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Политика

Споры о неонацистах на Украине. Захарова призвала МИД Франции «верить своим глазам»

В МИД России раскритиковали ответ Парижа на запрос о неонацистах в Киеве

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Jens Meyer/AP
Французским властям следует «верить собственным глазам» при оценке ситуации на Украине. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что популярность и влияние неонацистских группировок на Украине «не больше, чем в других европейских странах». В Москве попросили уточнить, «где в Европе еще есть неонацистские батальоны».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала французские власти «верить собственным глазам» и своим сенаторам при оценке ситуации на Украине. По ее словам, при попустительстве Запада там «расцвели старые нацистские идеи». Такую оценку она привела в субботу, 31 июля, в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала ответ МИД Франции на запрос сенатора Натали Гуле, направленный ею после посещения Киева. Последняя ранее заявила, что активность неонацистских сил на Украине «не может не вызывать озабоченности».

О чем рассказала французский сенатор

Гуле, занимающая пост зампреда комиссии по вопросам конституции и законодательства Сената Франции, рассказала ТАСС, что во время визита в столицу Украины она и другие парламентарии стали свидетелями того, как в Киеве открыто торгуют нацистской символикой, ведут запись добровольцев в украинское неонацистское военизированное формирование — полк «Азов».

Эта деятельность служит распространению тезисов, против которых она решительно выступает. По ее словам, речь идет о расизме, ксенофобии, антисемитизме и конспиративных теориях.

Что ответил глава МИД Франции

В своем ответе на запрос парламентария глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан указал, что неонацисты действительно присутствуют на Украине, но они являются «маловлиятельными».

«Хотя на Украине существуют неонацистские группы, их популярность и влияние не больше, чем в других европейских странах. У них нет представительства в Раде и веса в правительстве Украины. Весной 2019 года украинцы привели к власти Владимира Зеленского, набрав более 73% голосов, что свидетельствует о силе демократических настроений в стране. Таким образом, деятельность неонацистских организаций никоим образом не отражает общей тенденции в стране», — приводит его слова украинское издание «Страна».

Дипломат добавил, что конфликт на востоке Украины действительно привел к мобилизации «некоторых небольших воинствующих экстремистских групп, но с тех пор большинство из них исчезли». «Тем не менее Франция продолжает проявлять крайнюю бдительность в этом вопросе», — заверил Ле Дриан.

Что заявили в МИД России

Комментируя позицию министра иностранных дел Франции, Захарова назвала абсурдным его тезис о том, что демократический приход к власти президента Владимира Зеленского доказывает отсутствие неонацизма на Украине. «Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех. Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришел к власти самым что ни на есть демократическим путем. Тот самый, который потом завоевал пол-Франции — об этом-то в Париже должны помнить», — написала Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД России отметила, что в Париже признали существование неонацистских группировок на Украине, однако, по мнению французского дипведомства, их популярность «не превышает среднюю по Европе». Захарова адресовала вопрос МИД Франции, попросив уточнить, «где в Европе еще есть неонацистские батальоны».

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