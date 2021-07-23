Европейский суд отложил наказание Украины

В Европейском суде по правам человека не увидели «серьезного риска причинения непоправимого вреда основному праву» в нарушениях, изложенных в жалобе РФ к Украине. Сам документ зарегистрирован и будет рассмотрен. Москва в своей жалобе указала, в частности, на недостаточный доступ к русскому языку в украинских школах и СМИ, а также на водную блокаду Крыма, в связи с чем требовала принять незамедлительные меры воздействия на Киев.

Европейский суд по правам человека не стал применять обеспечительные меры в рамках межгосударственной жалобы России на Украину. ЕСПЧ отклонил соответствующее ходатайство, говорится в пресс-релизе суда, опубликованном в пятницу, 23 июля.

В ЕСПЧ пояснили, что обеспечительные меры применяются «в исключительных случаях». Запрос РФ касался, в частности, недостаточного доступа к русскому языку в украинских школах и СМИ, а также водной блокады Крыма. Россия требовала «незамедлительно прекратить эти нарушения».

В данной ситуации, как указал суд, неприменение Правила 39 (регламентирующее обеспечительные меры)

не несет «серьезного риска причинения непоправимого вреда основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека».

В то же время ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России.

Первая жалоба в ЕСПЧ

22 июля Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на другую страну, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Она касается целого ряда нарушений, в том числе - гибели мирного населения, подавления свободы слова, дискриминации русскоязычного населения и др. В документе указаны девять пунктов, которые основаны на статье 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Москва, в частности, считает незаконным лишение отдельных территорий юго-востока Украины возможности участия в выборах в центральные органы власти. Отдельным пунктом в жалобе упоминается крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 года.

Комментируя жалобу России, глава минюста Украины Денис Малюська заявил, что Москву ждет «неминуемое поражение».

«Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды... с юридической точки зрения — их ожидает неминуемое поражение», — считает он.

Как проходят процессы в ЕСПЧ

Рассмотрение жалобы в ЕСПЧ может занять несколько лет, указал ранее постоянный представитель РФ в Совете Европы Иван Солтановский. Дипломат пояснил, что рассмотрение любой межгосударственной жалобы в процедурном плане предполагает стадию предварительного решения о ее приемлемости, а после – постановление по существу.

«На каждой из этих стадий обычно проводятся публичные слушания. В ряде случаев требуется принятие дополнительного постановления по вопросу о выплате справедливой компенсации. С учетом этого, на наш взгляд, процесс может занять несколько лет», — отметил Солтановский.

Москва и Европейский суд

ЕСПЧ нечасто принимает обеспечительные меры, при этом в своих действиях руководствуется исключительно «внутренним убеждением». В Европейском суде по правам человека публично не объясняют причин, по которым принято то или иное решение.

Напомним, в феврале 2021 года ЕСПЧ принял обеспечительные меры и потребовал от России немедленно отпустить политика Алексея Навального, который к тому моменту уже был признан виновным и приговорен судом к отбыванию срока. Россия выполнять требование ЕСПЧ отказалась.

В июле ЕСПЧ также обязал Россию признавать однополые браки. Но, как отмечали в Госдуме, Россия не обязана исполнять данное требование, поскольку оно противоречит Конституции РФ. Добавим, что после принятых в 2020 году поправок в Основном законе страны закрепляется верховенство российского законодательства над международным.