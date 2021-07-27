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Политика

Пытки и расправы. Бывший офицер СБУ готов дать показания против Украины

Экс-подполковник СБУ Прозоров считает, что у России есть шанс выиграть в ЕСПЧ

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Владимир Астапкович/ РИА «Новости»
Обратившаяся с иском в Европейский Суд Россия за счет широкой доказательной базы может выиграть дело против Украины, считает экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Бывший офицер готов стать свидетелем и рассказать ЕСПЧ о преступной деятельности украинских госструктур.

Свидетель

Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров выразил готовность дать показания в Страсбургском суде по межгосударственному иску России к Украине «при соблюдении некоторых требований безопасности».

«Я вполне могу выступить свидетелем по вопросам противодействия деятельности СМИ в районе АТО, по вопросам похищений, пыток, незаконного лишения свободы и внесудебных расправ со стороны украинских силовиков. Я могу рассказать о незакрытии Украиной воздушного пространства над районом АТО», — приводит слова экс-сотрудника СБУ РИА «Новости».

По мнению Прозорова, Россия в своем иске в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предоставила широкую доказательную базу, и то, что будет попадать под определение «применение фактов чрезмерной силы», в особенности — против объектов мирной инфраструктуры, Украина не сможет опровергнуть.

«Я считаю, если подходить с точки зрения юриспруденции, Россия имеет все шансы добиться положительного решения своего иска, а именно — признания ЕСПЧ действий государственных структур Украины преступными. <…> Возразить против фактов уничтожения украинскими силовыми структурами жилых домов и объектов критической инфраструктуры невозможно», — подчеркнул он.

Одним из таких фактов может стать крушение трагедия Boeing 777.

«Это обстоятельство в целом не нуждается в доказывании, так как сам факт использования воздушного коридора над зоной АТО опровергнуть невозможно. Таким образом, я считаю, что есть все шансы признать вину Украины в преступлениях против своих же граждан», — уверен военный.

Прозоров придерживается позиции, что Украина виновата в гибели 298 пассажиров Boeing 777 в Донецкой области. Россия в своем иске в ЕСПЧ также пишет, что вся ответственность за произошедшее лежит на Украине, поскольку страна не закрыла воздушное пространство. «Независимое и эффективное» расследование при этом не было проведено. Прозоров напомнил случай похищения жителя Снежного Владимира Цемаха, который, по версии СБУ, обладал информацией о крушении самолета.

«Данный эпизод никто на украинской стороне не отрицает, более того, Киев гордится этим. Не понимая, что они задокументировали собственный акт незаконного лишения свободы гражданина, причем в условиях отсутствия войны или военного положения», — сказал он.

Прозоров, как он сам ранее неоднократно заявлял, обладает информацией о внесудебных расправах и прочем беззаконии со стороны украинских силовиков, в том числе — о якобы набирающих популярность фашистских и нацистских взглядах в военных структурах Украины и государственной антироссийской пропаганде. В СБУ он работал с 1998 года, причем с 2014 года, когда начались события на Юго-Востоке Украины, Прозоров занимал должность в центральном аппарате, конкретно — в штабе антитеррористического центра.

Широкую известность бывший офицер получил в марте 2019-го, выступив с пресс-конференцией о том, что с 2014 года по идеологическим причинам сотрудничал с российскими спецслужбами. Одно из самых популярных заявлений Прозорова касается существования в Мариуполе «секретной тюрьмы СБУ», которую называли «библиотекой». Позднее РИА «Новости» опубликовало материал с рассказами узников тюрьмы.

Прозоров уверен, что в том случае, если ЕСПЧ встанет на сторону России в иске, то выполнение решения суда Украиной «вызывает серьезные вопросы, поскольку Украина в последнее время превратилась в территорию абсолютного правового нигилизма».

Иск России

20 июля Россия впервые в истории обратилась с межгосударственным иском в ЕСПЧ. Жалоба затрагивает несколько групп нарушений, в которых Россия обвиняет Украину. Среди главенствующих — ответственность за гибель мирного населения в ходе событий 2014 года и уже после них, дискриминация русскоязычного населения, блокирование Северо-Крымского канала, практика подавления свободы слова и крушение Boeing 777.

Россия потребовала, чтобы Европейский Суд и мировое сообщество обратили внимание на «систематические нарушения прав человека украинскими властями», провели соответствующее расследование и привлекли к ответственности виновных, а также наложили на Украину обеспечительные меры из-за блокировки поступления пресной воды в Крым и ограничения прав национальных меньшинств.

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23 июля 21:21

23 июля иск России был принят ЕСПЧ, при этом ограничительные меры на Украину наложены не были с мотивировкой о том, что «это не несет серьезного риска причинения непоправимого вреда основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека».

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