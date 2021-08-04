Главное о выборах в Госдуму 2021 года

ЦИК России и окружные комиссии завершили прием документов от кандидатов в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Представители партий говорят об изменившихся условиях, как политических, так и объективных, вроде пандемии коронавируса. «Газета.Ru» — об особенностях кампании 2021 года и ярких кандидатах.

Что нового

С 17 по 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы в Государственную думу. Центризбирком России завершил прием документов для регистрации партийных списков кандидатов 4 августа. В это же время окружные комиссии закончили прием у кандидатов от партий и самовыдвиженцев по одномандатным округам.

Половина депутатов — 225 — будут избраны по спискам партий (среди тех, кто преодолеет планку в 5%), еще 225 будут будут избраны по одномандатным округам, на которые поделена территория всей страны.

В сети протоколы участковых избиркомов должны быть опубликованы не позднее 4.00 20 сентября (при совмещении выборов — не позднее шести утра). Подведение итогов выборов будет намечено на 4 октября, а публикация результатов — на 9 октября.

В семи регионах избиратели смогут голосовать не только очно, но и с помощью электронного голосования: в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, в Москве и Севастополе.

Всего право участвовать в выборах в теории имели 32 партии, 14 из которым не требовалось для регистрации списков собирать подписи.

По состоянию на 3 августа ЦИК уже зарегистрировал федеральные списки 11 партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», «Российская партия свободы и справедливости» (РПСС), «Родина», «Зеленые», «Зеленая альтернатива», «Партия пенсионеров» и «Партия роста».

Еще три партии принесли документы, но все еще ждут итогового решения — это «Единая Россия», «Новые люди» и «Яблоко». На регистрацию списков партий закон отводит ЦИК 10 дней.

После регистрации списков партий Центризбирком проведет жеребьевку для определения очередности, в которой партии будут расположены в избирательных бюллетенях.

4 августа в 18.00 по местному времени окружные комиссии завершили прием документов и у кандидатов по одномандатным округам, где могут участвовать как партийцы, так и самовыдвиженцы.

Для регистрации последним нужно было собрать не менее 3% подписей избирателей округа, где они намерены баллотироваться. При этом по сравнению с 2016 года число самовыдвиженцев снизилось почти в два раза.

Причины этого могут заключаться в ужесточившихся требованиях к сбору подписей. Так, изменилось максимальное количество обнаруженного брака в собранных подписях, которое не может превышать 5% (раньше — 10%). Среди принятых в прошлом году новшеств и то, что теперь избиратель лично должен заполнять свои данные в подписном листе. После окончания сбора автографы проверяют эксперты-графологи.

Центризбирком также в этом году году несколько изменил правила видеонаблюдения на выборах в Госдуму, отменив общедоступные трансляции в сети для всех желающих, как это было в прошлые годы. При этом доступ к видеозаписям будут иметь политические партии, кандидаты, избирательные комиссии и центры наблюдения за выборами в российских регионах, а также иные участники избирательного процесса. Видеокамерами для наблюдения за процессом будут оснащены примерно 50 тысяч участков, где голосуют 80% избирателей.

Опрошенные «Газетой.Ru» представители парламентских партий отметили непривычные условия проведения кампании в пандемию коронавируса.

«Нельзя проводить массовые мероприятия, в регионах запрещают встречи, где-то взрыв заболеваемости и жесткое ограничение всех мер агитации», — посетовал депутат от ЛДПР Сергей Каргинов.

Депутат от КПРФ Александр Ющенко также отметил этот фактор, выразив мнение, что «власть противодействует [оппозиции] с помощью разговоров о коронавирусе». Кроме того, коммунист видит усилившееся давление на его партию и в других моментах, например, «когда по надуманному поводу снимается кандидат из федеральной тройки Павел Грудинин».

Основанием для исключения Грудинина из списка КПРФ послужили материалы Генпрокуратуры о наличии у бизнесмена незакрытых иностранных активов, о чем ранее заявляла его бывшая жена. В КПРФ назвали это решение «беззаконием» и планировали отстаивать своего кандидата в Верховном суде и ЕСПЧ.

Звезды-кандидаты в депутаты

Среди желающих стать депутатами традиционно немало известных творческих людей, в этот раз среди них особенно много музыкантов.

Так, победительница «Фабрики звезд — 5» певица Виктория Дайнеко заняла первое место в партийном списке партии «Зеленая альтернатива». По ее словам, партийцы должны создать в России мощное экологическое движение, привнести моду на разумное потребление и здоровый образ жизни. Особое внимание она также собирается уделять защите прав животных.

Стилист Сергей Зверев также пытается стать депутатом, обращаясь к экотематике. При этом он идет по одномандатному округу в Бурятии от конкурента партии Дайнеко — «Зеленых». Главный посыл кампании Зверева — защитить озеро Байкал, за что он неоднократно выступал в одиночных пикетах, в том числе на Красной площади.

От «Единой России» также идет целый ряд знаменитостей, даже помимо федеральной партийной тройки в лице двух министров Сергея Шойгу, Сергея Лаврова и главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

В частности, это телеведущие Евгений Попов (программа «60 минут»), автор передач о животных Тимофей Баженов (одномандатные округа в Москве). По округу в подмосковном Одинцово от партии власти идет певец Денис Майданов, который рвется заниматься патриотическим воспитанием молодежи.

Проведшую ребрендинг партию «Справедливая Россия — За правду» вторым в федеральном списке идет писатель Захар Прилепин. Другие узнаваемые члены его команды — политолог Сергей Михеев, писатель Николай Стариков, экономист Михаил Делягин. В Ижевске от «Справедливой России» избирается худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный, а в Подмосковье — автор популярной «Программы Максимум» Глеб Пьяных.

Певица Татьяна Буланова баллотируется от партии «Родина» в Санкт-Петербурге, а кавээнщик Сангаджи Тарбаев — от «Новых людей» в Москве (сразу и по списку, и по округу).

Часть «звезд» предпочло путь самовыдвижения. Среди них — интеллектуал, многократный победитель «Своей игры» Анатолий Вассерман, который пробует силы в Преображенском округе Москвы. В столичном районе Медведково выдвинулся народной артист России Дмитрий Певцов. Впрочем, по данным «Коммерсантъ», оба кандидата пользуются административной поддержкой.