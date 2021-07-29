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Политика

На Кубе череда загадочных смертей. Уходят из жизни соратники Кастро и Че Гевары

Шестеро высокопоставленных военных Кубы скончались за десять дней

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Natacha Pisarenko/AP
Продолжающиеся на Кубе протесты вновь привлекли к себе внимание — на этот раз загадочной чередой смертей высокопоставленных военных. СМИ и эксперты строят различные версии произошедшего: от коронавируса до гибели в результате беспорядков. Тем временем атмосфера в республике продолжает накаляться.

На Кубе на фоне непрекращающихся протестных акций СМИ обратили внимание на необычную закономерность: за десять дней в стране скончались шесть высокопоставленных военных, сообщает испаноязычный телеканал Univision.

Как стало известно 28 июля, в стране кремировали тело недавно умершего Хильберто Антонио Кардеро Санчеса, который в 1957 году присоединился к повстанческой армии Фиделя Кастро. После революции он служил в Вооруженных силах Кубы. Его возраст, звание и причина смерти не разглашаются.

Неизвестными остаются причины смерти и пяти других военных.

По данным телеканала, 26 июля в возрасте 87 лет скончался бригадный генерал, писатель и историк Армандо Чой Родригес — основатель отделения революционного движения «Движение 26 июля» в провинции Вилья-Клара.

В один день с ним умер Мануэль Эдуардо Ластрес Пачеко, который в 1957 году присоединился к партизанам Фиделя Кастро и сражался под командованием Эрнесто Че Гевары.

Генерал Рубен Мартинес Пуэнте умер за два дня до этого в возрасте 79 лет. В СМИ утверждается, что именно он в 1996 году приказал сбить в международном воздушном пространстве самолеты некоммерческой организации «Братья на помощь», которую создали кубинские эмигранты в Майами.

Скончавшийся на Кубе 20 июля генерал запаса Марсело Вердеция Пердомо был одним из телохранителей Фиделя Кастро.

За три дня до его кончины умер экс-командующий Западной армией и член Центрального коммунистического комитета Кубы Агустин Пенья Поррес.

Протесты или коронавирус

При отсутствии официальных причин смерти СМИ и экспертам остается лишь строить догадки о том, что погубило кубинских военнослужащих.

По большей части они склоняются к версии, что военные стали жертвами свирепствующего в стране коронавируса.

За последний месяц на Кубе резко увеличилось число случаев заражений COVID-19. Еще в конце июня по всей стране фиксировали около 1,8 тыс. случаев инфицирования за сутки. Теперь же этот показатель вырос почти в семь раз — до более 7,7 тыс. случаев. Согласно последним данным, всего с начала пандемии на Кубе выявили более 358 тысяч инфицированных. В результате болезни погибли 2,5 тыс. человек.

«Умерли пожилые люди. Самому молодому из них, кажется, за 70 лет, остальным — за 80. Там сложная ситуация из-за коронавируса. Конечно, выглядит несколько странно, что умерли шесть военных за короткий промежуток времени. Но в данной ситуации я не вижу никаких заговоров», — сказал «Газете.Ru» замдиректора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. Он уточнил, что на протестной активности смерти этих военных никак не скажутся.

Версия с коронавирусом, хотя она и кажется многим наиболее вероятной, не единственная. В Washington Post обратили внимание, что некоторые из умерших служили, а другие вышли в отставку, но все они построили успешную карьеру. Как полагают журналисты, военные скончались в результате массовых протестов против против правящей Коммунистической партии.

Беспорядки начались 11 июля в нескольких городах республики. Участники протестных акций громили магазины, совершали акты вандализма, нападали на сотрудников народной революционной полицией.

Противники действующей власти потребовали «проведения свободных выборов» и решения социальных проблем.

Кроме того, их недовольство связано с политикой, которую власти проводят для урегулирования ситуации с коронавирусом.

Уже на следующий день после первой протестной акции кубинские власти ввели чрезвычайное положение, в столицу страны Гавану были направлены войска и дополнительные подразделения сил безопасности Кубы.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников действующей власти выйти на улицы и противостоять провокациям, за которыми, по его словам, стоят «контрреволюционные наемники». Куба обвиняет в организации этих выступлений США.

По официальным данным, между сторонниками и противниками правительства произошли столкновения, в результате которых пострадали многие активисты.

Помощь от России

Россия уже начала оказывать поддержку погрязшей в протестах Кубе. 24 июля в республику вылетели два самолета военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» с гуманитарной помощью. Соответствующее поручение отдал президент России Владимир Путин.

Они доставили на Кубу продовольствие, индивидуальные средства защиты и более 1 млн медицинских масок общей массой более 88 тонн.

Николай Калашников выразил уверенность, что гуманитарная помощь Кубе со стороны России продолжится.

Аналогичной позиции придерживается зампредседателя делового совета «Россия-Куба» Татьяна Машкова. Как она отметила в комментарии «Газете.Ru», что помочь Кубе в сложившейся ситуации может не только Россия, но и все мировое сообщество. По ее словам, Москва и Гавана могли бы, в частности, сотрудничать по части использования вакцин.

Она назвала происходящее в республике несомненным искусственным раскачиванием ситуации.

«У кубинцев замечательная научная база, они борются с коронавирусом, как могут. Но они делают ставку на развитие туризма, а это приводит к ухудшению ситуации с коронавирусом. Это очень сложный и деликатный момент, я бы не стала сваливать всю вину на кубинское руководство», — подчеркнула эксперт.

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