Нарышкин заявил о «режиссуре» в расследовательской журналистике

Глава СВР Сергей Нарышкин заявил о связи признанных в РФ СМИ-иноагентами изданий «Проект» и Insider с организацией Bellingcat. По его словам, «там сложная режиссура», но связь между ними «чувствуют и видят». Ранее российские власти включили в списки иноагентов и нежелательных организаций ряд расследовательских проектов.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о единой сети, в которую связаны признанные российскими властями иноагентами медиа «Проект», Insider и британский Bellingcat. Об этом он сказал в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев-Live».

«Эти составляющие связаны между собой. Там сложная режиссура, которая требует больших навыков и больших усилий. Но связь между ними существует. И мы это чувствуем и видим», — заявил Нарышкин.

Все три СМИ специализируются на журналистских расследованиях и сенсационных материалах о коррупции и правонарушениях со стороны представителей власти, среди которых главы силовых ведомств РФ и регионов страны.

«Что касается организации Bellingcat, она нужна для другого, она нужна для оказания давления или на страну, или на физических, юридических лиц, при этом использует нечестные методы. Информация, которая используется в таких случаях, она фальшивая, непроверенная, и она имеет свои цели», — добавил Нарышкин. Bellgincat, среди всего прочего, выпустил расследование о крушении Boeing-777 над Донбассом летом 2014 года. По версии издания, сбит самолет якобы был российской ракетой (Москва это отрицает).

В интервью Соловьеву Нарышкин также заявил, что гордится попаданием в санкционные списки США.

«Вы ведь в санкционном списке?» — спросил главу СВР ведущий. «Да, конечно… Это предмет гордости», — ответил Нарышкин, засмеявшись. Под американскими санкциями Нарышкин находится с 2014 года, когда он был спикером Госдумы.

Давление на журналистов

15 июля Генпрокуратура РФ признала деятельность американской неправительственной организации Proekt Media нежелательной. Сообщалось также о связи НПО с журналом «Проект». На следующий день сотрудники «Проекта» сообщили, что Project Media находится в стадии ликвидации и журналисты издания не имеют финансовых отношений с этой организацией.

Тогда Генпрокуратура объявила, что деятельность этой организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России», и признала ее нежелательной на территории страны.

Минюст также внес в реестр СМИ-иноагентов основателя «Проекта» Романа Баданина и еще четырех журналистов. 29 июля стало известно, что Баданин покинул Россию и не планирует возвращаться.

Закон, позволяющий признавать СМИ иностранными агентами, был принят в России в 2017 году, позднее тот же статус было разрешено присваивать и физическим лицам. Все информационные материалы попавших в реестр должны сопровождаться указанием на то, что они созданы или распространяются иностранным агентом. Физические лица, признанные иноагентами, должны маркировать свои публикации, иначе предусмотрен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. за каждое нарушение. Журналисты также обязаны ежеквартально предоставлять отчеты об источниках финансирования в Минюст.

По данным на 23 июля, в списке СМИ-иноагентов числятся 16 организаций и 18 человек. С начала 2021 года реестр увеличился ровно вдвое: в апреле в него были включены Meduza (организация включена Минюстом в список иноагентов) (организация включена Минюстом в список иноагентов) и «Первое антикоррупционное СМИ», а в мае — VTimes.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, который запрещает как гражданам России, так и российским организациям в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными.