приостановили введение санкции в отношении «Северного потока — 2», заявлял, что его это решение неприятно удивило и что западные коллеги не ставили Украину в известность о своих планах. Впоследствии пресс-секретарь украинского главы государства Сергей Никифоров также критиковал Берлин и Вашингтон за отсутствие конкретики по противостоянию СП-2.

В конечном счете Зеленский выразил предположение, что судьба трубопровода еще не решена и будет зависеть от позиции Вашингтона и способности Евросоюза занять единую позицию, отметив «раскол» европейских стран, на «разногласиях которых играет Россия». Как говорил Зеленский, украинская позиция заключается в том, что исключение страны из российско-европейского транзита создаст угрозу «для всего региона и, может быть, всего мира».

Когда достроят «Северный поток» — 2»

Накануне девять стран Европы — председатели комитетов по иностранным делам парламентов США, Великобритании, Польши, Чехии, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии — выступили против строительства СП-2, однако на прошлой неделе компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщила, что проект завершен практически на 99% — одна нитка полностью проложена, вторую сейчас заканчивают. Как предполагают в компании, завершить строительство удастся к концу августа, и, по словам исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, в эксплуатацию «Северный поток — 2» можно будет ввести уже в этом году.

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