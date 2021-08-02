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Политика

«Много чего будет»: Киев пообещал «камни с неба» России из-за Крыма

Глава МИД Украины Кулеба пригрозил России «возвращением» Крыма

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Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Francisco Seco/Reuters
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киеву в вопросе «возвращения» Крыма нужно придерживаться политики Франции, когда та дождалась своего времени и вернула Эльзас и Лотарингию после Первой мировой войны. По его мнению, Украина дождется «своего времени» и пошлет России «камни с неба».

Киев пригрозил Москве «камнями с неба» из-за Крыма. «Украина будет ждать удобного момента для возвращения Крыма, как когда-то Франция ждала возвращения Эльзаса и Лотарингии, находящихся под контролем немцев», — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью на YouTube-канале «Кисельные берега».

Эльзас и Лотарингия — это спорные территории, которые стали частью Германской Империи в результате Франко-Прусской войны 1870-1871 годов. Они оставались частью Германии вплоть до начала XX века.

Регионы вернулись к Франции согласно условиям Версальского мирного договора. Документ был заключен в результате Первой мировой войны. «Французская элита четко знала, что она сделает при первой же возможности — это вернет Эльзас и Лотарингию», — уверен Кулеба. По его мнению, такую же политику следует вести и украинским властям.

«Как писали во время аннексии, «главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба» — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», — добавил глава внешнеполитического ведомства Украины.

В ответ на слова Кулебы депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выразил мнение, что украинскому министру «нравится слушать самого себя». «И неважно, о чем ведется речь — о реальных вещах или об ахинее. Главное, чтобы он с апломбом выступил, как ему кажется, перед мировой аудиторией, все остальное вторично. Во всем идет европейский подход, даже вспомнил, как Франция свои провинции возвращала», — сказал он в разговоре с RT.

Он считает, что выражение «камни с неба» Кулеба использовал «для красного словца». Бальбек подчеркнул, что у Украины «никто ничего не отнимал»: полуостров вернулся в состав России в результате «демократического выбора населения».

В 2014 году прошел референдум, в котором приняли участие большинство крымчан, имеющих на тот момент право голоса. Они почти единогласно решили, что регион должен перейти в состав России, что и произошло: в марте того же года президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Он неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт. Тем не менее споры не утихают до сих пор: США, многие европейские страны, Украина придерживаются мнения, что произошла «аннексия».

В ноябре 2019 года представитель украинского лидера Владимира Зеленского Антон Кориневич заявил, что офис Зеленского разрабатывает стратегию по «возвращению» Крыма под контроль Киева.

Впоследствии была создана так называемая «Крымская платформа» — это формат, предусматривающий решение вопроса о «возвращении» полуострова при участии представителей разных стран различных уровней власти. Ранее глава Украины заявил, что саммит запланирован на 23 августа. Киев уже предложил своим союзникам присоединиться к мероприятию. В частности, были приглашены политики США, Турции, Великобритании, Канады, стран ЕС.

Но американский лидер Джо Байден отказался от участия в саммите. Предполагается, что во встрече примут участие члены правительства. Точный состав участников будет объявлен позднее. Тем не менее в Киеве пытаются демонстрировать оптимистичный настрой.

«Мы рады любой стране, которая тем или иным образом будет представлена на «Крымской платформе». Пять лет эта тема не поднималась вообще, и мы ее фактически сдвигаем с мертвой точки, поэтому любому участию любой страны мы рады. Для нас самое главное, чтобы страна там была представлена», — заверил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Тем временем в России призывают дать жесткий ответ участникам саммита. По мнению политолога Ивана Мезюхо, нужно ограничить въезд в Россию политиков, которые соберутся на «Крымской платформе».

«Крымская платформа» сама по себе напоминает спектакль, однако в основе этого мероприятия лежит попытка посягнуть на территориальную целостность Российской Федерации, поэтому, на мой взгляд, с нашей стороны должны быть приняты решительные ответные действия», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Он добавил, что «каждый участник «Крымской платформы» — это враг России и ее государственности».

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