Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Лукашенко предложил поставить памятник Сталину 15:59
В Австралии обнаружили окаменелости огромных птерозавров с метровыми челюстями 15:58
Чемпионка Игр не согласна с мнением Познера о заслуженном наказании России... 15:56
В Нидерландах привлекли нового прокурора к делу о крушении рейса MH17 15:55
Лукашенко заявил, что бежавшие из Белоруссии граждане могут свободно вернуться... 15:55
Онкобольной ребенок погиб в результате пожара, устроенного братом-аутистом... 15:54
Российский паралимпиец заявил, что спортсмены ощущают поддержку государства 15:50
Лукашенко рассказал, почему не звонит Зеленскому 15:45
Соавтор доклада ООН рассказал, чем грозит потепление для России 15:45
В пермском зоопарке родился детеныш яванских лангуров 15:43
Политика

«Образец правозащитника». Умер один из авторов российский Конституции

На 92-м году жизни умер Сергей Ковалев

close
100%
Сергей Ковалев (2 марта 1930 — 9 августа 2021)

Сергей Ковалев (2 марта 1930 — 9 августа 2021)

Михаил Фомичев/ТАСС
Сергей Ковалев, под руководством которого была написана вторая глава Конституции России, закрепляющая права и свободы граждан, умер 9 августа на 92-м году жизни. Его сын написал в своем блоге, что Ковалев умер во сне. Коллеги Ковалева, работавшие с ним над текстом основного закона, считают его образцом правозащитника и предлагают в память в нем создать музей и особую статью Конституции, гарантирующую невмешательство государства в правозащитную деятельность.

Советский диссидент Сергей Ковалев был первым уполномоченным по правам человека в нашей стране. По его собственному признанию, он подал в отставку после того, как безуспешно пытался остановить бомбардировки во время первой чеченской войны, рассказывал он в интервью «Коммерсанту». Тем не менее он успел поучаствовать в переговорах с боевиками и в освобождении заложников во время захвата больницы в Буденновске в 1995 году.

В советские годы Ковалев отсидел семь лет за антисоветскую агитацию и пропаганду, а в начале 1990-х участвовал в создании Конституции России и возглавил правозащитное общество «Мемориал», которое сейчас признано в России иностранным агентом.

Один из инициаторов конституционной реформы в России и руководитель рабочей группы по разработке текста Конституции Сергей Румянцев в беседе с «Газетой.Ru» вспомнил, что под руководством Ковалева была создана вторая глава Конституции, в которой закреплены основные права и свободы граждан.

По словам Румянцева, Ковалев и его коллеги по этой работе взяли за основу международные пакты и прописали их положения в главах Конституции. При этом основные прения были с коммунистами, которые выступали за более социально-ориентированные нормы, Ковалев же отстаивал закрепление в главном документе страны политических прав и свобод. Впоследствии обе стороны пришли «к консенсусу», и в окончательный вариант вошли предложения обеих сторон, хотя, по словам Румянцева, «определенный перекос остался».

Один из авторов текста действующей Конституции Сергей Шахрай в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил, что у Ковалева был свой вариант текста, который в итоге не был принят, зато в действующий вариант вошел его вариант второй главы.

«Мы с ним плотно взаимодействовали. У него с коллегами был свой проект Конституции, у нас с Сергеем Сергеевичем Алексеевым (еще один соавтор проекта Конституции. — «Газета.Ru») — свой. На втором разделе Конституции мы тесно сотрудничали», — рассказал Шахрай.

В свою очередь, Сергей Румянцев назвал Ковалева «образцом правозащитника» и «столпом правозащитной деятельности».

«Он вошел в историю как образец правозащитника, который, невзирая на все сопротивления, оставался на своих принципах — принципах правозащиты.

И, уважая его, мы предложили ему место в Конституционной комиссии в рабочей группе. И я предложил ему курировать вторую главу», — вспомнил Румянцев.

При этом он отметил, что разошелся с Ковалевым во взглядах, когда тот поддержал позицию экс-президента России Бориса Ельцина по наделению главы государства чрезвычайными полномочиями и не стал добиваться соблюдения прав и свобод, им же сформулированных во второй главе Конституции.

«Все наши беды начались тогда, когда Ельцин сделал ставку на чрезвычайные полномочия президента. А Сергей Адамович [Ковалев] его тогда поддержал», — напомнил Румянцев.

По его словам, сейчас в Конституции не хватает гарантий соблюдения государством прав и свобод граждан. «Выйдите на улицу и посмотрите, как исполняются эти нормы», — сказал Румянцев.

Сергей Шахрай предложил в память о Ковалев создать в офисе уполномоченного по правам человека России музей, а также электронный архив его рукописей и видеозаписей.

«Там надо делать памятную доску, там надо делать музей Ковалева, пока есть возможность сохранить вещи, рукописи, фотографии, видео. И как раз фотографии и видео — это, наверное, самое яркое. Все это легко цифруется и будет жить в интернете», — отметил Шахрай в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

По его словам, помимо традиционного мемориального кабинета, можно сделать сайт с работами Ковалева, который мог бы стать дискуссионной площадкой для ученых, политологов, студентов по конституционным вопросам.

«Можно сделать не просто классический музей-комнату, а электронный — 24 часа, с чатами, с экскурсиями, с выложенными его работами. Это будет лучшая память. А туда (в стационарный музей), понятно, будут (заходить) и студенты факультетов политологии, философии, да и не только гуманитарии, будут проводить учебные экскурсии. А это, наверное, самое главное для памяти о человеке — если о нем читают и говорят студенты», — сказал Шахрай.

В свою очередь, Румянцев предложил принять в честь правозащитника Сергея Ковалева статью в Конституцию, запрещающую чиновникам и силовикам вмешиваться в общественную правозащитную деятельность.

«Не музеями надо увековечивать его память. А вот давайте внесем в Конституцию важнейшую поправку, что государство не противодействует общественной правозащите. Важнейшая норма. Вот это тогда будет хорошим памятником Сергею Адамовичу Ковалеву. А музей — это второстепенная вещь. Пусть памятником будет такая норма, что государство не вмешивается и не противодействует общественной деятельности», — сказал Румянцев в интервью «Газете.Ru».

По его словам, общественная правозащита — это один из способов общества контролировать работу чиновников и силовиков.

«Государство не должно вмешиваться в общественную правозащиту. Общественная правозащита — это одна из реальных форм эффективного контроля за действиями власти и силовых органов», — пояснил Румянцев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«За мной не заржавеет»: Белоруссия готова признать Крым, но при одном условии
Лукашенко назвал условие для признания Крыма частью России
«Могли выиграть больше золота»: эксперты подвели итоги Игр в Токио
Сборная России заняла третье место по общему числу медалей ОИ-2020
Непривитых не допустят: как начнется новый учебный год для студентов
Минобрнауки утвердило рекомендации по обучению непривитых студентов
Лукашенко пообещал, что «очень скоро» покинет президентский пост
Суд отменил регистрацию Льва Шлосберга на выборы в Госдуму
Греция запросила у России второй Бе-200 для тушения лесных пожаров
Мужчина с ножом ворвался в детсад в Петербурге
Новости и материалы
Лукашенко предложил поставить памятник Сталину
В Австралии обнаружили окаменелости огромных птерозавров с метровыми челюстями
Чемпионка Игр не согласна с мнением Познера о заслуженном наказании России за допинг
В Нидерландах привлекли нового прокурора к делу о крушении рейса MH17
Лукашенко заявил, что бежавшие из Белоруссии граждане могут свободно вернуться на родину
Онкобольной ребенок погиб в результате пожара, устроенного братом-аутистом в Подмосковье
Российский паралимпиец заявил, что спортсмены ощущают поддержку государства
Лукашенко рассказал, почему не звонит Зеленскому
Соавтор доклада ООН рассказал, чем грозит потепление для России
В пермском зоопарке родился детеныш яванских лангуров
В Крыму ответили пословицей на слова Лукашенко об условии признания полуострова российским
В Новой Зеландии выпали полуметровые сугробы
Актер Назаров признался, что не чувствует ногу после коронавируса
Лукашенко рассказал, что его внучка сдала экзамены в МГУ
Батыршина: Познер и спорт — несовместимые вещи
Лукашенко предложил Западу сесть за стол переговоров, пока не пройдена точка невозврата
Ученые предупредили о необратимых климатических изменения
Биологи месяц щекотали крыс ради науки
Все новости
Страховка на случай конца света: зачем IT-миллиардеры переезжают в Океанию
Ларри Пейдж получил ВНЖ в Новой Зеландии
Приезжать за пять часов до вылета: Россия открыла авиасообщение с курортами Египта
Россия возобновила авиасообщение с курортами Египта, Доминиканой, Бахрейном и Молдавией
Биологи научились ловить ДНК животных прямо из воздуха
Ученые нашли в атмосфере ДНК тигров, рыб и лемуров
Правительство готовит программу перехода на российское программное обеспечение
Госслужащих и учителей решили перевести на отечественные мессенджеры
«Остались считанные недели»: посол РФ в ФРГ рассказал о строительстве «Северного потока — 2»
Российский посол в Германии сообщил о скором завершении строительства экспортного газопровода
Операция «Деметриус»: как британская армия разожгла конфликт в Северной Ирландии
50 лет назад Лондон провел кровавые зачистки в Северной Ирландии
Выход МакSим из комы, бунт в Театре Ермоловой, выдвижение Дайнеко в Госдуму
Что произошло в мире шоу-бизнеса за неделю
Не больше 30 тысяч: как россияне экономят на похоронах
В России стали меньше тратить на ритуальные услуги
«Такое отношение недопустимо»: в России разберутся с судейством в Токио
Милонов заявил о «продажности» судейства на Олимпийских играх
«Они болеют принципиально легче»: стоит ли проводить массовую вакцинацию детей
Глава «Вектора» рассказал о детской вакцинации и активности штамма «дельта»
До чего довел Brexit: в Британии опустели полки супермаркетов
Кабмин Великобритании привлечет армию к борьбе с продовольственным кризисом
Депутата-коммуниста обвинили в убийстве инвалида
В Башкирии обнаружили пьяного депутата горсовета рядом с трупом
Рабочая бытовка: как выглядит дом Илона Маска в Техасе
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях