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Политика

«Игра мускулами». Почему Запад боится «Северного потока — 2»

NI связал газовый «маневр» России с попыткой оказать давление на ФРГ

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»
Россия якобы «стала сокращать поставки газа через Украину в европейские страны», что привело к резкому снижению запасов топлива и росту цен. С таким утверждением выступила обозреватель газеты National Interest Диана Фрэнсис. По ее оценкам, такой «маневр» нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство. О каком сокращении поставок идет речь и какие альтернативы рассматривают в Европе — в материале «Газеты.Ru».

Россия начала «играть мускулами» перед открытием газопровода «Северный поток — 2», утверждает обозреватель газеты National Interest Диана Фрэнсис.

В опубликованной 29 июля статье отмечается, что Москва якобы «стала сокращать поставки газа через Украину в европейские страны», что привело к резкому снижению запасов топлива и росту цен.

Автор материала связывает такой «маневр» с тем, что президент США Джо Байден ранее отказался от санкций в отношении «Северного потока – 2». Кроме того, в действиях России усмотрели попытку оказания давления на следующее правительство Германии, состав которого определится по итогам осенних выборов.

«Очевидно, что маневр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию», — говорится в заметке.

Россию необходимо лишить возможности «принуждения», пишет National Interest. «К сожалению, этот трубопровод станет самым прочным наследием канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Будем надеяться, что завершение «Северного потока — 2» не станет фатальной ошибкой для Украины или Европейского проекта, который она поддерживает», — отмечается в статье.

О каком сокращении поставок идет речь

По данным венгерской торговой платформы RBP, «Газпром» не стал бронировать на август лишь дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину. Всего на аукционе предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности на 63,7 млн кубометров в сутки.

Неделей ранее прошел основной аукцион на бронирование твердых транзитных мощностей украинской ГТС, и тогда, как и в предыдущие месяцы, российская компания выкупила весь предлагавшийся объем — 15 млн кубометров в сутки.

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В то же время из-за ремонтных работ на газопроводе «Ямал — Европа» и на «Северном потоке — 1» поставки газа в Европу действительно сократились, а в подземных хранилищах образовался дефицит запасов, что привело к росту цен на европейском газовом рынке.

Напомним, что контракт о транзите газа через Украину действует до 2024 года.

«Пиррова победа России»

В свою очередь в Дании призвали превратить «Северный поток — 2» в пиррову победу России. Западным странам необходимо сделать все, чтобы найти подходящий для этого способ, заявил экс-глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.

По его мнению, чтобы снизить угрозу зависимости от российского газа, необходимо как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу.

«У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию», — приводит его слова газета Berlingske.

Эллеманн-Йенсен также предложил в качестве альтернативы закупать сжиженный природный газ из США. Он добавил, что общая энергетическая политика Европы тоже могла бы оказать давление на Москву на топливном рынке.

Отметим, что не оставляют попыток остановить «Северный поток – 2» и американские сенаторы. Республиканцы из банковского комитета верхней палаты Конгресса США добиваются введения санкций в отношении газопровода, угрожая заблокировать необходимые назначения в Минфине. Законодатели считают, что российский газопровод «наносит прямой ущерб интересам национальной безопасности».

О проекте

28 июля компания Nord Stream 2 AG заявила о почти полной готовности «Северного потока – 2». «Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода, проект завершен на 99%», — сообщил оператор. Строительство планируют завершить к августу.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

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