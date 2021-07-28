«Реваншистские настроения Турции»: что в России думают об армии Анкары и Баку

Турция и Азербайджан готовятся к совместным военным учениям и ведет переговоры о дальнейшем сотрудничестве в этой сфере, о чем сообщил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп. По ошибке СМИ приписали ему заявление о создании совместной тюркской армии двух стран, что в Госдуме и Совфеде восприняли с тревогой — в частности, указав на реваншистские настроения в Турции по отношению к России. При этом эксперты отметили и так высокий уровень сотрудничества между Баку и Анкарой в военной сфере.

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что Анкара и Баку ведут переговоры о военном сотрудничестве. Так, он ответил на вопрос о возможности создании совместной тюркской армии во время своего визита в Азербайджан.

«Совместные мероприятия запланированы и в сфере военного сотрудничества. Работа по этим соглашениям ведется. Наш главный девиз — одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и договоренностей», — указал Шентоп.

Из-за ошибки в переводе СМИ писали, что Шентоп объявил о переговорах по созданию совместной армии Турции и Азербайджана. В итоге этот тезис был опровергнут. Как отмечается, пока стороны готовятся лишь к совместным военным учениям в рамках заключенных договоренностей.

Впрочем, в последнее время сотрудничество Анкары и Баку и без того находится на достаточно высоком уровне, в том числе в военной сфере. Как известно, турецкая сторона еще в прошлом году отправила инструкторов для обучения азербайджанской армии. К тому же, ряд медиа предписывали Турции фактическое вмешательство в карабахский конфликт осени 2020 года, который вспыхнул между Азербайджаном, Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой.

«Тень Гитлера»

Опрошенные «Газетой.Ru» представители Госдумы и Совфеда придерживаются разных точек зрения в отношении возможного появления совместной армии Турции и Азербайджана. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин уверен, что такое событие приведет к тому, что Баку фактически станет членом НАТО.

«Физически Азербайджан им быть не может, а фактически может. Потому что если появляется совместная армия, то появляется совместная военная база. Это вряд ли будет азербайджанская база в Турции, скорее — турецкая база в Азербайджане. А это государство с выходом в Каспийское море — одно из тех мест, где Российскую Федерацию еще не обложили со всех сторон натовскими военными», — добавил депутат.

Говоря о взаимодействии Анкары и Баку, Шерин отметил, что у Турции еще со времен Османской империи существуют реваншистские настроения по отношению к России, в том числе из-за потери территорий у Черного моря в XVIII-XIX вв. Реализация реваншистских идей начинается с малого — проверки на прочность.

Депутат считает, что российская сторона уже «проглотила» такие выпады как сбитый в 2015 году турками истребитель, похожую ситуацию с российским вертолетом в Азербайджане в прошлом году и даже преобразование православного Софийского собора из музея в мечеть.

«Россия могла обозначить свое жесткое «я», но не стала этого делать. И кто-то воспринял это как слабость. В свое время Адольф Гитлер оккупировал одну страну, вторую — мировое сообщество молчит, мировое сообщество пытается договариваться. И поэтому Адольф Гитлер посчитал, что вот он тот самый момент исторический, когда он может вписать свое имя в историю. Он его вписал. Самыми омерзительными, кровавыми чернилами. И теперь такие же настроения существуют у [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана. Я его не сравниваю с Гитлером, но у него могли возникнуть мысли, что, слушайте, а Россия оказывается не такая мощная страна», — отметил депутат.

С точки зрения Шерина, теперь Турция будет усиливать свое влияние, в том числе в Центральной Азии, предлагая различным странам свою поддержку и апеллируя к тому, что даже Россия вынуждена с ней считаться.

«Они будут распространять свои интересы дальше. А в августе месяце пройдет конференция совместная по Крыму на Украине, и дальше Турция будет открывать свои предприятия по изготовлению беспилотников на территории Украины. Для того, чтобы можно было конкурировать с Россией и на этом направлении, и каким-то образом на Россию надавить», — подчеркнул депутат.

В то же время первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал идею создания совместной армии Турции и Азербайджана очень странной, поскольку Анкара входит в НАТО, а Баку в СНГ.

«Для чего им нужна совместная армия? Против кого они собираются вместе воевать? Я не очень верю в создание единой армии (Турции и Азербайджана), у каждой страны свои интересы. Мне кажется, если Баку хочет развивать отношения со всеми соседними странами, в том числе из числа бывших союзных республик, это не самый хороший ход», — заключил сенатор.

«Потеря суверенитета»

При этом опрошенные «Газетой.Ru эксперты сходятся на том, что во многом военно-политическое сотрудничество Азербайджана и Турции уже достаточно глубоко. По словам старшего научного сотрудника МГИМО Вадима Муханова, уровень взаимодействия двух государств давно подходит под определение военно-политический альянс.

«Азербайджан получает практически полную дипломатическую, политическую и военную поддержку Турции на множестве направлений. Не секрет, что военный контингент Турции неоднократно находился и сейчас находится на территории Азербайджана, и в настоящее время турецкие офицеры инструктируют азербайджанский офицерский корпус и генералитет», — отметил эксперт.

Как называть эту форму объединения — вопрос политический, продолжил Муханов. Тот же спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп говорил об интеграции, основанной на лозунге «одна нация — два государства».

«Тема единства турецких и азербайджанских политиков устраивает, поэтому это явно не последнее подобное выступление. Однако говорить о том, что в ближайшее время будет реализована идея создания совместной прорывной силы все-таки не стоит. Это маловероятно, поскольку статус стран различен. Азербайджан позиционирует себя как формально нейтральная страна, когда Турция является членом НАТО — то есть тут будет вопрос к членам блока, готовы ли они к такому взаимодействию Анкары и Баку», — добавил эксперт.

В свою очередь сотрудник Института востоковедения РАН Амур Гаджиев считает, что если Азербайджан все же решит «союзничать» с Турцией на основаниях совместной армии, то встанет вопрос о самостоятельности Баку и его военно-политическом положении в регионе.

«Однако если это будет просто взаимодействие между двумя самостоятельными, независимыми и суверенными государствами, то это уже другой вопрос. В принципе подобное партнерство между Турцией и Азербайджаном уже существует. Многое зависит от того, в каком направлении пойдет дальнейшее сотрудничество. Если оно будет двусторонним и будут задействованы соответствующие национальные механизмы, которые под контролем двух государств, то это одно дело. Если же там будут задействованы другие механизмы, в частности со стороны НАТО, то вопрос уже будет лежать в региональной и даже международной плоскости. А с учетом того, что Азербайджан находится в непростом регионе и соседствует с Арменией, Ираном и Россией, то тут Баку попадет в сложную ситуацию», — указал эксперт.

Вероятно, Азербайджан приложит все усилия, чтобы избежать попадания в такое непростое положение, уверен Гаджиев, то есть продолжит выстраивать отношения с Турцией на основе двусторонних контактов, используя национальные механизмы и не привлекая внешних игроков.

«Пока говорить о появлении совместного тюркского военного формирования не стоит. На данный момент это выглядит маловероятным сценарием», — подчеркнул эксперт.

Впрочем, как отметил Вадим Муханов из МГИМО, заявления со стороны Турции и Азербайджана по единству двух государств можно однозначно назвать милитаристическими, так как именно их союз привел к прошлогоднему обострению в Нагорном Карабахе.

«Это явно не добавляет мира и спокойствия в регионе, где и так раскачана ситуация. Анкара своими заявлениями подтверждает усиление своего присутствия на Кавказе и то, что она и в дальнейшем будет проводить свою линию в регионе. Появление других крупных игроков и их активизация на Кавказе может стать прямой угрозой интересам России, что в целом и происходит, потому что Турция является не только одним из игроков в регионе, но и участником НАТО», — резюмировал эксперт.