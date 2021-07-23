Атака клонов: откуда на выборах берутся «кандидаты-двойники»

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Чаще всего членам Компартии РФ придется соперничать со своими идеологическими союзниками из партии «Коммунисты России». Правда, из семи пересечений между этими партиями только в трех случаях речь идет об однофамильцах, в остальных четырех — дело в созвучности фамилий. Лидер «комросов» Максим Сурайкин в разговоре с «Газетой.Ru» сам выразил мнение, что созвучность фамилий кандидатов — признак «спойлерства», но добавил: ответственность за это несет именно КПРФ.

«В последнее время, к сожалению, КПРФ сама перешла к тактике выставлять под наших кандидатов двойников. В Москве в одном округе от них идет некий Ульянченко, помощник депутата, аппаратный сотрудник, вроде секретарши. А у нас там идет Ульянов, заместитель ЦК, который стоял у истоков партии, пять лет был депутатом Верховного совета Хакасии. Кто из них кому спойлер?» — спрашивает Сурайкин.

Сходства фамилий других кандидатов — Анастасии Удальцовой (супруги координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова) и Анны Удаловой Сурайкин при этом не увидел. По его словам, «у них просто фамилии начинаются на ту же букву».

Есть в списках «Коммунистов России» и КПРФ и еще одно любопытное совпадение. В Люблинском округе Москвы партию Сурайкина представляет Валерий Рашкин — полный тезка первого секретаря Московского городского комитета КПРФ Валерия Рашкина, который выдвигался в Люблино на прошлых выборах. В этом году он идет в Госдумы по Бабушкинскому округу Москвы, так что пересечения удалось избежать.

Валерий Рашкин из КПРФ, комментируя ситуацию, сказал «Газете.Ru», что в его партии не собираются реагировать на кандидатов-«двойников».

«Спойлер — он и есть спойлер, без стыда и совести. Вот и все. Они — никто, за ними нет партии, у них нет избирателей, они нигде не могут выиграть. Они просто рассчитывают на то, что человек ошибется при голосовании, так как одна и та же эмблема с серпом и молотом, риторика, своровали нашу программу. Это самые настоящие микробы, которые будут мешаться и будут лить грязь. Но эта грязь остается на их руках», — сказал депутат от КПРФ.

У Максима Сурайкина более философский взгляд на ситуацию — по его словам, «на всех масштабных выборах бывают такие вещи».

«Мы увидели их фамилии, только когда они сдали документы в ЦИК. Поэтому отследить этот момент было невозможно, а они наши списки, наверное, где-то добыли. Парламентские партии применяют непарламентские методы работы. Валерий Рашкин у нас давно, и он не там, где тот Рашкин. Все это совпадение, нам, честно говоря, вообще плевать. Мы, может быть, сейчас какую-то часть кандидатов в их пользу снимем. Не в Москве, а там, где у нас слабые кандидаты — в пользу КПРФ или «Справедливой России», — комментирует эту ситуацию лидер «Коммунистов России».

Кандидаты по одномандатным округам от КПРФ были объявлены на съезде 24 июня, а у «Коммунистов России» — лишь в начале июля.

Зеленое яблоко

Пара «Ульянченко-Ульянов», о которой говорил Сурайкин, к слову, вовсе не пара. В их округе в выборах также участвует Сергей Ульянов из «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». РППСС — еще одна партия, чьи кандидаты несколько раз оказались однофамильцами кандидатов от КПРФ. Помимо округа в московском Ховрино эта ситуация повторилась еще дважды: в Липецкой области и Краснодарском крае. Также фамилии коммунистов в двух округах (в Красноярском крае и в Ингушетии) совпадают с фамилиями кандидатов-самовыдвиженцев.

Остальные совпадения не сугубо «коммунистические» — два Гаджиева (от «Единой России» и ЛДПР) в Центральном округе Дагестана, два Плотникова («Единая Россия» и самовыдвиженец) в Волгоградской области. По два Ивановых также есть в Центральном округе Петербурга от «Родины» и «Гражданской платформы» а два Степановых — в Самарской области от ЛДПР и «Российской партии свободы и справедливости».

Самый яркий пример «политического клонирования» на этих выборах и вовсе никак не связан с коммунистическими партиями.

В Санкт-Петербурге, в 216 округе известному «яблочнику» Борису Вишневскому придется конкурировать с Борисом Вишневским из партии «Зеленые».

По информации «Новой газеты», ради этого представитель второй организации Виктор Быков специально сменил имя и фамилию. Он — бывший помощник депутата Законодательного собрания от «Единой России» Сергея Соловьева, который баллотируется в этом же округе.

В пресс-службе «Зеленых», выслушав вопрос «Газеты.Ru», попросили прислать его в письменном виде, но к моменту публикации материала так на него и не ответили. Председатель партии Андрей Нагибин 23 июля был недоступен для звонков. Ранее, отвечая на вопрос журналистов питерского издания «Фонтанка» об этой ситуации, он начал со слов «А кто такой Вишневский?».

Бороться невозможно

Законодательных ограничений, которые бы затруднили появление кандидатов двойников, до сих пор не существует.

Отличить однофамильцев от спойлеров-«двойников» бывает весьма сложно, и то, что это якобы простое совпадение — главный аргумент политтехнологов, говорит «Газете.Ru» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Политический юрист Роман Смирнов напомнил «Газете.Ru», что выдвижение «двойников», вплоть с одинаковым местом работы, — технология, которую применяют с самого начала 90-х годов. По его словам, часть кандидатов тогда использовали и псевдонимы, например, «губернатор».

«Но запретить кандидату перед выборами менять фамилию, имя, отчество законом невозможно, не существует для этого рабочего механизма. У нас и так запретов выше крыши. Единственное средство борьбы с этим — грамотные политические технологии и юристы, которые помогут это нивелировать. Во-первых, «двойников» можно попытаться снять по суду за нарушения в документах или незаконную агитацию. Ну и, конечно, надо донести до избирателей, что какие-то кандидаты — спойлеры», — уверен Смирнов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству и зампред фракции партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов подтвердил слова Смирнова о юридических тонкостях.

«Могу сказать, что это совершенно неправомерные методы конкуренции. К сожалению, попытки оппозиционных партий запретить выдвигать двойников не увенчались успехом, так как это очень трудно сформулировать с точки зрения юридической техники. Поэтому остается уповать на политическую культуру участников выборов», — сказал депутат.

Кому хуже?

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разошлись в оценке эффективности технологии выставления двойников на выборах.

Политолог Аббас Галлямов считает такой ход хорошо известным, но малоэффективным. «Просто у таких спойлеров, вроде «Коммунистов России», есть большая глобальная задача под бюджет, они и работают в рамках представлений о прекрасном. Поскольку эти представления о прекрасном дальше технологий 90-х годов не ушли, они их и применяют, вот и все», — уверен эксперт.

При этом, по мнению Галлямова, использование «спойлерами грязных технологий» лишь идет в плюс КПРФ, так как придает партии статус «борца со властью» и будет способствовать перетоку протестного электората.

Евгений Минченко же считает, что в целом практика показывает, что выставляющие двойников иногда добиваются своего.

«Бывали случаи, когда использование кандидатов-двойников стоило победы тому, против кого эта технология использовалась. Это реальная проблема. Но многое зависит от активности с двух сторон. Были попытки снимать по суду таких кандидатов, но сейчас это в серой зоне законодательства. На мой взгляд, очевиден злой умысел, если человек специально меняет фамилию и получает паспорт, чтобы зарегистрироваться «двойником», — считает политолог.