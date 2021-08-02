«Азербайджан просто так не остановится»: чем обернется новый срок Пашиняна

Армянский парламент провел первое заседание после июньских выборов, а президент страны утвердил Никола Пашиняна на посту премьера, который продолжит разбираться с большим количеством послевоенных проблем. «Газеты.Ru» разбиралась, ждать ли существенных изменений во внешней политике Армении.

Покинули зал

Первое заседание новоизбранного состава армянского парламента — Национального собрания — прошло 2 августа. Правящая партия «Гражданский договор» предсказуемо выдвинула Никола Пашиняна на пост премьер-министра, после чего его кандидатуру утвердил президент Армен Саркисян.

В начале сессии парламентарии почтили минутой молчания память погибших в прошлогодней войне в Нагорном Карабахе.

При этом оппозиционные фракции «Айастан» («Армения») бывшего президента Роберта Кочаряна и «Честь имею» Артура Ванецяна (негласную поддержку которой оказывает бывший президент Серж Саргсян), покинули зал заседания во время представления кандидата власти на пост спикера парламента Алена Симоняна.

Как сообщает «Sputnik Армения», оппозицию не устроило то, что находящиеся под арестом их депутаты не были приглашены в зал. Впрочем, ничего не помешало «Гражданскому договору» утвердить своего кандидата.

Согласно результатам июньских выборов, правящая партия набрала 53,91% голосов и получила 71 депутатский мандат, блок «Армения» заручился поддержкой 21,9% избирателей (29 мандатов), «Честь имею» — 5,22%.

Дружбы не получится

На новый срок Пашинян заступает на фоне продолжающихся стычек на границе с Азербайджаном.

31 июля Минобороны Армении заявило о новом обстреле близ села Ерасх, в 70 км от Еревана. Согласно заявлению ведомства, вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по машине тылового обеспечения, в которой перевозилось продовольствие. Сообщалось, что автомобиль был серьезно поврежден.

До этого Пашинян говорил, что на границе с Азербайджаном следует разместить пункты российских пограничников, чтобы избежать провокаций и нагнетания конфликта. Такой выход из ситуации, по его мнению, позволит приблизить начало работ по демаркации и делимитации границы без риска новых стычек.

8 июля же армянский лидер проводил переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным, среди прочих был поднят вопрос о безопасности в армянских регионах Сюник и Гегаркуник, где регулярно происходят столкновения военных. В Москве стороны также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев в разговоре с «Газетой.Ru» также вспомнил в этом контексте последующий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву.

«Идет нелегкий процесс демаркации и делимитации границы с возможным подписанием договора Армении с Азербайджаном при посредничестве России. Мне кажется, именно об этом свидетельствуют недавние визиты Пашиняна и Ильхама Алиева в Москву.

Но существует достаточно много подспудных факторов. Например, интересы внешних игроков и стремление Баку получить наиболее выигрышные позиции для торга. Достаточно сложно говорить о перспективах по времени, но Пашинян сам говорил, что мирный договор с Азербайджаном — его магистральная цель», — говорит эксперт.

По мнению старшего научного сотрудника Центра евроазиатских исследований МГИМО Вадима Муханова, Ереван и Баку сейчас довольно далеки от мирного договора.

«Пашинян смог пролонгировать свою власть, несмотря на очень тяжелое поражение в Карабахе. Это получилось благодаря его личному рейтингу как борца с коррупцией. Но во внешней политике Пашинян — заложник географии, тяжелого наследства и традиций страны в этой сфере. Не будем забывать, что сохраняется большое число недовольного населения, но Пашинян все равно получил на выборах в полтора раза меньше по сравнению с прошлыми. Второе препятствие — влиятельная диаспора во Франции, США и России, которая тоже оскорблена и раздражена», — говорит эксперт.

Аналитик уверен, что если «Пашинян завтра заявит, что мы теперь будем дружить с турками и азербайджанцами, то, наверное, это станет его последний заявлением». По словам Муханова, конфликт с Азербайджаном носит еще идеологический и политический характер, а Карабах — всего лишь одна из зон «столкновения различных миров».

«Стычки будут продолжаться, и ключевой задачей Пашиняна станет зафиксировать и добиться международно признанной линии границы. Это позволит усилить давление на Азербайджан и его куратора Турцию. Баку ведет себя пока очень прагматично, продолжая военно-политическое давление», — говорит специалист по Южному Кавказу.

Он добавил, что мяч на стороне Пашиняна, ему нужно разрабатывать новую стратегию, потому что «просто так Баку не остановится».

Отношения с Москвой и Вашингтоном

Альтернативы же России как основному партнеру для Армении нет, сходятся эксперты. Во время предвыборной кампании Пашинян регулярно говорил о необходимости углубления союзнических отношений с Москвой. Сразу же после оглашения их итогов он пообещал расширить сотрудничество с ЕАЭС и ОДКБ. При этом армянский лидер до этого неоднократно критиковал последнюю организацию за медленную реакцию на обострение на границе с Азербайджаном.

Но при этом в отношениях Москвы и Еревана далеко не все гладко.

«Мы знаем, что в Армении получили достаточно широкое распространение антироссийские фейки. Это карикатурная форма многовекторности, которой придерживались и другие руководители Армении. Теперь якобы Россия виновата во всех бедах, в том числе и в поражении в карабахской войне. Это достаточно нечистоплотная игра, что так или иначе связано с правящей партией «Гражданский договор». Это вряд ли послужит укреплению армяно-российских отношений и будет играть негативную роль», — уверен Арешев.

Политолог добавил, что распространители фейков ориентируются на Францию и США, что может говорить о координации информационных атак со стороны западных посольств. Возможной целью этого может быть усиление антироссийских настроений в Армении.

«Также выдаются гранты на развитие гражданского общества, а во время июльского визита председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Ереван было обещано €2,6 млрд кредита. Он, безусловно, будет связан с продвижением проевропейской повестки. Но совершенно очевидно, что все это не соответствует долгосрочным интересам Армении в сфере безопасности, особенно в новой ситуации», — говорит Арешев. По его словам, говорить что-то конкретное о будущих отношениях Еревана и Вашингтона можно будет после всех кадровых назначений, но, вероятнее всего, они будут весьма слабыми для вывода их на новый уровень.

Муханов из МГИМО же акцентировал внимание на активность Франции по вопросу конфликта Армении с Азербайджаном. По словам аналитика, на Макрона давит армянская диаспора, а он не может ее не замечать, «потому что это тысячи голосов избирателей». Кроме того, в этом контексте важно ухудшение отношений Франции и Турции.

«Активность Турции — это активность Азербайджана, потому что в одиночку он ничего радикально предпринимать не будет. Он бы не начал без поддержки Анкары и Карабахскую войну. Американская же позиция заключается в том, чтобы не раскачивать лодку. Никто не заинтересован, чтобы военные действия возобновились», — заключает Муханов. При этом, по его мнению, роль Минской группы ОБСЕ в последнее время снизилась, а ведущие игроки все больше стараются действовать в одиночку.