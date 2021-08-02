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Политика

«Напоминаем миру, что Крым украинский»: США готовы продолжать провокации в Черном море

В США заявили, что будут и дальше заходить в территориальные воды Крыма

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Американский эсминец Gravely плывет перед российским сторожевым кораблем «Ярослав Мудрый», 2016 год

Американский эсминец Gravely плывет перед российским сторожевым кораблем «Ярослав Мудрый», 2016 год

Министерство обороны РФ
Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии и исполняющий обязанности временного поверенного в делах США на Украине Джордж Кент заявил, что США десятилетиями делали то, что сделал вторгшийся в территориальные воды Крыма британский эсминец Defender.

Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на журнал «Новое время».

«Можно вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно», — сказал Кент.

Также Кент намекнул, что США могут последовать примеру британского флота и также будут заходить в территориальные воды Крыма.

«Точно так же и в Черном море США продолжит отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский», — подытожил Кент.

Позднее, комментируя эпизод у мыса Фиолент, капитан 1 ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах сказал, что во время вхождения британского эсминца Defender в российские территориальные воды неподалеку находился американский корабль, который отступил.

Он подчеркнул, что корабль Нидерландов с курса не свернул, последовав за британским эсминцем, а вот американское судно развернулось и ушло, опасаясь попасть в неприятную историю. «Я не верю, что это случайность. Я не верю, что капитан американского корабля струсил, не может этого быть, это был приказ уйти», – отметил Табах.

Профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал предостерег, что Москва однажды ответит силой на «кошки-мышки» британских кораблей с российскими самолетами и судами. По его словам, развязывать конфликт с Россией и ввязывать в него всех остальных членов НАТО, включая Турцию — большая глупость.

«НАТО должно взять себя в руки. Так больше продолжаться не может. Они заигрались с огнем. Американцы иногда или даже в большинстве случаев ведут себя глупо, но не до такой степени. Но британцы в последнее время слишком уж наседают на русских», - отметил Унал.

В свою очередь командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что российские истребители в Черном море регулярно провоцируют корабли стран НАТО, их союзников и партнеров.

«Когда истребитель сопровождает эсминец на высоте 100 футов (чуть больше 30 метров – прим.ред.), наши принимают решение насчет того, входит ли этот истребитель в наш план нападения или нет. Можно сказать, что они подначивают нас к тому, чтобы мы выстрелили первыми. Мы не собираемся делать этого первыми, если нас не спровоцируют, но я не собираюсь поручать командирам просто закрывать глаза», — пояснил высокопоставленный военный.

23 июня в Крыму у мыса Фиолент Черноморский флот и пограничная служба РФ открыли предупредительный огонь в сторону эсминца Defender, который вошел в территориальные воды России. Минобороны Великобритании позднее опровергло информацию о том, что в сторону эсминца была произведена стрельба. МИД России назвал объяснения британской стороны ложью и выразил протест послу Великобритании. Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, заявил, что это была провокация, организованная Великобританией и США.

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