Для них мы еще СССР: почему у России такие отношения с США

После Октябрьской революции 1917 года США долгое время отказывались признавать советское правительство. В Америке были уверены, что новая власть не продержится долго, и поэтому решили занять выжидательную позицию. К тому же, большевики отказались выплачивать США кредиты, взятые царским правительством, что сыграло главную роль в нежелании иметь с ними дело.

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Впрочем, уже во времена новой экономической политики советских властей, американские бизнесмены начали искать возможности установления контактов с СССР. Одним из них стал миллионер Арманд Хаммер, весьма удачно начавший бизнес с Москвой и который даже был на дружеской ноге с Лениным.

Однако полноценные дипломатические контакты были восстановлены лишь в ноябре 1933 года после визита советского министра Максима Литвинова в Вашингтон. 16 ноября 1933 года обе стороны обменялись нотами об установлении дипломатических отношений.

Тогдашний президент США Франклин Делано Рузвельт смотрел на ситуацию прагматично. Вашингтон начал беспокоить приход к власти в Германии нацистов, а также военное и политическое укрепление Японии: «…Когда Рузвельт принимал решение о налаживании отношений с СССР, он исходил из того, что на него оказывают давление группы бизнесменов и фактор международной обстановки», — так характеризовал ситуацию того времени директор Института США и Канады Валерий Гарбузов в одном интервью.

Американский самолет, друг советских летчиков

Налаживание связей между Москвой и Вашингтоном существенно помогло советской индустриализации.

По проекту американских специалистов был построен Сталинградский тракторный завод, спроектирован Магнитогорский металлургический комбинат, другие знаковые предприятия советской индустрии.

«Это был момент, когда рузвельтовская Америка развернулась к советской России и помогла создать здесь тот фундамент, благодаря которому страна выстояла войну», — говорит «Газете.Ru» американец, выходец из России Грег Вайнер, изучавший историю советско-американских торговых связей.

Несмотря на то что многие из тех американских проектов были сделаны на совесть, в СССР давали понять, что относятся к американским технологиям без пиетета. Оно было продемонстрировано в песне, звучавшей в любимой комедии Иосифа Сталина «Волга-Волга» 1938 года: «Америка России подарила пароход. С носа пар, колеса сзади, И ужасно, и ужасно, и ужасно тихий ход».

Правда, уже в период Великой отечественной советские военные сумели по достоинству оценить качество поставляемой по ленд-лизу американской военной техники: грузовики «Студебеккер», самолеты бомбардировщики B-52, истребители Bell P-39 «Аэрокобра». ««Аэрокобра» мне понравилась своими формами и главным образом, мощным вооружением», — писал о самолете легендарный летчик Александр Покрышкин.

Второй фронт США открыли достаточно поздно — летом 1944 года, однако в тот короткий период военное сотрудничество между двумя странами было беспрецедентным.

С июня по сентябрь 1944 года под Полтавой с разрешения Сталина появилась американская военная база. Американские бомбардировщики использовали ее для разведывательных и бомбардировочных полетов по объектам нацистов на территории восточной Европы.

В те времена Америка с большим воодушевлением следила за успехами Красной Армии, а Голливуд снимал фильмы, где говорилось о героизме советского солдата. Кульминацией советско-американского «боевого братства стала встреча в Германии на реке Эльба.

«Наши гвардейцы сделали несколько выстрелов в воздух, и через несколько минут со стен крепости донеслось по-русски: Товарищи! Не стреляйте! Здесь союзники! Здесь американцы! Москва — Америка!»,

— так описывал встречу один из ее участников с советской стороны в книге «Встреча на Эльбе: янки встречаются с красными».

ТАСС Встреча на Эльбе советских и американских военнослужащих, 1945 год

«Войну язык не поворачивается лучшим периодом, но мы были союзниками», — говорит «Газете.Ru» профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, историк Иван Курилла, который отмечает это время как одно из лучших в истории советско-американских отношений. В свою очередь, политолог и историк Сергей Станкевич также считает совместную борьбу США и СССР с нацистами «золотым веком» наших отношений.

«Золотой век» сменился глубокой заморозкой

Однако «золотой век» длился недолго. Через год после окончания войны в Фултоне прозвучала речь экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля про «железный занавес». После смерти Рузвельта, президентом стал довольно жестко настроенный к СССР и лично к Сталину Гарри Труман.

С приходом Трумана между СССР и США начался долгий период «холодной войны».

Помощник и переводчик президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко считает именно этот послевоенный период «худшим» в истории советско-американских отношений. «Была упущена возможность сохранить отношения, сложившиеся в годы второй мировой войны», — говорит он «Газете.Ru».

«Разочарование в том, что советско-американские отношения оказались в глубокой заморозке», — вторит в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Atlantic Council Мэтью Берроуз.

Эксперт отмечает, что даже знаменитый американский дипломат Джордж Кеннан, автор политики «сдерживания» СССР, не предполагал, что «холодная война» будет длиться столь долго. «И он также не хотел, чтобы политика сдерживания превратилась в политику более мускулистую, считая, что СССР сам обрушится из-за собственного веса».

В США в те годы было действительно немало политиков, которые относились к СССР и коммунистическому режиму без сантиментов, однако смерть Сталина и приход к власти Никиты Хрущева стала началом определенного улучшения отношений между странами. Хрущев стал первым советским лидером, который совершил почти двухнедельный визит в США в 1959 году.

За это время он посетил несколько городов. Крепко сбитый, сам похожий на фермера со Среднего Запада энергичный Хрущев сразу же нашел общий язык с американскими земледельцами и вцепился в возможность выращивать кукурузу в СССР.

«Перегнать» Америку по мясу и молоку стало для Хрущева идеей-фикс, было ясно: СССР переходит от жесткого антагонизма к более прагматичным отношениям.

Однако все изменилось в разгар Карибского кризиса, который также случился при власти Хрущева, — в октябре 1962 года. Сегодня многие западные историки винят в нем СССР, который разместил ракеты на Кубе, забывая отметить при этом, что это было сделано в ответ на размещение США ракет на территории Турции, которые несли прямую угрозу СССР.

При этом все эксперты сходятся в одном — именно этот кризис поставил обе ядерные державы на грань реального ядерного конфликта. Его удалось решить дипломатическими средствами. В этом проявилась мудрость политических руководителей обеих стран, которые начали понимать, что в подобном конфликте победителей не будет. Именно тогда, после того как кризис был разрешен — СССР убрал ракеты с Кубы, а США — из Турции, — между руководителями обоих государств появился так называемый «красный телефон» — линия прямой связи в чрезвычайной ситуации.

Здоровье в порядке, спасибо «разрядке»

Приход к власти в СССР Леонида Брежнева, а в США Ричарда Никсона стал возможностью для обоих государств извлечь уроки из Карибского кризиса. Так называемые конфликты «низкой интенсивности» в третьих странах, вмешательства в дела других государств двумя великими державами никуда не делись.

Однако стали более понятны правила игры — прямого столкновения необходимо избегать а ядерное оружие, которого накопилось много, необходимо сокращать.

Казалось бы, политические антиподы — «верный ленинец» Брежнев и юрист из семьи квакеров Ричард Никсон — были совершенно разными людьми. Однако их объединял определенный консерватизм и политический прагматизм, который помог им найти общий язык и даже обрести определенную «химию».

Достаточно лишь посмотреть на фотографии времен визита Брежнева в Вашингтон в 1973 году. Кажется, речь идет о старых добрых приятелях, которые собрались на ланч после игры в гольф. Вот Никсон слегка придерживает за талию импозантного в те годы Брежнева, вот оба чему-то улыбаются.

В те годы казалось, что, несмотря на это «мирное существование», это не просто лозунг, и «холодная война» скоро закончится. И, как свидетельствует сенатор Джеймс Фулбрайт, Брежнев действительно произнес, что «холодная война», о которой мы беспокоились, закончилась».

Конечно, «холодная война» никуда не делась, однако провозглашенная СССР и США политика «разрядки» принесла свои плоды.

В мае 1972 года, между странами был подписан ключевой Договор по противоракетной обороне (ПРО), а также Договор по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1). Начались переговоры о сокращении вооружений, сотрудничество в научно-технической и культурных областях.

Обе стороны стали активно торговать — в СССР закупали американские станки, а на полях Америки появились советские тракторы. «Тракторы «Беларусь» получали очень хорошие оценки и хорошо продавались. Но главной проблемой было то, что советская сторона не могла поставить достаточное их количество», — вспоминал в беседе с «Газета.Ru» американский бизнесмен Фрэнк Орбан, продававший советскую технику в США.

Как у союзничества времен войны, свой символ был и у политики «разрядки» — стыковка в космосе и совместный полет советско-американского корабля «Союз-Апполон». После стыковки произошло первая советская-американская встреча в космосе.

NASA 15 июля 1975 года советский космический корабль «Союз» впервые в истории осуществил международную стыковку с американским кораблем «Аполлон»

Командир советского корабля Алексей Леонов пожал руку американскому командиру Томасу Стаффорду.

Их дружба, начавшаяся с этого рукопожатия, продолжалась долгие годы. Своего внука, американский астронавт назвал «Алексеем» в честь Леонова.

«В советско-американских отношениях «серебряный век» – это 1972-1979 годы, в отношениях — разрядка напряженности, договор по ПРО, ограничение стратегических наступательных вооружений, хельсинкские соглашения, полеты по программе «Союз — Аполлон» и рукопожатие в космосе», — говорит историк Сергей Станкевич.

Афганистан как конец и начало

Станкевич не случайно упоминает 1979 год как окончание позитивного периода. Значительное ухудшение отношений СССР и США произошло после вторжения Советского Союза в Афганистан, которое произошло в декабре 1979 года. По иронии судьбы, свергнув диктаторский даже по советским меркам режим афганского президента Хафизуллы Амина, Кремль предоставил прекрасную возможность американским «ястребам» поквитаться с советскими военными.

Хотя у власти находился вполне умеренный президент-демократ Джимми Картер, влияние на него стал оказывать «старый друг» СССР, советник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский.

В знаменитом интервью французской газете Le Nouvel Observateur Бжезинский признается, что еще в июле уговорил президента США увеличить помощь моджахедам в Кабуле, «сознательно увеличивая шансы советского вторжения».

Афганистан стал последним опосредованным советско-американским противостоянием в новейшей истории. Это было тяжелое противостояние — и даже после того как советский лидер Михаил Горбачев принял решение о выводе войск из этой страны, моджахеды под руководством сотрудников ЦРУ продолжали совершать диверсии против советских военных.

После прихода к власти Горбачева в советско-американских отношениях начался новый период «разрядки». Сегодня этот период в России часто оценивают достаточно негативно, однако, по мнению бывшего замглавы МИД Анатолия Адамишина, Горбачев в тех условиях действовал правильно: «Был положен конец идеологической конфронтации между Востоком и Западом, прекратилась сорокалетняя «холодная война» с США, была остановлена гонка вооружений, разорявшая страну».

Ira Schwartz/AP Лидеры СССР и США Рональд Рейган и Михаил Горбачев на Красной площади во время визита американской делегации в Москву. 31 мая 1988 года

«Я считаю период заключения соглашений по сокращению ядерного оружия — 1987-1991 годов лучшим периодом», — говорит помощник экс-президента СССР Горбачева Павел Палажченко.

Вопреки сложившемуся мнению, что СССР только «уступал» США, переговоры велись достаточно жестко. Один из собеседников «Газеты.Ru», работавший в ту пору в Госдепе, вспоминает, что американцы с уважением воспринимали аргументы советского маршала Сергея Ахромеева, который был достаточно «жестким переговорщиком».

Ведущий эксперт Брукингского института Стивен Пайфер, работавший во многих администрациях США, вспоминает 1986-1991 годы как «позитивный период» советско-американских отношений.

Среди достижений того времени — не только договор о Ракетах средней и малой дальности, а также договор о Стратегических наступательных вооружениях СНВ-1, но и диалог по самым разным аспектам международной безопасности.

Doug Mills/AP Сотрудник советской автоинспекции пробует американскую пиццу во время встречи лидеров СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в мае 1988 года в Москве.

«Стороны начали более плодотворно обсуждать вопросы прав человека, нашли способ управлять воссоединением Германии, одновременно укрепляя безопасность в Европе (ДОВСЕ) и начали сотрудничать в решении региональных проблем, таких как арабо-израильский конфликт», — говорит «Газете.Ru» Пайфер.

Он напоминает, что диалог между СССР и США стал охватывать самые разные проблемы — от Латинской Америки и Африки, заканчивая арабо-израильским конфликтом. Все это были сферы, где США и СССР активно соперничали, говорит Пайфер: «Не все это соперничество исчезло, однако советские и американские официальные лица начали говорить о том, могут ли они сотрудничать для решения проблем так, как это было раньше».

Активный диалог шел и между обычными людьми. Пока последний американский перебежчик в СССР врач-онколог Арнольд Локшин говорил на советском телевидении о том, как его преследовали в США, советские люди и американцы общались друг с другом посредством телемостов.

Американские и советские врачи делились друг с другом профессиональным опытом, домохозяйки — рецептами пирогов.

Это было время, когда все (или почти все) американское воспринималось на ура — в Москве открылся первый «Макдоналдс», и впервые за много лет в кино русский вновь был положительным героем — по Красной площади в советской милицейской шинели шагал кумир советских подростков Арнольд Шварценнегер.

Но у медали была и другая сторона — часть влиятельной американской элиты по-прежнему воспринимала СССР как врага и не скрывала своего положительного отношения к росту недовольства центром в советских республиках.

«Холодную войну» закончили два раза

Официально «холодная война» между СССР и США завершилась 3 декабря 1989 года по итогам саммита между Бушем и Горбачевым на Мальте. Как отметил в то время американский президент, «мы стоим на пороге новой эры советско-американских отношений».

До распада СССР оставалось всего два года — после того как это произошло, все эти слова оказались благополучно забыто. После перемен начались проблемы. «Очевидным стало неравноправие сторон», — говорит профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла.

По иронии судьбы президент России Борис Ельцин вновь объявил об окончании «холодной войны» — в феврале 1992 года, встретившись все с тем же американским президентом Бушем-старшим. «Россия и США не воспринимают друг друга как потенциальные противники», — говорилось в новой совместной декларации.

Новая декларация потребовалась не только из-за преемственности. Для США Россия была уже другой страной, ее в США воспринимали как побежденного противника. «К сожалению, конец СССР был воспринят в США как американская «победа» в ''холодной войне'', — говорит Мэфью Берроуз из Atlantic Council.

«Многие в Вашингтоне даже в 1990-х годах — еще до подъема Китая — также интерпретировали это как то, что Россия сходила с мировой сцены как великая держава. Таким образом, хорошие новости о завершении «холодной войны» заложили семена для последующего распада отношений.

США не понимают, почему Россия борется против мирового порядка, который устанавливают США. Русские не понимают, почему США не воспринимают их с уважением», — продолжает Берроуз.

Стивен Пайфер, который имел дело с Россией 1990-х годов во время работы в администрации президента Билла Клинтона, считает положительным, что в то время Москва смогла отринуть от себя «негативные аспекты советского прошлого».

«В конце концов, как и прибалты, украинцы и грузины, русские часто были жертвами советской системы», — полагает он. Сегодняшнее руководство России, продолжает эксперт, наоборот — «пытается обрести особый статус на постсоветском пространстве и даже предпринимает шаги по реабилитации Сталина (на официальном уровне реабилитации Сталина не проводится — «Газета.Ru»). Все это затрудняет отношения России и Запада», — говорит Пайфер.

Однако для Берроуза из Atlantic Council причина в другом: «Для многих американцев — и не только сторонников жесткой линии — Россия все еще является Советским Союзом. Вы часто слышите, как в СМИ политические деятели, употребляют слово «советский», а затем поправляют себя. Незнание России после «холодной войны» широко распространено, и поэтому они опираются на те малые знания об СССР, которое у них есть: ГУЛАГ, кубинский ракетный кризис и интерпретируют все через негативную историю прошлого».