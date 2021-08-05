Сын антисоветчика Бжезинского может стать послом США в Польше

Пост американского посла в Польше может занять Марк Бжезинский — сын известного своими русофобскими взглядами американского госслужащего и политолога польского происхождения Збигнева Бжезинского. По мнению эксперта, этот жест — явный сигнал для России со стороны США о том, в каком ключе будет развиваться их политика в Восточной Европе. Скажется ли такой шаг на польско-американских и российско-польских отношениях — в материале «Газеты.Ru».

Американский президент Джо Байден представил кандидатуру сына бывшего помощника президента США по национальной безопасности Збигнева Бжезинского Марка на должность американского посла в Польше, сообщил Белый дом.

Администрацию Дональда Трампа в Польше представляла посол Джоржетт Мосбахер, которая оставила этот пост в конце января. О том, что ее место займет Марк Бжезинский, издание The New York Times сообщило еще в мае. Его кандидатуру теперь должен утвердить Сенат Конгресса.

Марк Бжезинский

Марк Бжезинский, по образованию юрист, построил успешную дипломатическую карьеру. В 2011-2015 годах при администрации 44-го американского президента Барака Обамы он был послом в Швеции, а до этого занимал пост советника по вопросам внешней политики в избирательном штабе Обамы.

Он также работал в администрации 42-го президента Билла Клинтона — директором по делам России и Евразии, а затем директором по делам стран Балканского полуострова (1999-2001) в Совете национальной безопасности Белого дома.

Фигура Марка Бжезинского примечательна главным образом его родственными связями. Он сын известного своей жесткой антисоветской политикой и русофобской риторикой американского политолога Збигнева Бжезинского.

Бжезинский-старший был советником 39-го президента США Джимми Картера в 1977-1981 годах. Его называют идеологом внешней политики Соединенных Штатов. Всемирно известный политолог и госслужащий умер 27 мая 2017 года в возрасте 89 лет.

С учетом того, кем был отец потенциального американского посла, в этой ситуации определенно прослеживается преемственность в русофобии, убежден политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его словам, это явно политический ход, который направлен именно на продолжение русофобской политики.

«Это четкое послание, что политика русофобии будет продолжена. Фактор русофобии — консолидирующий, а представление Бжезинского на пост посла — это очередной показатель того, как в дальнейшем будут развиваться отношения», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Что будет с отношениями США и Польши

В СМИ идею Байдена поставить на место посла в Польше Бжезинского назвали протягиванием Вашингтоном руки этой стране. Но Варшава ее отбила.

Как написало шведское издание Dagens Nyheter со ссылкой на дипломатические источники, польское правительство отказалось выдавать Марку Бжезинскому агреман — согласие признать его дипломатическую аккредитацию.

Проблема в выдаче агремана заключается в том, что польское правительство не может одобрить кандидатуру Бжезинского, пока он не откажется от гражданства Польши.

Такое требование поразило как американскую администрацию, так и самого Бжезинского. Потенциальный американский посол утверждает, что он не гражданин Польши и вовсе не считает себя поляком, о чем он проинформировал руководство в Варшаве.

Как объяснили польские власти, гражданство у Бжезинского все-таки есть. Дело в том, что, по местному законодательству, дети польских граждан автоматически наделяются гражданством этой страны. А таковое как раз было у родившегося в 1928 году в Варшаве Збигнева Бжезинского, то есть, по законам Польши, его сын тоже является гражданином Польши.

Чтобы обойти эту коллизию, Марку Бжезинскому предложили обратиться к польскому президенту Анджею Дуде с просьбой лишить его польского гражданства.

Американский дипломат от такого предложения уклонился и отметил, что не может отказаться от гражданства, которого у него нет.

Впрочем, как утверждает Рафаэль Ордуханян, подобные енстыковки будут урегулированы, а на отношения Польши и США в целом сложившаяся ситуация никак не повлияет.

«Польшу выбрали любимой женой вместо Германии. Судя по всему, она теперь будет форпостом Североатлантического альянса в противостоянии с Россией. Сейчас она уже координирует деятельность на Украине, в Грузии, в Прибалтики, в Румынии, в Болгарии. Американцы уже прямого отношения к этому не имеют. Сейчас Польша — политический центр в этом плане, поэтому отношения США с ней не ухудшатся, так как речь идет о слишком больших ставках», — объяснил эксперт.

По его словам, Польша сегодня становится острием русофобской силы, направленной против России.

Как сложатся отношения Польши и России

Несмотря на явный русофобский подтекст решения Байдена, назначение Бжезинского значительно не повлияет на отношения Польши и России, убежден старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Он признал, что личность посла имеет определенные знаковые моменты, но его фигура вовсе не играет решающую роль в международной политике.

«Какая-либо антироссийская или нейтральная позиция — это условные вещи. Дипломат просто выполняет приказы. Уровень самостоятельности дипломатов сейчас существенно ниже», — отметил Офицеров-Бельский.

Стратегические цели, как он отметил, формулируются не в посольствах, а в многочисленных структурах, которые пытаются гармонизировать это между собой. Определяющие позиции, по мнению эксперта, дипломатам отдавать не стоит.