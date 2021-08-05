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Политика

США призвали Иран завершить работу по возобновлению ядерной сделки

Вашингтон готов вернуться в Вену для переговоров по иранской ядерной программе

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Заседание Совместной комиссии СВПД в Вене, 20 июня 2021 года

Заседание Совместной комиссии СВПД в Вене, 20 июня 2021 года

Global Look Press
С апреля в Вене прошло шесть раундов переговоров между участниками иранской ядерной сделки, однако соглашение до сих пор не восстановлено. 5 августа президент Ирана Раиси заявил, что Тегеран готов согласиться с любыми дипломатическими планами, если они приведут к снятию американских санкций. В Госдепартаменте заявили, что готовы вернуться в Вену на переговоры и призвали к этому же Иран.

США готовы возобновить переговоры по возвращению к ядерной сделке с Ираном. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс 5 августа, передает ТАСС.

Таким образом в Вашингтоне отреагировали на заявления нового президента Ирана Эбрахима Раиси. Ранее в четверг во время инаугурации Раиси заявил, что Тегеран поддержит любые дипломатические процедуры, если они приведут к отмене американских санкций.

По словам Прайса, в США слышали заявления Раиси, и послание Вашингтона Тегерану остается тем же, что и раньше: Америка продолжит отстаивать свои национальные интересы и интересы партнеров, но рассчитывает, что Иран воспользуется текущей возможностью и посодействует в принятии дипломатических решений по СВПД.

«Мы ясно дали понять, что готовы вернуться в Вену для возобновления переговоров [по ядерной сделке]. Мы готовы к этому по одной простой причине — это отвечает интересам нашей национальной безопасности. Мы призываем Иран вернуться к переговорам в скором времени, чтобы мы могли попытаться завершить нашу работу», — подчеркнул Прайс.

В то же время пресс-секретарь Госдепартамента отметил, что процесс переговоров не может «продолжаться вечно».

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — принятое в 2015 году соглашение между Ираном и США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией, которое предусматривает прекращение обогащения урана Тегераном в обмен на снятие американских санкций. Иран также должен допустить на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ и вывезти за границу обогащенное ядерное топливо. В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении ядерной сделки и заявил о выходе из СВПД. Через несколько месяцев Тегеран приостановил исполнение условий соглашения и начал возвращаться к прежнему уровню обогащения урана.

Возобновление ядерной сделки было одним из главных пунктов предвыборной кампании президента США Джо Байдена. После инаугурации Белый дом объявил, что начинает работу по восстановлению диалога с Ираном. В апреле этого года в Вене начались переговоры с другими участниками СВПД. Тегеран настаивает, чтобы сначала с Ирана хотя бы частично сняли санкции. Вашингтон хочет, в первую очередь, добиться прекращения работ на ядерных объектах. Другие страны-участники ядерной сделки — Россия, Франция, Китай, Великобритания, Германия — проводят отдельные консультации с США без участия Ирана. Изначально завершить свою работу члены соглашения планировали в мае, затем сроки переносились на июнь. Всего прошло уже шесть раундов переговоров.

В начале июля постпред России в международных организация в Вене Михаил Ульянов заявлял, что Иран ведет диалог с МАГАТЭ, в связи с чем участники СВПД рассчитывают в ближайшее время полностью восстановить соглашение в первоначальном виде и снятия санкций с Тегерана.

Несмотря на возвращение к ядерной сделке США обвинили Иран в нападении на японское торговое судно Mercer Street. 30 июля в Аравийском море пустой танкер подвергся атаке дрона, который сбросил на борт взрывное устройство. В результате инцидента погибли два члена экипажа. Вашингтон, Лондон и Тель-Авив заявили, что за нападением стоит Тегеран. Иранские власти отрицали причастность к атаке. Глава Госдепартамента Энтони Блинкен пообещал Ирану коллективный ответ на нападение.

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