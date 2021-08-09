«Образец правозащитника». Умер один из авторов российский Конституции

Сергей Ковалев, под руководством которого была написана вторая глава Конституции России, закрепляющая права и свободы граждан, умер 9 августа на 92-м году жизни. Его сын написал в своем блоге, что Ковалев умер во сне. Коллеги Ковалева, работавшие с ним над текстом основного закона, считают его образцом правозащитника и предлагают в память в нем создать музей и особую статью Конституции, гарантирующую невмешательство государства в правозащитную деятельность.

Советский диссидент Сергей Ковалев был первым уполномоченным по правам человека в нашей стране. По его собственному признанию, он подал в отставку после того, как безуспешно пытался остановить бомбардировки во время первой чеченской войны, рассказывал он в интервью «Коммерсанту». Тем не менее он успел поучаствовать в переговорах с боевиками и в освобождении заложников во время захвата больницы в Буденновске в 1995 году.

В советские годы Ковалев отсидел семь лет за антисоветскую агитацию и пропаганду, а в начале 1990-х участвовал в создании Конституции России и возглавил правозащитное общество «Мемориал», которое сейчас признано в России иностранным агентом.

Один из инициаторов конституционной реформы в России и руководитель рабочей группы по разработке текста Конституции Сергей Румянцев в беседе с «Газетой.Ru» вспомнил, что под руководством Ковалева была создана вторая глава Конституции, в которой закреплены основные права и свободы граждан.

По словам Румянцева, Ковалев и его коллеги по этой работе взяли за основу международные пакты и прописали их положения в главах Конституции. При этом основные прения были с коммунистами, которые выступали за более социально-ориентированные нормы, Ковалев же отстаивал закрепление в главном документе страны политических прав и свобод. Впоследствии обе стороны пришли «к консенсусу», и в окончательный вариант вошли предложения обеих сторон, хотя, по словам Румянцева, «определенный перекос остался».

Один из авторов текста действующей Конституции Сергей Шахрай в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил, что у Ковалева был свой вариант текста, который в итоге не был принят, зато в действующий вариант вошел его вариант второй главы.

«Мы с ним плотно взаимодействовали. У него с коллегами был свой проект Конституции, у нас с Сергеем Сергеевичем Алексеевым (еще один соавтор проекта Конституции. — «Газета.Ru») — свой. На втором разделе Конституции мы тесно сотрудничали», — рассказал Шахрай.

В свою очередь, Сергей Румянцев назвал Ковалева «образцом правозащитника» и «столпом правозащитной деятельности».

«Он вошел в историю как образец правозащитника, который, невзирая на все сопротивления, оставался на своих принципах — принципах правозащиты.

И, уважая его, мы предложили ему место в Конституционной комиссии в рабочей группе. И я предложил ему курировать вторую главу», — вспомнил Румянцев.

При этом он отметил, что разошелся с Ковалевым во взглядах, когда тот поддержал позицию экс-президента России Бориса Ельцина по наделению главы государства чрезвычайными полномочиями и не стал добиваться соблюдения прав и свобод, им же сформулированных во второй главе Конституции.

«Все наши беды начались тогда, когда Ельцин сделал ставку на чрезвычайные полномочия президента. А Сергей Адамович [Ковалев] его тогда поддержал», — напомнил Румянцев.

По его словам, сейчас в Конституции не хватает гарантий соблюдения государством прав и свобод граждан. «Выйдите на улицу и посмотрите, как исполняются эти нормы», — сказал Румянцев.

Сергей Шахрай предложил в память о Ковалев создать в офисе уполномоченного по правам человека России музей, а также электронный архив его рукописей и видеозаписей.

«Там надо делать памятную доску, там надо делать музей Ковалева, пока есть возможность сохранить вещи, рукописи, фотографии, видео. И как раз фотографии и видео — это, наверное, самое яркое. Все это легко цифруется и будет жить в интернете», — отметил Шахрай в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

По его словам, помимо традиционного мемориального кабинета, можно сделать сайт с работами Ковалева, который мог бы стать дискуссионной площадкой для ученых, политологов, студентов по конституционным вопросам.

«Можно сделать не просто классический музей-комнату, а электронный — 24 часа, с чатами, с экскурсиями, с выложенными его работами. Это будет лучшая память. А туда (в стационарный музей), понятно, будут (заходить) и студенты факультетов политологии, философии, да и не только гуманитарии, будут проводить учебные экскурсии. А это, наверное, самое главное для памяти о человеке — если о нем читают и говорят студенты», — сказал Шахрай.

В свою очередь, Румянцев предложил принять в честь правозащитника Сергея Ковалева статью в Конституцию, запрещающую чиновникам и силовикам вмешиваться в общественную правозащитную деятельность.

«Не музеями надо увековечивать его память. А вот давайте внесем в Конституцию важнейшую поправку, что государство не противодействует общественной правозащите. Важнейшая норма. Вот это тогда будет хорошим памятником Сергею Адамовичу Ковалеву. А музей — это второстепенная вещь. Пусть памятником будет такая норма, что государство не вмешивается и не противодействует общественной деятельности», — сказал Румянцев в интервью «Газете.Ru».

По его словам, общественная правозащита — это один из способов общества контролировать работу чиновников и силовиков.

«Государство не должно вмешиваться в общественную правозащиту. Общественная правозащита — это одна из реальных форм эффективного контроля за действиями власти и силовых органов», — пояснил Румянцев.