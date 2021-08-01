Нарышкин заявил, что разведка знает часть правды о деле Навального

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин полагает, что отравляющие вещества могли быть добавлены в биоматериал Алексея Навального не на территории России. По его словам, СВР частично обладает достоверной информацией по делу. Он указал на нестыковки в докладе Организации по запрещению химического оружия, а также предупредил о возможных провокациях извне во время выборов в Госдуму.

Служба внешней разведки частично обладает достоверной информацией по делу Алексея Навального. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Часть правды знаем. Не все, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся берлинского пациента. Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды», — сказал он.

По его словам, за год до инцидента с Навальным в Москве получили «достоверную и проверенную информацию» о том, что в одной из европейских стран состоялось совещание с участием спецслужб и неправительственных организаций, на котором обсуждался вопрос о том, «как поддержать протестное движение в России, которое практически увяло».

«На полном серьезе обсуждался вопрос, что нужны сакральные жертвы. И лучше, если бы эта сакральная жертва была бы из числа лидеров протестного движения. Ничего не хочу сказать, но какие-то параллели провести можно», — отметил Нарышкин.

Глава СВР указал, что, когда Навального перевозили в Германию, в его анализах не было свидетельств наличия отправляющих веществ.

«Я это и сказал на основании утверждения наших специалистов. Да, и я им полностью доверяю. Поскольку в нашей российской больнице был проведен полный комплекс обследований, причем это сделано на самой современной аппаратуре, и эти исследования показали, что в его крови, в других биологических материалах нет ничего, говорящего о присутствии каких-либо отравляющих веществ», — утверждает Нарышкин.

О докладе ОЗХО

Он также предположил, что отравляющие вещества «могли быть добавлены в биоматериал Навального не на территории РФ».

«Да, нестыковок в докладе ОЗХО огромное количество. Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже. После того, как он сел на борт самолета. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что-то, какие-то вещества были внесены в его биологический материал», — сказал он.

Навального госпитализировали в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его перевезли в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что политик подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок».

О возможных провокациях на выборах

В сентябре 2021 года и марте 2024-го в России возможны провокации извне во время парламентских и президентских выборов, рассказал Нарышкин в том же эфире. «Наши оппоненты готовятся вовсю», — сказал он.

По его словам, Россия обладает информацией о том, «по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить». «Об этом известно нашим соответствующим структурам, в том числе благодаря нашей деятельности», — отметил Нарышкин.

За семь недель до Единого дня голосования 19 сентября ВЦИОМ оценивает уровень поддержки партии «Единая Россия» в 28,7% (по данным Фонда «Общественное мнение» — 29%). Рейтинг КПРФ составляет 14,1%, ЛДПР --10,3%, «Справедливой России — Патриоты — За правду» — 7,2%.

Показатель одобрения деятельности президента — 58,1% (по данным ФОМ — 57%). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России — 39,4% и 33,9% соответственно (по данным ФОМ — 43% и 33%).

Рейтинг доверия Алексею Навальному социологи оценивают в 4%.