«Раздумывать не будем»: Лукашенко о размещении российских войск в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов разместить в стране вооруженные силы России, если это потребуется для безопасности Союзного государства. Сейчас, по его словам, такой необходимости нет. Минск не обращался к Москве с соответствующей просьбой, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О том, какие еще заявления сделал белорусский президент на встрече с представителями местных органов власти, — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы РФ в случае необходимости будут размещены в Белоруссии незамедлительно. Об этом заявил в пятницу, 30 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями местных органов власти. Такое решение может быть принято в случае угрозы Союзному государству.

Сейчас в размещении российских войск на территории республики нет никакой необходимости, добавил белорусский лидер.

«У нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы. Не считая «территориалов», мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тыс. человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет.

Но если нужно, мы раздумывать не будем», — приводит его слова агентство БелТА.

Конституционный референдум

Конституционный референдум в Белоруссии пройдет в обозначенные Всебелорусским народным собранием сроки — не позднее февраля 2022 года, заверил Лукашенко. «Сейчас очень много пытаются травить разных фейков на этой почве. Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года. Так и будет», — подчеркнул он.

Все обсуждавшиеся изменения в основной закон Белоруссии были услышаны, добавил президент республики. «Предлагаемые в основной закон изменения — это концепт будущего Беларуси. Будущего, которое обсуждалось на диалоговых площадках, в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах», — сказал он.

Тем не менее проект изменений в конституцию страны Лукашенко отправил на доработку — документ нельзя назвать хорошо подготовленным, объяснил он. «Я сегодня вернул все это писание в Конституционную комиссию. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение — пусть люди ознакомятся», - сказал глава государства.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании Конституционной комиссии из 36 человек, которая занимается выработкой изменений и дополнений в основной закон. В июле информационно-аналитическое учреждение «Круглый стол демократических сил» опубликовало на своем сайте итоговое предложение Конституционной комиссии по проекту основного закона страны.

Документ предполагает, что президент избирается на пять лет непосредственно народом Белоруссии на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Также указывается, что «одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков».

Кроме того, предлагается убрать из конституции право президента отменять акты правительства и издавать декреты. Проект предусматривает возможность смещения президента с должности Всебелорусским народным собранием в связи с совершением госизмены или иного тяжкого преступления. В случае необходимости ВНС может решать вопрос о легитимности выборов президента, а также определяет стратегию развития государства, его решения обязательны к исполнению.

Ужесточить кадровую дисциплину

Еще одним пунктом речи Лукашенко стала кадровая политика в госслужбах. Он потребовал ужесточить дисциплину.

«Говорю прямо: на ответственных постах не место тем, кто открыто выступал против политического курса страны»,

— заявил президент Белоруссии. — Прежде всего это касается государственной службы, руководящих должностей в бюджетной сфере и на госпредприятиях, педагогов, а также лиц, которые в силу публичности влияют на общественное мнение. Недопустима ситуация, при которой кто-то получает из бюджета зарплату, пользуется льготами, социальным пакетом и при этом поливает грязью свою страну».

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

Гибридная агрессия с Запада

На встрече Лукашенко с представителями местных органов власти поднималась и тема противостояния с Минска с западными странами. Применение военной силы рассматривается определенными кругами Запада в качестве одного из вариантов смены власти в Белоруссии, заявил в частности председатель Комитета госбезопасности республики Иван Тертель.

«В политикоформирующих кругах Запада обсуждаются различные варианты смены власти в республике Беларусь как необходимого условия по достижению своих геополитических интересов в Восточно-Европейском регионе.

Не исключается в том числе применение военной силы», — сказал он.

Тертель добавил, что сейчас Белоруссия при отсутствии попыток организации массовых беспорядков продолжает оставаться в состоянии отражения гибридной агрессии со стороны Запада. По его словам, покинувшие страну представители белорусской оппозиции планируют активизировать свои действия осенью 2021 года или в первой половине 2022-го.

«Начало активной фазы действий нашими оппонентами планируется в сентябре - октябре текущего года, либо в первой половине следующего года - при ожидаемом ими существенном падении уровня благосостояния населения вследствие санкций», — цитирует его слова «СБ. Беларусь сегодня».

Глава КГБ также указал, что в качестве дестабилизирующих факторов оппонентами власти рассматриваются «террористические акты и акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей СМИ, правоохранительных органов и судейского корпуса, а также диверсии на объектах оборонного комплекса, экономики и жизнеобеспечения — с массовой гибелью людей и последующим обвинением в этом действующей власти».

Реакция Кремля

Власти Белоруссии не обращались к российскому руководству по поводу возможности размещения в республике вооруженных сил РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия», — сказал представитель Кремля.

Песков также считает, что встреча главы Белого дома Джо Байдена с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской не повлияет на обстановку в республике. «С кем встречается президент США — это его суверенное право. Здесь мы не можем, и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело», — сказал он.

В данной ситуации возникает вопрос, «кого представляет госпожа Тихановская», добавил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Союзное государство с Белоруссией — это «определенный уровень интеграции», а не государство в прямом смысле слова. По его мнению, уровень интеграции в нем ниже, чем в Евросоюзе.