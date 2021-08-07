США продолжают бомбить Афганистан, несмотря на вывод войск

На фоне вывода американских войск из Афганистана, который начался в мае этого года, в регионе обострилась ситуация с талибами * . В субботу, 7 августа, США направили свои бомбардировщики, чтобы нанести удары по ним в провинции Джаузджан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Американские бомбардировщики B-52 ударили по талибам (организация запрещена в России) в столице провинции Джаузджан. «Террористы понесли тяжелые потери», — написал представитель Минобороны Афганистана Фавад Аман в Twitter.

Ранее газета Times, ссылаясь на источники в американских оборонных кругах, сообщила, что бомбардировщики поднялись с авиабазы в Катаре. Боевиков «Талибана» атаковали при помощи самолетов огневой поддержки AC-130.

Члены радикального движения ранее заявили, что полностью захватили северную провинцию Афганистана Джаузджан, передает агентство Pajhwok Afghan News со ссылкой на заместителя губернатора Джаузджана Абдула Кадира Малиа. По его словам, правительственные силы отступили в район в 15 км к востоку от столицы провинции Шибергана.

Вскоре афганские силы вытеснили талибов, пишет tolonews. «Депутаты Джаузджана заявили, что ожесточенные бои шли возле штаб-квартиры полиции, офиса разведки, Национального управления безопасности (NDS) и офиса губернатора в Шибергане», — пишет издание.

Ранее сообщалось о ликвидации талибского «теневого губернатора» провинции Нимруз Абдула Халика. По данным Минобороны Афганистана, вместе с ним погибли 14 других террористов — афганская авиация нанесла удар по собранию талибов в городе Зарандж.

В России считают, что талибы готовы пойти на политический компромисс. В конце июля спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что руководство талибов «наелось войны», имея в виду старшее поколение. В то же время он отметил, что молодые сторонники террористической организации настроены более радикально, так как уверены, что воюют за освобождение Афганистана от иностранцев.

В МИД Афганистана в ответ на заявление российского представителя обратили внимание, что после подписания мирного соглашения между США и «Талибаном» террористы последовательно нарушали положения документа. В частности, это касается обязательства сократить масштаб насилия.

Днем ранее в США осудили убийство главы информационного центра правительства Афганистана Давакхана Минапала. Это преступление, как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, произошло после «атаки, направленной против министра обороны Афганистана».

«Талибан» взял на себя ответственность за эту атаку, нет причин в этом сомневаться. Кроме того, есть достоверные свидетельства зверств и мести в отношении гражданских лиц на территориях, подконтрольных «Талибану». Мы внимательно отслеживаем и обеспокоены этим», — добавила она.

По словам представителя администрации американского президента, «эти действия не принесут талибам желаемой легитимности [международного признания]». Она призвала радикальное движение предпринять шаги для обеспечения мирного процесса. «Это то, в чем сильно нуждаются афганцы, чего заслуживают после десятилетий войны», — заявила она.

С октября 2001 года в Афганистане проходит операция США и НАТО. Она стала самой продолжительной военной кампанией в истории Соединенных Штатов. Спустя почти 20 лет — 14 апреля этого года — американский президент Джо Байден объявил, что его страна завершает эту операцию. Вывод войск США начался в мае. Белый дом рассчитывает, что он завершится к концу августа.

Афганские власти подчеркивают, что на фоне вывод американских войск в регионе понизился уровень безопасности, так как талибы наращивают темпы наступления.

В частности, сторонники движения практически окружили Кандагар — одну из 34 столиц афганских провинций. Город с населением около 500 тыс. человек почти отрезан от остальной части страны, пишет CNN. Единственный способ покинуть город — улететь из аэропорта. Если афганские военные потеряют контроль над дорогой до аэропорта, то покинуть его станет невозможно.

«Талибан», как пишет издание, намерен захватить этот город, имеющий стратегическое значение (он находится на пересечении автомагистралей). Но власти Афганистана понимают, что не могут его отдать.

«Вокруг города Кандагар начинается очень тяжелая война, где с четырех сторон города каждую минуту происходит множество нападений со стороны талибов, а правительство пытается [защитить] город», — сказал в комментарии CNN депутат Кандагара Гул Ахмад Камин.

По его словам, жители города «ждут, когда их убьют, когда их дом будет разрушен».

«Вы не можете покинуть Кандагар, потому что все дороги, которые связаны с другими соседними провинциями, также находятся под их контролем. Так что есть только два варианта — умереть или умереть», — добавил Камин.