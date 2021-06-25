В МИД заявили, что договоренности по иранской сделке «в пределах досягаемости»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что договоренности по восстановлению иранской сделки «в пределах досягаемости». Об этом пишет РИА «Новости».

«То, что уже согласовано по объему и характеру вопросов значительно перевешивает то, что пока не отрегулировано», — добавил дипломат.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы участвовать в седьмом раунде переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

По его словам, шестой раунд в Вене уже завершился, американская сторона ожидает объявления времени седьмого раунда.

До этого постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, который возглавляет российскую делегацию на переговорах, сообщил, что российская и американская делегации обсудили прогресс по СВДП.