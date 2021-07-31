Споры о неонацистах на Украине. Захарова призвала МИД Франции «верить своим глазам»

Французским властям следует «верить собственным глазам» при оценке ситуации на Украине. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что популярность и влияние неонацистских группировок на Украине «не больше, чем в других европейских странах». В Москве попросили уточнить, «где в Европе еще есть неонацистские батальоны».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала французские власти «верить собственным глазам» и своим сенаторам при оценке ситуации на Украине. По ее словам, при попустительстве Запада там «расцвели старые нацистские идеи». Такую оценку она привела в субботу, 31 июля, в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала ответ МИД Франции на запрос сенатора Натали Гуле, направленный ею после посещения Киева. Последняя ранее заявила, что активность неонацистских сил на Украине «не может не вызывать озабоченности».

О чем рассказала французский сенатор

Гуле, занимающая пост зампреда комиссии по вопросам конституции и законодательства Сената Франции, рассказала ТАСС, что во время визита в столицу Украины она и другие парламентарии стали свидетелями того, как в Киеве открыто торгуют нацистской символикой, ведут запись добровольцев в украинское неонацистское военизированное формирование — полк «Азов».

Эта деятельность служит распространению тезисов, против которых она решительно выступает. По ее словам, речь идет о расизме, ксенофобии, антисемитизме и конспиративных теориях.

Что ответил глава МИД Франции

В своем ответе на запрос парламентария глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан указал, что неонацисты действительно присутствуют на Украине, но они являются «маловлиятельными».

«Хотя на Украине существуют неонацистские группы, их популярность и влияние не больше, чем в других европейских странах. У них нет представительства в Раде и веса в правительстве Украины. Весной 2019 года украинцы привели к власти Владимира Зеленского, набрав более 73% голосов, что свидетельствует о силе демократических настроений в стране. Таким образом, деятельность неонацистских организаций никоим образом не отражает общей тенденции в стране», — приводит его слова украинское издание «Страна».

Дипломат добавил, что конфликт на востоке Украины действительно привел к мобилизации «некоторых небольших воинствующих экстремистских групп, но с тех пор большинство из них исчезли». «Тем не менее Франция продолжает проявлять крайнюю бдительность в этом вопросе», — заверил Ле Дриан.

Что заявили в МИД России

Комментируя позицию министра иностранных дел Франции, Захарова назвала абсурдным его тезис о том, что демократический приход к власти президента Владимира Зеленского доказывает отсутствие неонацизма на Украине. «Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех. Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришел к власти самым что ни на есть демократическим путем. Тот самый, который потом завоевал пол-Франции — об этом-то в Париже должны помнить», — написала Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД России отметила, что в Париже признали существование неонацистских группировок на Украине, однако, по мнению французского дипведомства, их популярность «не превышает среднюю по Европе». Захарова адресовала вопрос МИД Франции, попросив уточнить, «где в Европе еще есть неонацистские батальоны».