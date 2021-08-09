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Политика

«Незаконно и необоснованно»: Шлосберга снова сняли с выборов, но уже в Москве

Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга кандидатом в Госдуму

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Лев Шлосберг

Лев Шлосберг

Владимир Гердо/ТАСС
Представитель партии «Яблоко» Лев Шлосберг исключен из списков зарегистрированных кандидатов в Госдуму. Решение принималось на основании выводов по обращению, связанному с ФБК*, его конкурента из партии «Зеленых» Андрея Пангаева. Ранее Шлосберга также сняли и с областных выборов, что тоже было связано якобы с причастностью парламентария к экстремистским организациям, но впоследствии псковский избирком восстановил «яблочника».

Московский городской суд снял лидера псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга с предстоящих федеральных выборов в Госдуму. Как сообщил парламентарий в своем Telegram-канале, решение об отмене его регистрации принималось после обращения кандидата от партии «Зеленые» Андрея Пангаева.

«Решение считаю незаконным и необоснованным, по существу неправовым», — написал Шлосберг, добавив, что будет подавать жалобу в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Шлосберг был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы 4 августа. Он планировал выдвигаться по одномандатному округу №207 (Ховринскому) в Москве — на том же участке, где выдвигается Пангаев. «Интерфакс» со ссылкой на «Яблоко» уточняет, что иск Пангаева был связан с «Фондом борьбы с коррупцией»* (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана экстремистской в России), при этом не приводит подробностей.

С чего все начиналось

Тем не менее Шлосберг примет участие в выборах в областное законодательное собрание, хотя изначально был снят и там. 3 августа (причем произошло это спустя несколько часов после того, как Шлосберга зарегистрировали кандидатом в Москве) он, а также его однопартиец Николай Кузьмин и еще один «яблочник» по решению псковского избиркома были исключены из списков на выборы в области с мотивировкой о том, что в ходе проверки документов кандидатов была установлена их связь с ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России)*, конкретно — поводом стало участие в акции, организованной «Штабом Навального (организация запрещена в России)» (еще одна структура, признанная экстремистской).

Речь шла о протестах, прошедших 23 января в Пскове. Тогда Шлосберг был задержан правоохранительными органами и впоследствии признан судом виновным по административной статье об «организации несогласованного публичного мероприятия», получив штраф. При этом официального подтверждения версии о том, что именно эта акция стала причиной приписываемых «яблочнику» связей с ФБК*, изначально не имела — позднее Шлосберг все-таки упомянул это в Telegram.

Сам Шлосберг отрицает причастность к деятельности запрещенных организаций и к ФБК* в частности. Он пообещал подать протест на решение территориального избиркома, и 4 августа в партии «Яблоко» сообщили, что Шлосберга и Кузьмина на выборах в депутаты регионального законодательного собрания восстановили. Псковская избирательная комиссия обосновала это тем, что решение о включении ФБК* и «Штаба Навального» в реестр экстремистских организаций официально еще не вступило в силу, потому все кандидаты из списков «Яблока» были зарегистрированы, включая Шлосберга. Глава Центризбиркома Элла Памфилова со своей стороны подтвердила, что Шлосберга вернули в списки в Пскове после того, как ЦИК оказал местному избиркому «методическую помощь».

Что интересно, спустя несколько часов апелляционный суд признал законным внесение ФБК* в реестр экстремистских организаций, после чего оно вступило в законную силу.

Сложившуюся ситуацию с принятыми принципиально противоречащими одно другому решения [о регистрации в ГД и снятии с выборов в облсобрание] удивило Шлосберга, и он подчеркивал, что избирательная комиссия в Пскове, в отличие от законного и обоснованного решения столичной окружной комиссии, допустила ошибку. В конечном счете ситуация поменялась в обратную сторону: Шлосбергу разрешили баллотироваться в области, но запретили в Москве.

В «Яблоке» тогда заявили «Газете.Ru», что вариантов у парламентария два: его либо снимут и в Москве, либо восстановят в области. Политический юрист Роман Смирнов же скептически оценивал шансы Шлосберга получить допуск на выборы в столице при отказе в области, пояснив, что, возможно, два противоречащих друг другу решения с разницей в несколько часов принимались на основании того, что ответы по запросам разные избиркомы получают не в одно время. То есть, по его словам, данные московскому избиркому могли прийти позже, и тогда бы стоял вопрос об отмене регистрации, как в итоге и произошло.

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