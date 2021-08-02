«Напоминаем миру, что Крым украинский»: США готовы продолжать провокации в Черном море

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии и исполняющий обязанности временного поверенного в делах США на Украине Джордж Кент заявил, что США десятилетиями делали то, что сделал вторгшийся в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender.

Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на журнал «Новое время».

«Можно вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно», — сказал Кент.

Также Кент намекнул, что США могут последовать примеру британского флота и также будут заходить в территориальные воды Крыма.

«Точно так же и в Черном море США продолжит отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский», — подытожил Кент.

Позднее, комментируя эпизод у мыса Фиолент, капитан 1 ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах сказал, что во время вхождения британского эсминца Defender в российские территориальные воды неподалеку находился американский корабль, который отступил.

Он подчеркнул, что корабль Нидерландов с курса не свернул, последовав за британским эсминцем, а вот американское судно развернулось и ушло, опасаясь попасть в неприятную историю. «Я не верю, что это случайность. Я не верю, что капитан американского корабля струсил, не может этого быть, это был приказ уйти», – отметил Табах.

Профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал предостерег, что Москва однажды ответит силой на «кошки-мышки» британских кораблей с российскими самолетами и судами. По его словам, развязывать конфликт с Россией и ввязывать в него всех остальных членов НАТО, включая Турцию — большая глупость.

«НАТО должно взять себя в руки. Так больше продолжаться не может. Они заигрались с огнем. Американцы иногда или даже в большинстве случаев ведут себя глупо, но не до такой степени. Но британцы в последнее время слишком уж наседают на русских», - отметил Унал.

В свою очередь командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что российские истребители в Черном море регулярно провоцируют корабли стран НАТО, их союзников и партнеров.

«Когда истребитель сопровождает эсминец на высоте 100 футов (чуть больше 30 метров – прим.ред.), наши принимают решение насчет того, входит ли этот истребитель в наш план нападения или нет. Можно сказать, что они подначивают нас к тому, чтобы мы выстрелили первыми. Мы не собираемся делать этого первыми, если нас не спровоцируют, но я не собираюсь поручать командирам просто закрывать глаза», — пояснил высокопоставленный военный.

23 июня в Крыму у мыса Фиолент Черноморский флот и пограничная служба РФ открыли предупредительный огонь в сторону эсминца Defender, который вошел в территориальные воды России. Минобороны Великобритании позднее опровергло информацию о том, что в сторону эсминца была произведена стрельба. МИД России назвал объяснения британской стороны ложью и выразил протест послу Великобритании. Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, заявил, что это была провокация, организованная Великобританией и США.