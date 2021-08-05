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Политика

Делил остров с Россией, решал конфликт в Донбассе: чем известен Евгений Марчук

В Киеве скончался экс-премьер Украины Евгений Марчук

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Игорь Михалев/РИА «Новости»
В Киеве в возрасте 80 лет ушел из жизни бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук. О том, каким был его путь в политике, — в материале «Газеты.Ru».

Бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук умер в четверг, 5 августа, на 81-м году жизни. Об этом сообщила его супруга, журналист Лариса Ившина.

«Черный день... умер ЕК (Евгений Кириллович – «Газета.ру»)… Остановилось сердце», — написала она в Facebook.

Марчук возглавлял правительство Украины в 1995-1996 годах, когда президентом был Леонид Кучма, и стал четвертым премьер-министром страны. В 1991-1994 годах Марчук был первым главой Службы безопасности республики.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский назвал Марчука политиком, посвятившим жизнь защите национальных интересов страны.

«Он участвовал, в частности, в урегулировании конфликта с россиянами по острову Тузла. Этот кейс точно является примером крайне эффективной и действенной реакции ответственных политиков на безосновательные, но агрессивные территориальные посягательства со стороны соседей», — написал Зеленский в Facebook, выразив свои соболезнования родным и близким Марчука.

О конфликте вокруг Тузлы

Кризис в российско-украинских отношениях, вызванный спорами по поводу принадлежности острова Тузла и сооружением Россией в Керченском проливе дамбы к нему, произошел в конце 2003 года. По оценкам ряда экспертов, строительство дамбы стало попыткой оказать давление на Киев с целью урегулирования статуса Керченского пролива и Азовского моря.

7 января 1941 года указом президиума Верховного совета РСФСР остров Тузла был включен в состав Крымской АССР, которая уже под названием Крымской области 19 февраля 1954 года была передана в состав Украинской ССР. После этого на картах, изданных в советское время, остров обозначался как территория УССР. Эта территория отделена от Крымского полуострова судоходным каналом, а от Таманского — мелководным, созданным для прохода рыбацких лодок.

Проблема принадлежности косы сводилась к тому, что хотя Украина владела западным, а Россия — восточным берегами Керченского пролива, обладание Украиной косой Тузла приводило к тому, что на единственном участке морского судоходного канала, проложенного по дну Керченского пролива между Тузлой и Крымским полуостровом, оба берега являлись собственностью Украины, что позволяло Киеву в одностороннем порядке взимать плату за проход по судоходному каналу в том числе и с российских кораблей.

Марчук тогда занимал пост министра обороны Украины. Он отмечал, что ситуация с дамбой показала «непредсказуемость российской политики по отношению к соседу». «Я думаю, что это намного важнее, чем сам факт строительства дамбы. Такого поворота событий не предполагали ни европейские, ни украинские прогнозисты и политологи», — подчеркнул он.

23 октября 2003 года строительство дамбы было остановлено, позднее был подписан «Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива». После присоединения Крыма к России глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Керченский пролив больше не может являться предметом переговоров с Украиной.

Путь в политику

Марчук родился 28 января 1941 года в селе Долиновка Одесской области. После окончания института в 1963 году он стал оперуполномоченным Кировоградского областного управления КГБ и продвинулся по службе до начальника инспекции Комитета госбезопасности УССР. До 1977 года работал на оперативной службе в Пятом управлении КГБ, которую начал в звании младшего лейтенанта.

В 1988 году его назначили начальником управления КГБ в Полтавской области, а в 1990-м — первым заместителем главы КГБ УССР.

С 5 июня по 6 ноября 1991 года Марчук занимал пост государственного министра УССР по вопросам обороны, государственной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Должность главы Службы безопасности Украины он занимал с 1991 по 1994 год, затем в его карьере были посты вице-премьера, первого вице-премьера и исполняющего обязанности главы правительства.

В июне 1995 года Марчук стал премьер-министром Украины. Эту должность он покинул 27 мая 1996 года – с формулировкой «из-за формирования собственного политического имиджа».

Участие в выборах

Марчук был депутатом Верховной Рады Украины III созыва. Еще будучи премьером, он принял участие в довыборах в декабре 1995 года по Миргородскому избирательному округу и получил 83,71% голосов.

В 1996 году под контроль Марчука перешла газета «День» — он получил в свое распоряжение единственную информационно-аналитическую ежедневную газету со сформированной аудиторией. Издание постепенно стало приобретать имидж оппозиционного. Произошла и замена главного редактора: вместо Владимира Рубана газету возглавила бывшая пресс-секретарь Марчука — Лариса Ившина, которая затем стала его второй супругой.

На парламентских выборах в марте 1998 года он выступал под номером 2 в списке Социал-демократической партии Украины и во второй раз был избран депутатом Верховной рады. С мая по декабрь 1998 года Марчук возглавлял парламентскую фракцию СДПУ.

Когда в октябре 1999 года президент Украины Леонид Кучма пошел на второй срок, Марчук попытался составить ему конкуренцию и принял участие в выборах. Тогда он занял пятое место, набрав 8,13% голосов в первом туре. Как отмечает издание «Укррудпром», перед вторым туром Марчук поддержал действующего главу государства. Уже в ноябре он получил новое назначение – секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Этот пост Марчук занимал до 25 июня 2003 года, когда перешел на должность министра обороны.

В сентябре 2004 года Марчука отправили в отставку, после чего он с группой единомышленников создал и возглавил Партию свободы.

В 2008 году уже третий президент Украины – Виктор Ющенко — назначил Марчука своим советником.

В 2015 году Марчук был представителем Украины по вопросам безопасности в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

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