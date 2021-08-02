Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Улучшилось состояние находящейся в медикаментозной коме певицы Максим 17:58
Тренер по синхронному плаванию: была в шоке, когда начались проблемы... 17:46
Карнаж сражается с Томом Харди в новом трейлере «Венома 2» 17:45
Автоюрист назвал возможное наказание бизнесмену Бейму за смертельное ДТП в Крыму 17:41
Ученые узнали, как влияет на защиту от COVID-19 вакцинация разными препаратами 17:39
Уголовное дело возбуждено по факту аварии с владельцем сети АЗС в Крыму 17:38
10-летний ребенок построил мемориал жертвам COVID-19 на территории крематория 17:34
Мамиашвили сравнил достижения Карелина и выигравшего четвертую Олимпиаду Лопеса 17:34
Барак Обама пригласил на день рождения 500 человек на фоне роста заболеваемости... 17:33
Шпионское ПО Pegasus использовали для слива личных фото женщин 17:30
Политика

Нарышкин заявил о «режиссуре» в расследовательской журналистике

Глава СВР связал издания «Проект» и Insider с британской группой Bellingcat

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Глава СВР Сергей Нарышкин заявил о связи признанных в РФ СМИ-иноагентами изданий «Проект» и Insider с организацией Bellingcat. По его словам, «там сложная режиссура», но связь между ними «чувствуют и видят». Ранее российские власти включили в списки иноагентов и нежелательных организаций ряд расследовательских проектов.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о единой сети, в которую связаны признанные российскими властями иноагентами медиа «Проект», Insider и британский Bellingcat. Об этом он сказал в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев-Live».

«Эти составляющие связаны между собой. Там сложная режиссура, которая требует больших навыков и больших усилий. Но связь между ними существует. И мы это чувствуем и видим», — заявил Нарышкин.

Все три СМИ специализируются на журналистских расследованиях и сенсационных материалах о коррупции и правонарушениях со стороны представителей власти, среди которых главы силовых ведомств РФ и регионов страны.

«Что касается организации Bellingcat, она нужна для другого, она нужна для оказания давления или на страну, или на физических, юридических лиц, при этом использует нечестные методы. Информация, которая используется в таких случаях, она фальшивая, непроверенная, и она имеет свои цели», — добавил Нарышкин. Bellgincat, среди всего прочего, выпустил расследование о крушении Boeing-777 над Донбассом летом 2014 года. По версии издания, сбит самолет якобы был российской ракетой (Москва это отрицает).

В интервью Соловьеву Нарышкин также заявил, что гордится попаданием в санкционные списки США.

«Вы ведь в санкционном списке?» — спросил главу СВР ведущий. «Да, конечно… Это предмет гордости», — ответил Нарышкин, засмеявшись. Под американскими санкциями Нарышкин находится с 2014 года, когда он был спикером Госдумы.

Давление на журналистов

15 июля Генпрокуратура РФ признала деятельность американской неправительственной организации Proekt Media нежелательной. Сообщалось также о связи НПО с журналом «Проект». На следующий день сотрудники «Проекта» сообщили, что Project Media находится в стадии ликвидации и журналисты издания не имеют финансовых отношений с этой организацией.

Тогда Генпрокуратура объявила, что деятельность этой организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России», и признала ее нежелательной на территории страны.

Минюст также внес в реестр СМИ-иноагентов основателя «Проекта» Романа Баданина и еще четырех журналистов. 29 июля стало известно, что Баданин покинул Россию и не планирует возвращаться.

Закон, позволяющий признавать СМИ иностранными агентами, был принят в России в 2017 году, позднее тот же статус было разрешено присваивать и физическим лицам. Все информационные материалы попавших в реестр должны сопровождаться указанием на то, что они созданы или распространяются иностранным агентом. Физические лица, признанные иноагентами, должны маркировать свои публикации, иначе предусмотрен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. за каждое нарушение. Журналисты также обязаны ежеквартально предоставлять отчеты об источниках финансирования в Минюст.

По данным на 23 июля, в списке СМИ-иноагентов числятся 16 организаций и 18 человек. С начала 2021 года реестр увеличился ровно вдвое: в апреле в него были включены Meduza (организация включена Минюстом в список иноагентов) (организация включена Минюстом в список иноагентов) и «Первое антикоррупционное СМИ», а в мае — VTimes.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, который запрещает как гражданам России, так и российским организациям в любой стране мира принимать участие в работе иностранных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Отрезвит будущих шутников»: блогер получил срок за розыгрыш про COVID
В Госдуме оценили наказание устроившему «приступ коронавируса» пранкеру Джаборову
«Лишь бы стране нагадить»: что в Белоруссии думают о скандале с Тимановской
В парламенте Белоруссии негативно оценили ситуацию вокруг Тимановской
Что спустя год известно о гибели Софии Конкиной
Адвокат Конкина сообщила, что актер ждет извинений и компенсации после гибели дочери
Кудрин назвал способы уйти от «изжившей себя» модели экономики
Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады
Киев считает, что разрыв связей Украины и России продолжится
В Краснодаре объяснили смерть семьи после вакцинации от коронавируса
Новости и материалы
Улучшилось состояние находящейся в медикаментозной коме певицы Максим
Тренер по синхронному плаванию: была в шоке, когда начались проблемы с музыкой
Карнаж сражается с Томом Харди в новом трейлере «Венома 2»
Автоюрист назвал возможное наказание бизнесмену Бейму за смертельное ДТП в Крыму
Ученые узнали, как влияет на защиту от COVID-19 вакцинация разными препаратами
Уголовное дело возбуждено по факту аварии с владельцем сети АЗС в Крыму
10-летний ребенок построил мемориал жертвам COVID-19 на территории крематория
Мамиашвили сравнил достижения Карелина и выигравшего четвертую Олимпиаду Лопеса
Барак Обама пригласил на день рождения 500 человек на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США
Шпионское ПО Pegasus использовали для слива личных фото женщин
Умер старейший кинематографист России Геннадий Гуревич
Горбачев назвал два удара, погубивших СССР
Соседи рассказали о похитившем 12-летнюю школьницу в Алтайском крае
Суд освободил от уголовной ответственности москвича-фигуранта «санитарного дела»
Иранский сухогруз, севший на мель под Астраханью, не угрожает судоходству
Тетя возьмет под опеку сироту из Краснодара, чья семья умерла после коронавируса
Южнокорейская лучница подверглась травле из-за короткой стрижки
Избившая слабослышащего таксиста из-за 24 рублей россиянка попала на видео
Все новости
Главный в Apple, шпионаж против Китая: самые невероятные слухи про Илона Маска
СМИ сообщили о желании Илона Маска возглавить Apple
Три месяца в темноте: американцы планируют посадку на Меркурий
США предложили совершить первую в истории посадку на ближайшую к Солнцу планету
Есть шесть медалей! Десятый день Олимпиады. LIVE
Гимнасты Аблязин и Мельникова взяли серебро и бронзу в финалах на отдельных снарядах
«Шелест», «Тайфун» и «Птицелов»: чем оснащены современные ВДВ России
Уровень оснащенности ВДВ новым оружием к концу 2021 года достигнет 75%
Родителям школьников начали выплачивать по 10 тысяч рублей
Выплаты на детей школьного возраста начались со 2 августа
«Им верят, как родителям»: зачем бренды тратят десятки миллионов на рекламу у блогеров
Эксперты раскрыли бюджеты рекламных кампаний с блогерами
Птицы-волосокрады: зачем синицы ощипывают зверей
Ученые застали синиц за вырыванием меха у хищников
Обвинение «Современника» в оскорблении ветеранов, новые «Сваты» и «Гардемарины»
Что произошло в мире шоу-бизнеса за неделю
В США нашли доказательства утечки COVID-19 из уханьской лаборатории
Что следует из отчета республиканцев об утечке коронавируса из лаборатории Уханя
Академик РАН объяснил, почему некоторые люди не болеют коронавирусом
Ученый назвал три категории людей, невосприимчивых к COVID-19
«Фишер», «Удав», «Ученик Чикатило»: кто был последним казненным в России преступником
25 лет назад в России исполнен последний смертный приговор
Дефицит растет: «Газпром» снизил поставки в Европу
В Европе отмечают сокращение поставок «Газпрома» в подземные газохранилища
«Стиль — это я»: 85 лет со дня рождения Ива Сен-Лорана
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях