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Политика

Литва заявила об увеличении потока нелегалов из Белоруссии в десятки раз

МИД Литвы сообщил о наличии россиян среди проникающих из Белоруссии мигрантов

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Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией, 2021 год

Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией, 2021 год

Janis Laizans/Reuters
Из Белоруссии в Литву в несколько десятков раз увеличился незаконный миграционный поток. Это привело к кризису в европейской стране. Литовский власти считают, что Минск таким образом добивается смены санкционной политики в отношении Белоруссии. В то же время белорусские власти считают, что ничего нового в потоке нелегалов нет и бороться с ним надо совместными усилиями.

Замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что за последнее время миграционный кризис в республике усилился из-за потока нелегалов.

«Мы имеем 4 тысячи беженцев, что немного неожиданно. Так как в прошлом году было 74 за 2020 год. Это во много раз превышает объемы», — приводит его слова радиостанция.

Чиновник уверен, что кризис произошел по вине Белоруссии. «Первые симптомы начались тогда, когда белорусские пограничники перестали сотрудничать, режим сотрудничества продолжался до марта этого года», — отметил замминистра.

По его словам, белорусы ранее принимали мигрантов обратно, если литовские власти предоставляли им «свидетельства», теперь же этого взаимодействия нет. «Потом у нас начали появляться доказательства прямого вмешательства. Таких доказательств много. Последним из них является видео, снятое представителями Frontex (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ), где мы видим, как машина белорусских пограничников сопровождает группу мигрантов вплоть до границы. Обратный ход они дали, когда поняли, что их снимают», — утверждает Адоменас.

Однако в Белоруссии отрицают свою причастность к наплыву мигрантов к «соседям». Заместитель постпреда страны в ОБСЕ Андрей Лозовик считает, что напряженная ситуация не является чем-то новым.

«Этот процесс представляет собой постоянный общий вызов для государств-участников ОБСЕ. И ему можно противостоять только совместными усилиями, а не строительством заборов и в целом углублением «разделительных линий» на пространстве Организации, введением санкций, закрытием неба и так далее», — уверен он.

Лозовик выразил мнение, что нелегальная миграция выросла из-за смягчения антикоронавирусных мер и как следствие открытия границ. По его словам, белорусские пограничники продолжают препятствовать нелегалам, несмотря на санкции западных стран против Минска.

Из-за инцидента с самолетом Ryanair Запад ввел дополнительные санкции против Белоруссии. Вслед за этим президент республики Александр Лукашенко заявил, что его страна перестанет быть преградой для мигрантов. «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их ловить», — заявил в конце мая Лукашенко, обращаясь к странам ЕС.

К началу июля поток нелегалов заметно вырос, и 9 июля правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. На границе с Белоруссией стали устанавливать заборы из колючей проволоки в надежде, что это остановит мигрантов.

Замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас подчеркнул в разговоре с «Эхом Москвы», что Минск надеется, что «Литва пересмотрит свой курс по поддержке санкций против Минска».

Последние события показывают, что, судя по всему, белорусские власти добьются этого. Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что республика готова воздержаться от усиления давления на Минск: «Определенный диалог идет, и мы сказали, что ни Литва, ни Евросоюз не будут предлагать новые санкции, если поток нелегальных мигрантов остановится».

Как сказал Адоменас, среди мигрантов есть и россияне. «У нас был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там [среди нелегалов] есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать», — заверил он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

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Но основную роль в миграционном кризисе играет Ирак. «Граждане Ирака составляют почти две трети мигрантов. И, конечно, у нас были и будут переговоры с властями Ирака, иракских регионов, из которых они [мигранты] происходят. Так же, как и с другими странами», — сказал литовский чиновник.

При этом иракские мигранты одними из первых устроили в Литве забастовку. Они объявили голодовку, требуя медицинскую помощь и свободу. Помощь специалистов, как пишет РИА «Новости», действительно понадобилась. Двое детей оказались в реанимации из-за того, что им дали психотропные препараты перед переходом границы, чтобы были спокойнее.

Адоменас выразил надежду «на сотрудничество со странами истока [миграционных потоков]», чтобы быстрее решить миграционный кризис.

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