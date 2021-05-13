Пересмотр итогов войны: к чему приведет новый конфликт Армении и Азербайджана

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что в случае обострения на границе Армении и Азербайджана организация готова принять меры в рамках Договора о коллективной безопасности. Заявление сделано на фоне пограничного конфликта. По утверждению Еревана, утром 12 мая азербайджанские военные вторглись на три километра вглубь армянской территории около озера Севлич в Сюникской области.

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«По мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты действия, предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности и Устава ОДКБ» , — сказал Зась. Известно, что секретарь ОДКБ 13 мая обсуждал обстановку на границе с и.о. министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном и и.о. главы МИД Армении Арой Айвазяном. После этого появилось сообщение о том, что и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян поручил главам МИД, Минобороны и секретарю Совбеза страны инициировать консультации в ОДКБ о применении второй статьи Договора о коллективной безопасности.

По версии Минобороны Армении, азербайджанские вооруженные силы «под предлогом «уточнения границ» пытались провести определенные работы на одном из приграничных участков». Сообщалось, что они прекратили свою деятельность после принятия мер армянскими военными. Пашинян вечером того же дня провел внеочередное заседание Совета безопасности.

«Азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу республики Армения в этом районе, углубившуюся на 3,5 километра, по сути, они пытаются окружить озеро. Конечно, эти действия недопустимы

Произошедшее является заранее спланированной провокацией, поскольку азербайджанцы с собой принесли очевидно подделанные карты, чтобы якобы обосновать, что они находятся на территории Азербайджана», — объяснял свое видение ситуации Пашинян.

Азербайджанская сторона пока не комментировала инцидент.

Рикошетом по России

Профессор НИУ ВШЭ Андрей Казанцев напоминает, что Армения — один из важнейших участников ОДКБ и единственный член организации на Кавказе. «Там очень многие были недовольны во время второй Карабахской 2020 года, что ОДКБ никак не отреагировала на эту войну. Правда, здесь надо сказать, что официально никакого запроса от Армении тогда и не было. Правда, с учетом, что в ОДКБ входят государства Центральной Азии, а именно мусульманские Киргизия, Таджикистан и Казахстан, которые скорее ближе Азербайджану, нежели Армении, не факт, что организация на такой запрос отреагировала бы», — говорит эксперт.

По его словам, нынешнее заявление главы ОДКБ показывает, что организация «все-таки присутствует и на Южном Кавказе» и от лица России предупреждает о возможных последствиях. «Вполне может быть, что, сообщение предназначено, прежде всего, Турции, нежели Азербайджану. Ведь Армения всегда придерживалась стратегии, что будет вести войну с Азербайджаном, но в случае вмешательства Турции обратится за помощью к ОДКБ», — рассуждает Казанцев.

Старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Вадим Муханов отмечает, что Россия заинтересована в стабилизации ситуации в регионе.

«Москва будет держать руку на пульсе, и любое обострение ситуации будет рикошетить по российским интересам.

В том числе и из-за миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Но, я думаю, новая азербайджанская военная операция маловероятна, так как здесь затрагивается территория Армении и могут вступить в силу совсем другие соглашения», — говорит эксперт.

Мы вам построим дорогу, о которой вы не слышали

Сюникская область Армении, куда прошли азербайджанские военные, граничит и с районами Нагорного Карабаха, занятыми азербайджанской армией по итогам военного конфликта осенью прошлого года, и с Ираном.

Через эту область, по условиям заключенного при участии Москвы в ноябре 2020 года мирного договора, должна пройти дорога, связывающая основную территорию Азербайджана с ее эксклавом — Нахичеванской автономной республикой, окруженной территориями Армении, Турции и Ирана. «По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана», — гласит 9-й пункт договора.

Синюкский или Зангезурский (как его называют в Азербайджане) автомобильный коридор существовал в советские годы, но в начале 1990-х из-за событий первой Карабахской войны прекратил существование.

10 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Нахичеванскую республику, где снова подтвердил, что этот эксклав будет соединен с основной территорией страны с помощью 40-километрового Зангерзурского коридора.

А в конце апреля глава Азербайджана говорил, что в случае отказа Армении добровольно согласиться на его строительство Баку может снова применить силу.

Ереван пока совершенно не торопится договариваться об инфраструктуре. Пашинян уже назвал угрозы Алиева провокацией.

«Азербайджан может получить такой же «коридор», который Армения получит по азербайджанской территории», — сказал и.о. премьера. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в марте и вовсе отмечала, что в соглашении от 9 ноября «ни о каком коридоре не говорится». Также часть армянских политиков требуют сначала вернуть военнопленных, которых Алиев отказывается выдавать. Свой отказ глава Азербайджана объясняет тем, что армянские военнослужащие были задержаны уже после окончания военных действий.

Вадим Муханов из МГИМО отмечает, что сейчас в армянском обществе набирают популярность реваншистские настроения. При этом не полностью удовлетворено итогами прошлогодней войны и азербайджанское общество, где хотят разблокировки старых и создания новых коммуникаций. «Это очень интересная попытка. Поэтому мы можем в этой связи рассматривать готовящийся визит [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана в Карабах как поддержку экспансии Азербайджана», — считает он.